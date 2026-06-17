LINE Games『アニマル･バスターズ』、LINEマンガ『闘神転生記』とコラボ！
- ゲーム正式配信後初のコラボ…7月14日(火)まで約4週間開催
- ｢アルテア｣、｢ゼフィール｣、｢ルシウス｣、｢オフィーリア｣’など、『闘神転生記』 の人気キャラクターが登場
- ゲームにログインするだけで｢ゼフィール｣、｢アルテア｣がもらえる等、豊富な特典イベントを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352540/images/bodyimage1】
[2026-0617] LINE Games（共同代表： チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン）は、開発関係社のSuper Awesome Inc.(代表：チョ・ドンヒョン)が開発し、自社で配信するモバイルカジュアル放置型RPG『アニマル･バスターズ』とLINEマンガの人気作『闘神転生記』とコラボしましたのでお知らせいたします。
『アニマル･バスターズ』の正式配信後初となる今回のコラボは7月14日(火)までの約4週間開催され、『闘神転生記』の人気キャラクターがゲーム内でバスターとして登場します。まず、6月30日(火)までの2週間、｢アルテア｣と｢ゼフィール｣が登場します。6月30日(火)から7月14日(火)までの2週間は、｢ルシウス｣と｢オフィーリア｣が登場予定です。
『闘神転生記』の主要ダンジョン｢ユリディカのダンジョン｣をモチーフにしたイベントダンジョンを『アニマル･バスターズ』でオープンしました。ユーザーはこのイベントダンジョンをプレイすると獲得できるコインでコラボバスターや専用武器などの報酬がもらえます。
コラボを記念した様々なイベントも開催となります。ゲームにログインするだけで、｢ゼフィール｣と｢アルテア｣がもらえる7日ログインイベントが開催となり、デイリーダンジョンと装備ダンジョンなど基本コンテンツのプレイミッションを完了すると ｢ルビー｣とルーレットチケット、｢バスターガチャチケット｣など多彩な報酬がもらえます。
『アニマル･バスターズ』は、様々な魅力を持つ動物キャラクター(バスター)を収集し育成、成長させる楽しみを強調した放置型ゲームです。新規ユーザーには計7,000回の｢バスターガチャチケット｣とゲーム財貨｢ルビー｣がもらえ、序盤のプレイに役立つ様々なゲーム報酬がもらえます。
『アニマル･バスターズ』と『闘神転生記』のコラボに関する詳細は公式ラウンジまたは公式Discordにてご確認いただけます。
【ゲーム概要】
タイトル：アニマル･バスターズ(Animal Busters)
ジャンル：モバイルカジュアル放置型RPG
料金体系：基本プレイ無料（アイテム課金）
プラットフォーム：モバイル (iOS/Android)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linegames.pak
App Store：https://apps.apple.com/app/id6751829352
公式ラウンジ：https://game.naver.com/lounge/Animal_Busters/home
公式Discord：https://discord.com/invite/animalbusters
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporation. (c) SUPERAWESOME Inc. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
- ｢アルテア｣、｢ゼフィール｣、｢ルシウス｣、｢オフィーリア｣’など、『闘神転生記』 の人気キャラクターが登場
- ゲームにログインするだけで｢ゼフィール｣、｢アルテア｣がもらえる等、豊富な特典イベントを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352540/images/bodyimage1】
[2026-0617] LINE Games（共同代表： チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン）は、開発関係社のSuper Awesome Inc.(代表：チョ・ドンヒョン)が開発し、自社で配信するモバイルカジュアル放置型RPG『アニマル･バスターズ』とLINEマンガの人気作『闘神転生記』とコラボしましたのでお知らせいたします。
『アニマル･バスターズ』の正式配信後初となる今回のコラボは7月14日(火)までの約4週間開催され、『闘神転生記』の人気キャラクターがゲーム内でバスターとして登場します。まず、6月30日(火)までの2週間、｢アルテア｣と｢ゼフィール｣が登場します。6月30日(火)から7月14日(火)までの2週間は、｢ルシウス｣と｢オフィーリア｣が登場予定です。
『闘神転生記』の主要ダンジョン｢ユリディカのダンジョン｣をモチーフにしたイベントダンジョンを『アニマル･バスターズ』でオープンしました。ユーザーはこのイベントダンジョンをプレイすると獲得できるコインでコラボバスターや専用武器などの報酬がもらえます。
コラボを記念した様々なイベントも開催となります。ゲームにログインするだけで、｢ゼフィール｣と｢アルテア｣がもらえる7日ログインイベントが開催となり、デイリーダンジョンと装備ダンジョンなど基本コンテンツのプレイミッションを完了すると ｢ルビー｣とルーレットチケット、｢バスターガチャチケット｣など多彩な報酬がもらえます。
『アニマル･バスターズ』は、様々な魅力を持つ動物キャラクター(バスター)を収集し育成、成長させる楽しみを強調した放置型ゲームです。新規ユーザーには計7,000回の｢バスターガチャチケット｣とゲーム財貨｢ルビー｣がもらえ、序盤のプレイに役立つ様々なゲーム報酬がもらえます。
『アニマル･バスターズ』と『闘神転生記』のコラボに関する詳細は公式ラウンジまたは公式Discordにてご確認いただけます。
【ゲーム概要】
タイトル：アニマル･バスターズ(Animal Busters)
ジャンル：モバイルカジュアル放置型RPG
料金体系：基本プレイ無料（アイテム課金）
プラットフォーム：モバイル (iOS/Android)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linegames.pak
App Store：https://apps.apple.com/app/id6751829352
公式ラウンジ：https://game.naver.com/lounge/Animal_Busters/home
公式Discord：https://discord.com/invite/animalbusters
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporation. (c) SUPERAWESOME Inc. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221