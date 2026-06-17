Wealthy Design、社員向け「AIリスキリング研修」を開始。人材開発支援助成金の活用を見据え、生成AIを実務で活用できる人材の育成を支援

Wealthy Design株式会社

2026年6月1日より、Wealthy Design株式会社（所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-37 オフィスサークルN五反田8F、代表取締役：堀越 誠一朗）は、社員向け「AIリスキリング研修」の提供を開始しました。

この新サービスは、生成AIを実務で活用できる人材育成を通じて、企業の業務改善、ドキュメント作成、情報整理、社内でのAI活用定着を支援します。

▼ 詳細は以下のサービスページにてご確認いただけます。

https://wealthy-design.com/reskilling/

また、研修内容、料金目安、助成金活用時の注意点を確認できる資料ダウンロードページも用意しています。

▼ 資料ダウンロード：

https://wealthy-design.com/download/

◆ サービスの目的や背景

生成AIの活用が広がる一方で、多くの企業では「ツールを契約したが現場で使いこなせない」「社員ごとに活用レベルに差がある」「業務改善につながる使い方が分からない」といった課題があります。

Wealthy Design株式会社は、こうした課題を解決するために、社員向け「AIリスキリング研修」を開始しました。

本研修では、ChatGPTなどの生成AIツールの基本操作だけでなく、実務課題を題材にした演習、成果物レビュー、業務フローの見直し、AI導入後の社内定着までを見据えて支援します。人材開発支援助成金などの活用も視野に入れ、対象者、研修時間、実施内容を整理しながら、企業ごとの状況に合わせて研修を設計します。

◆ サービス詳細

「AIリスキリング研修」は、企業の従業員を対象とした法人向け研修です。

主な内容は以下の通りです。

- 生成AIの基本操作- ChatGPTなどの業務活用- ドキュメント作成・情報整理- 業務改善アイデアの整理- 実務課題に合わせた演習- 成果物レビュー・再提出- AI活用ルールの整備- PoCやAI導入支援への接続

従業員1名から相談可能で、10.5時間コース、18時間コースなど、業務とのバランスに合わせた研修設計に対応します。

また、研修で終わらせず、必要に応じてAIコンサルティング、システム開発、Webサイト制作・公開運用環境構築まで一貫して支援できる点も特徴です。

◆ サービス料金

AIリスキリング研修の講座金額は、40万円／人を目安にしています。

料金目安は以下の通りです。

- 講座金額：40万円／人- 対象コース：10.5時間コース、18時間コース- 初回相談：30分無料- 助成金活用時の実質負担額：企業条件、対象者、申請内容により変動

助成金を活用できる場合、企業条件や申請内容に応じて実質負担額を抑えられる可能性があります。各コースの料金目安は、サービスページに掲載しています。

※助成金の受給可否や金額は、企業条件、対象者、申請内容、労働局の審査等により異なります。申請を希望される場合は、必要に応じて社会保険労務士等の専門家と連携してご確認ください。



料金目安やコース内容、助成金活用時の注意点は、資料でも確認いただけます。 導入を検討中の企業様は、以下よりサービス資料をご確認ください。

▼ 資料ダウンロード：

https://wealthy-design.com/download/

◆ 企業紹介

Wealthy Design株式会社は、AWSを中心としたクラウドインフラ構築、Webシステム開発、AI導入支援、AIリスキリング研修、SES・エンジニアリング支援を提供するIT企業です。

「豊かな創造で世界を巻き込む」をコーポレートメッセージに掲げ、技術導入だけでなく、事業課題の整理、仕組み化、人材育成、運用改善までを一貫して支援しています。

今回提供を開始する「AIリスキリング研修」では、生成AIを単なる便利なツールではなく、業務改善や社内定着につながる実務スキルとして活用できる状態を目指します。

◆ 企業概要

会社名：Wealthy Design株式会社

事業内容：

・ Webシステム開発

・ AWSを中心としたクラウドインフラ設計、構築、運用

・ AIコンサルティング

・ AIリスキリング研修

・ Webサイト制作・公開運用環境構築

・ SES・エンジニアリング支援

▼ コーポレートサイト：

https://wealthy-design.com/

◆ 今後の展開

Wealthy Design株式会社は、AIリスキリング研修の提供を通じて、企業が生成AIを一部の担当者だけでなく、社員全体で実務に活用できる状態を目指します。

今後は、研修後のAI導入支援、業務改善、RAG構築、Web運用、採用導線づくりなど、企業の成長に直結する支援を強化してまいります。

▼ 関連サービスとして、中小企業向け「Webサイト制作・公開運用環境構築」も提供しています。

https://wealthy-design.com/corporate_site/

◆ 代表コメント

代表取締役／最高技術責任者 堀越 誠一朗

生成AIは、導入しただけでは会社を変えません。大切なのは、社員一人ひとりが日々の業務の中で使いこなし、成果物や業務改善につなげられる状態をつくることです。

Wealthy Designでは、これまでのシステム開発、AI導入支援、エンジニア育成の経験を活かし、研修で終わらないAI活用支援を提供していきます。生成AIを「便利なツール」ではなく、企業の生産性、採用力、事業成長を支える仕組みとして定着させることを目指します。