モーニング娘。′26 牧野真莉愛 写真集『Blooming MARIA25』が、6/17より電子書籍で配信スタート！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では、これまでに発売した写真集を電子化した「電子版写真集」を発売しております。6月17日(水)には、モーニング娘。'26 牧野真莉愛さんの写真集『Blooming MARIA25』をリリースいたします。

牧野真莉愛 写真集 『 Blooming MARIA25 』

現在開催中の春ツアーをもってモーニング娘。'26及びハロー！プロジェクトを卒業する牧野真莉愛。彼女が今年の誕生日に出版した写真集『Blooming MARIA25』(紙版：2026年2月2日発売)が、本日2026年6月17日より電子書籍で配信が開始になりました。

『Blooming MARIA25』は「25歳のこたえ」をテーマに、オーストラリア・パースでロケを敢行。25歳という節目に向けた心の変化を、パースの光と影の中で丁寧に捉えました。澄みきった空と海で見せるリラックスした素顔、歴史ある劇場でのしっとりとした佇まい、そして街の夜景に溶け込む、まだ見せたことのない表情まで――多彩なロケーションを通して、これまでの彼女とこれからの彼女が静かに重なり合った作品です。

25歳の“こたえ”にたどり着くまでの軌跡を感じられる一冊を、ぜひ電子版でもご覧ください。

【書誌情報】

牧野真莉愛 写真集 『 Blooming MARIA25 』

撮影：中山雅文

価格：3,520円（税込）

発行：ワニブックス

電子版は、2026年6月17日より配信開始

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※電子版写真集は、DMMブックス・楽天Kobo・ブックライブ・Reader Storeなどの電子書店で購入できます。詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。