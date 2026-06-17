2014年に話題を呼び、今も愛され続ける『フリー・ソウル・キリンジ』待望のアナログ盤でリリース決定！

日本コロムビア株式会社

90年代から現在に至るまで音楽カルチャーに絶大な影響を与え続けるミリオンセラー・コンピ・シリーズ『Free Soul』。

2014年4月に同シリーズから、堀込高樹・泰行の兄弟時代に生み出された名曲群をコンパイルしたCD『フリー・ソウル・キリンジ』が発売され、音楽ファンの間で大きな話題を呼びました。

この度、「Free Soul」主宰の橋本徹(SUBURBIA)氏が選曲・監修を務めたこの珠玉のコンピレーション・アルバムが、ファンの皆様からの熱い要望にお応えし、待望のアナログ盤としてリリースされることが決定いたしました。

3レーベルを跨ぐ、もはやオールタイム・ベストと言える充実の内容の本作は、キリンジが在籍したコロムビア、ワーナー、EMIの3レーベル時代に生み出された代表曲から、「Free Soul」ならではと唸らされる隠れた名曲までを、満遍なくちりばめた充実の内容です。

キリンジのオリジナル・アルバムからの選曲にとどまらず、シングル発売のみの楽曲やセルフ・カヴァー・アルバム、さらには堀込高樹(「冬来たりなば」)や馬の骨(「燃え殻」)など、兄弟それぞれのソロ楽曲からもセレクトされており、旧来のファンならずとも、興味をそそられる選曲となっています。

■ 選曲・監修／橋本徹(SUBURBIA)氏からのコメント

この12年間、カフェ・アプレミディでDJをしているときに、「『フリー・ソウル・キリンジ』が大好きなんです」と、何度お客様から声をかけていただいただろう。

100人以上であることは間違いないが、それに続く言葉は大きくふたつに分かれていた。

「アナログ盤(抜粋選曲の2LP)も宝物にしてます」という声と、「アナログ盤も欲しいんですけど、プレミアがついていて高くて買えないんです」という声に。

そんな『フリー・ソウル・キリンジ』を愛してくださっている皆さんに、朗報が届きました！

そう、僕も嬉しくて仕方がない(欲しくて仕方がなかった)、4LPによる正規価格での完全復刻！

その内容の素晴らしさについては、12年前と全く同じ気持ちですので、CDリリースの際に書いた文章を再掲させていただきますから、どうぞお読みください。

“フリー・ソウル・キリンジ”選曲の話をいただいたときは、不意のオファーに驚くと共に、これは凄いコンピができるぞ、と胸の高鳴りを抑えることができませんでした。と同時に、どうやって80分に絞りこもう、という嬉しい悩みも生まれましたが、最初の打ち合わせで、やはり決定版ということで2枚組に、という話になり、全ての作品を聴き返しながら、思う存分てらいなく、ストライクゾーンに渾身のストレートを投げ込むつもりでセレクトしていきました。ど真ん中直球勝負を心がけたのは、改めてキリンジの魅力が多くの音楽ファンに伝わればという思いからです。曲順決めも、極めてスムーズでした。自分自身が聴きたいように並べるという感じで、オファーをいただいたときの胸の高鳴りをそのままパッケージできたことが、選曲の説得力につながっていると思います。

やはり待ち望まれた顔合わせなのか、すでに自分の周りの音楽仲間たちの期待と興奮は沸点に達し、熱心なキリンジ・ファンからも多くの反響が寄せられていますが、「冬来たりなば」(堀込高樹)や「燃え殻」(馬の骨)といったソロ名作を収録できたのも嬉しく、レーベルの枠を越えて僕のベスト・セレクションを実現してくれた関係者の皆さんには、ただただ感謝です。そして何よりも堀込兄弟、いつも素晴らしい音楽を本当にどうもありがとう！

【商品概要】

作品タイトル：フリー・ソウル・キリンジ

発売日：2026年9月30日

品番：COJA-9591-9594

予定価格：\10,909(税抜)

【収録予定曲】

今日も誰かの誕生日（2008）

野良の虹（1998）

君の胸に抱かれたい（2000）

恋の祭典（1999）

雨を見くびるな（1998）

かどわかされて（1998）

まぶしがりや（2002）

愛のCoda（2003）

YOU AND ME（2004）

君のことだよ（2008）

冬来たりなば（2005）

燃え殻（2005）

Drifter（2001）

エイリアンズ（2000）

スウィートソウル（2003）

グッデイ・グッバイ（2000）

きもだめし（2013）

ブラインドタッチの織姫（2003）

朝焼けは雨のきざし（2008）

雨は毛布のように（2001）

双子座グラフィティ（1998）

十四時過ぎのカゲロウ（2004）

ナイーヴな人々（2013）

バターのように（2012）

Love is on line（2006）

空飛ぶ深海魚（2010）

ダンボールの宮殿（1999）

ブルーバード（2006）

いつも可愛い（2012）

荊にくちづけを（2012）

サイレンの歌（2000）

【予約サイト】

https://lit.link/kirinji

【プロフィール】

キリンジ

1996年に兄の堀込高樹と弟の堀込泰行の2人で結成されたキリンジ。

(2013年以降は堀込高樹のプロジェクト「KIRINJI」とソロアーティスト堀込泰行として活動中)

橋本徹(SUBURBIA)

編集者／選曲家／DJ／プロデューサー。サバービア・ファクトリー主宰。

『Free Soul』『Cafe Apres-midi』など、手がけたコンピCDの数は400枚近く世界一。

彼が新旧／ジャンル／国境を越えて選曲した『Free Soul』シリーズは100万枚をゆうに超える売り上げを記録し、90年代以降の音楽カルチャーに多大な影響を与えている。