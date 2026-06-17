渋谷・原宿の人気アウトドアショップを巡る“スタンプラリー”、いよいよ開幕。

株式会社 三栄

「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026(https://2026.tokyooutdoorshow.jp/)（以下TOS）」 の開催を記念し、渋谷・原宿エリアの人気アウトドアショップを対象に「シブハラ アウトドアショップ スタンプラリー」が開催されます。

本イベントは、2026年6月18日（木）から6月27日（土）までの10日間、渋谷・原宿エリアのアウトドアショップで開催される、デジタルスタンプラリーとなっております。参加費は無料、スタンプを集めることで、TOS会場で実施される豪華抽選会に参加可能。誰でも街を巡りながら最新のアウトドアギアに触れることのできる、特別な体験をお楽しみいただけます。

渋谷・原宿のアウトドアショップを巡って、豪華アウトドアギアやTOSのチケットが当たる抽選にチャレンジ！

都市部からアウトドアシーンを盛り上げる「シブハラ アウトドアショップ スタンプラリー」。スタンプを集めて参加できる抽選会では、特賞と一般賞をご用意（ほぼハズレなし）。特賞ではアウトドアギアやウエアなどの豪華景品が獲得でき、一般賞では TOS会場で使える食券（300円相当）・オリジナルステッカー・TOS入場券から選べる内容となっています。

名だたるブランドの計23店舗がスタンプラリーの対象ショップに。

ARC'TERYX、NANGA、THE NORTH FACEをはじめとする、国内外の人気アウトドアブランドが多数参加。参加ショップの中には、ブランド・店舗独自のキャンペーンのみならず、スタンプラリー参加者限定の特典やキャンペーンも用意している店舗も。詳細は GO OUT WEB(https://web.goout.jp/info/492254/) にてご確認いただけます。

＜シブハラ アウトドアショップ スタンプラリー参加店舗一覧＞

A&Fカントリー 渋谷スクランブルスクエア店、Arc‘teryx Harajuku、BURTON TOKYO FLAGSHIP STORE、CHUMS 表参道店、DESCENTE TOKYO、FJALLRAVEN by 3NITY TOKYO、Gramicci Harajuku、KEEN GARAGE HARAJUKU、MILLET BRAND STORE TOKYO SHIBUYA、MYSTERY RANCH TOKYO、NANGA SHOP HARAJUKU、Nordisk Camp Supply Store Shibuya、OSHMAN’S原宿店、グレゴリー原宿、ホグロフス原宿、THE NORTH FACE STANDARD、THE NORTH FACE Mountain、THE NORTH FACE ALTER、THE NORTH FACE MARCH、THE NORTH FACE Sphere、THE NORTH FACE KIDS原宿、THE NORTH FACE LAB、THE NORTH FACE Backmagic

アウトドアファンは見逃し厳禁、豪華景品が目白押し。

スタンプラリーでスタンプを集めて抽選に参加すると、参加ブランドからの豪華景品が当たるチャンス！ 「THE NORTH FACE」のベストやウエア、「CHUMS」のクーラーボックス、「MILLET」のボディバッグ、「Haglofs」のバンダナ、「Gramicci」のフリスビーなど、アウトドアシーンやフィールドで活躍すること間違いなしの多様なアイテムがラインナップ。

スマホひとつで簡単に参加可能。スタンプを集めて抽選にチャレンジ！

参加方法は非常にシンプル。まず「TOKYO OUTDOOR SHOW」のLINE公式アカウントを友だち追加。次に、各店舗に設置されたスタンプ獲得用QRコードをスキャンしてスタンプを集めます。スタンプを3つ貯めるごとに、TOS会場（幕張メッセ）で実施される抽選に1回参加でき、集めたスタンプの数に応じて複数回チャレンジ可能。最大23個のスタンプを集めれば、なんと計7回も抽選会に挑戦できます。

さらに、スタンプ1個につき10円が日本自然保護協会へ寄付されるチャリティ企画も実施。お気に入りのギアを探しながら、自然保護にも貢献できる、アウトドアファンなら見逃せない10日間となるでしょう。

※抽選時間：26日（金）14時～17時／27日（土）9時～17時／28日（日）9時～16時

TOKYO OUTDOOR SHOW 2026 連動企画

シブハラ アウトドアショップ スタンプラリー

日程 ：2026年6月18日（木）～6月27日（土）

エリア ：渋谷・原宿周辺のアウトドアショップ（全23店舗）

参加費 ：無料

参加URL：rallybee.jp/o/tos2026(https://rallybee.jp/o/tos2026)

主催 ：TOKYO OUTDOOR SHOW 実行委員会

「シブハラ アウトドアショップ スタンプラリー」の詳細は、下記記事をチェック！

GO OUT WEB 第1弾記事：https://web.goout.jp/info/490311/

GO OUT WEB 第2弾記事：https://web.goout.jp/info/492254/

本番は「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」、アウトドアの最前線に触れられるのはここだけ!!

「シブハラ アウトドアショップ スタンプラリー」のクライマックスは、2026年6月26日（金）から28日（日）の3日間、幕張メッセで開催される「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026(https://2026.tokyooutdoorshow.jp/)」です。アウトドアカルチャーの最前線を体験できるこの大規模なイベントでは、最新ギアの展示や体験コンテンツが満載。スタンプラリーの抽選会場もTOS会場内に設置されますので、ぜひこの機会に幕張メッセへ足を運び、アウトドアの魅力を存分にお楽しみください。お得な前売り入場券は各種プレイガイドにて発売中です。

＜チケット取り扱いプレイガイド＞

イープラス：https://eplus.jp/tokyooutdoorshow/

ローソンチケット：https://l-tike.com/event/mevent/?mid=714858

▶「TOKYO OUTDOOR SHOW」 公式サイト：http://www.tokyooutdoorshow.jp/

▶ 公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_outdoor_show/

▶ 公式Facebook：https://m.facebook.com/TOKYOOUTDOOR

▶ 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/tokyo_outdoor

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23526/table/1500_1_9482a7d6fb851ea6f6369aa084abdb3f.jpg?v=202606171252 ]

〈イベントに関するお問い合わせ先〉TOKYO OUTDOOR SHOW 実行委員会（株式会社三栄内）

MAIL：info_tos@tokyooutdoorshow.jp

URL：www.tokyooutdoorshow.jp/

〈報道・取材に関するお問い合わせ先〉TOKYO OUTDOOR SHOW PR 事務局（株式会社ワンオー内）

MAIL : pr_tos@one-o.com

TEL : 03-5774-1420