【吉野家冷凍牛丼の具】５億食突破記念キャンペーンを開催

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬哲也、以下吉野家）は、「吉野家公式通販ショップ」および各ECモール店舗にて、6月17日（水）から6月30日（火）10時までの期間、冷凍牛丼の具の累計出荷数5億食突破を記念した特別セットの販売およびプレゼントキャンペーンを実施します。1993年の販売開始以来、多くのお客様にご利用いただいている吉野家の冷凍牛丼の具。5億食突破への感謝を込めて、「5」にちなんだ特別価格商品やプレゼント企画をご用意しました。

吉野家公式通販『５億食記念』特設ページ ： https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/ecp/

●吉野家の冷凍牛丼の具

1993年の販売開始以来多くのお客様にご利用いただき累計出荷数5億食を突破しました。ご家庭で手軽に吉野家の味をお楽しみいただける商品として、忙しい日の食事やストックとして、離れて暮らすご家族への贈り物など、さまざまなシーンでご利用いただいております。

●公式通販ショップにて人気商品を「５」にちなんだ特別価格で販売中

■ファミリー１３袋セット【冷凍】

5,778円 → 特別価格：5,000円(税込)

URL:https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g666717/

■大盛牛丼の具１０袋【冷凍】

6,102円 → 特別価格：5,000円(税込)

URL: https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g666506/

●吉野家グッズも「５」の価格

■冷凍牛丼の具１６袋セット【冷凍】

7,430円 → 特別価格：5,555円(税込)

URL:https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g666826/

■冷凍牛丼の具６袋・紅生姜と吉野家茶碗・お箸のセット【冷凍】

6,380円 → 特別価格：5,555円(税込)

URL:https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g666789/

●HARIOのご飯釜が当たる

美味しい牛丼はご飯から。炊けている様子が見えるHARIOの耐熱ガラス製フタのご飯釜を、6月17日(水)10時から6月30日(火) 10時までに特別価格のセット商品を購入された方の中から抽選で、5名様にプレゼント。

■コープ東北サンネット事業連合、生活協同組合ユーコープなど一部生協でも７月より５億食突破記念のプレゼントキャンペーンを開催予定。

※実施の有無や、内容、期間についてはご利用の生協様にお問い合わせください。

参考）吉野家『冷凍牛丼の具』累計出荷数5億食を突破

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000538.000019432.html

■吉野家公式通販ショップ https://e-shop.yoshinoya.com/

■その他モール公式通販サイト

吉野家オフィシャルショップ 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/yoshinoya-shop/

吉野家公式ショップ Yahoo！ショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/yoshinoya-shop/

吉野家公式ショップ dショッピング店 https://dshopping.docomo.ne.jp/partner/yoshinoya/

吉野家公式ショップ auPAYマーケット店 https://wowma.jp/user/94866314/feature

（参考）吉野家公式通販ショップはeギフトサービスを展開しています。

https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/eanygift/