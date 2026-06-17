株式会社シャノン

株式会社シャノン（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史）は、7月2日(火) にマジセミ株式会社が主催するウェビナーに登壇します。

詳細・お申込みはこちら

https://majisemi.com/e/c/majisemi-sales-20260702/M2C

■ウェビナー内容

「良いリードが取れない」「商談にならない」「結局また失注…」――そんな負のサイクルに悩むB2Bマーケター・営業担当者は少なくありません。



リード獲得施策の多くは「数を集めること」に最適化されており、商談の質や受注率との乖離が生まれやすい構造になっています。AIや自動化ツールが普及した今、単なる接触量の勝負では差別化はますます難しくなっています。



本ウェビナーでは、B2Bマーケティングの現場で成果を出し続ける各社が集結。



「そもそも失注しにくいリードをどう設計するか？」「商談化率を高めるチャネル・コンテンツ・ナーチャリングの最適解とは？」「獲得から受注までを一気通貫で設計するとはどういうことか？」といった問いに、実践的なメソッドと共にお答えします。



リード獲得の量から商談直結の質へ。失注の連鎖を断ち切るための具体的なアクションプランを、本ウェビナーでお持ち帰りください。

■開催概要

■株式会社シャノンについて

詳細・お申し込みはこちら :https://majisemi.com/e/c/majisemi-sales-20260702/M2C- タイトル：失注の連鎖から抜けだす、「商談直結型」のリード獲得施策- 開催日時：2026年 7月2日(木) 12:00~13:30- 参加方法：オンラインセミナー- 参加費 ：無料- 申込URL：https://majisemi.com/e/c/majisemi-sales-20260702/M2C

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード ：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- URL ：https://www.shanon.co.jp/■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp