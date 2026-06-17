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シャトレーゼ「七夕スイーツ」、全国のシャトレーゼで6月26日（金）より期間限定発売
七夕を楽しむ期間限定スイーツ
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国160店舗（6月17日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、七夕のひとときを彩る「七夕スイーツ」を、全国のシャトレーゼにて6月26日（金）から7月7日（火）まで期間限定で販売いたします。
■七夕 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション
ホイップクリームとチョコクリームの2種類の味が楽しめる土台に、彩り鮮やかなフルーツを飾り、動物モチーフのケーキをのせた、可愛らしいデコレーションケーキです。動物のケーキは、スポンジでカスタードクリームを包み、うさぎちゃんは苺クリーム、パンダちゃんはホイップクリームで仕上げました。
価格：3,806円（税込4,110円）／ サイズ：直径17cm
■七夕 星空のゼリー
星空と流れ星をイメージした、七夕限定のカップデザートです。甘みのあるバタフライピーゼリーに、爽やかな香りのマスカットゼリー、ほどよい酸味のヨーグルトクリームを重ねました。さらに、色とりどりのフルーツやナタデココ、パインアップルを組み合わせ、見た目も華やかに仕上げています。涼やかさを感じていただける、この時期ならではの一品です。
価格：408円（税込440円）
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国160店舗（6月17日時点）で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 2,600名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国160店舗（6月17日時点）
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国160店舗（6月17日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、七夕のひとときを彩る「七夕スイーツ」を、全国のシャトレーゼにて6月26日（金）から7月7日（火）まで期間限定で販売いたします。
■七夕 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション
価格：3,806円（税込4,110円）／ サイズ：直径17cm
■七夕 星空のゼリー
星空と流れ星をイメージした、七夕限定のカップデザートです。甘みのあるバタフライピーゼリーに、爽やかな香りのマスカットゼリー、ほどよい酸味のヨーグルトクリームを重ねました。さらに、色とりどりのフルーツやナタデココ、パインアップルを組み合わせ、見た目も華やかに仕上げています。涼やかさを感じていただける、この時期ならではの一品です。
価格：408円（税込440円）
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国160店舗（6月17日時点）で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 2,600名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国160店舗（6月17日時点）
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/