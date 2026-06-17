世界ドラッグ低減剤市場、2032年に11.8億ドルへ - 年平均成長率（CAGR）8.5％で成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、世界のドラッグ低減剤市場は2025年の市場規模は約6.64億米ドルであった。
世界のドラッグ低減剤市場は2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5%で拡大し、2032年には11.8億米ドルに達する見通しである。
2025年における上位5社の売上シェアは約65.0%を占め、市場は比較的集中した構造を示している。
ドラッグ低減剤市場の成長は、長距離原油・製品パイプラインにおける能力増強・省エネルギー需要に強く連動している。
ドラッグ低減剤（DRAとも呼ばれ、流動性改善剤としても知られる）とは、管路やパイプライン内での流体の流動に伴う摩擦圧力損失を低減するあらゆる材料である。圧力損失の低減は、流れにおける乱流運動の度合いを低下させることで達成される。DRAを使用することで、同じエネルギー量でより多くの流量を流すこと、あるいは同じ流量に対して圧力降下を低減することが可能になる。
市場規模と今後5年予測：パイプライン逼迫の有効的解消手段として堅調な成長
ドラッグ低減剤市場は、石油・ガス中流事業における運用上の制約から生じる需要を背景に、安定的かつ構造的な成長軌道にある。LP Informationの最新レポート「世界ドラッグ低減剤市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/580110/drag-reducing-agent）によると、世界市場規模は予測期間2026～2032年にCAGR 8.5%で拡大し、2032年には11.8億米ドルに達すると予測されている。この成長率は、新規パイプライン建設やポンプ増設といった資本集約的な手法と比較して、DRAが低コストかつ即効性のある能力増強策（デボトルネッキング）として位置づけられていることに起因する。
成長を牽引する第一の要因は、原油・精製製品の生産量増加や輸送需要の変動に伴い、既存パイプラインの能力限界が顕在化した際に、DRAが長年の認証・建設期間を必要とせずに即座に対応できる点である。第二に、エネルギーコスト最適化とポンプステーションでの制約緩和に対する運用ニーズの高まりがある。平坦な需要環境下であっても、DRAは電力消費削減やスケジューリングの柔軟性向上に寄与する。第三に、バッチ界面や異なる粘度の製品を同一システムで輸送する際の円滑な処理を支援し、設備の過負荷運転を回避する間接的なメンテナンス戦略としての価値も認識されつつある。地域別では、長距離幹線が多く、かつ新規インフラ建設が続く北米・アジア・中東が主要市場として先行している。
図. ドラッグ低減剤世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352653/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352653/images/bodyimage2】
図. 世界のドラッグ低減剤市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：
世界のドラッグ低減剤市場では、LiquidPower Specialty Products、Flowchem、Baker Hughes、CNPC、Innospecなどといった企業群が売上上位を占めている。LP Informationの調査によると、2025年時点で上位5社の売上ベース市場シェアは合計約65.0%に達し、比較的集中した競争構造を示している。
これはドラッグ低減剤に関する市場が単なる化学品供給ではなく、注入スキッドの提供、現地フィールドテクニシャンによるサービス、物流、性能モニタリング、トラブルシューティングを含む関係性・サービス性の特性を持つためである。その結果、確立されたサプライヤーは自社の配合技術と中流分野でのプレゼンスを強みに、長期契約を基盤とした顧客関係を構築している。一方、Oil Flux Americas、Sino Oil King Shine Chemical、NuGenTec、DESHI、The Zoranoc Oilfield Chemicalなどの後続企業群は、特定地域でのカバレッジやニッチな性能要求、あるいはより広範な生産化学品ポートフォリオとの統合によって差別化を図っている。
世界のドラッグ低減剤市場は2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5%で拡大し、2032年には11.8億米ドルに達する見通しである。
2025年における上位5社の売上シェアは約65.0%を占め、市場は比較的集中した構造を示している。
ドラッグ低減剤市場の成長は、長距離原油・製品パイプラインにおける能力増強・省エネルギー需要に強く連動している。
ドラッグ低減剤（DRAとも呼ばれ、流動性改善剤としても知られる）とは、管路やパイプライン内での流体の流動に伴う摩擦圧力損失を低減するあらゆる材料である。圧力損失の低減は、流れにおける乱流運動の度合いを低下させることで達成される。DRAを使用することで、同じエネルギー量でより多くの流量を流すこと、あるいは同じ流量に対して圧力降下を低減することが可能になる。
市場規模と今後5年予測：パイプライン逼迫の有効的解消手段として堅調な成長
ドラッグ低減剤市場は、石油・ガス中流事業における運用上の制約から生じる需要を背景に、安定的かつ構造的な成長軌道にある。LP Informationの最新レポート「世界ドラッグ低減剤市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/580110/drag-reducing-agent）によると、世界市場規模は予測期間2026～2032年にCAGR 8.5%で拡大し、2032年には11.8億米ドルに達すると予測されている。この成長率は、新規パイプライン建設やポンプ増設といった資本集約的な手法と比較して、DRAが低コストかつ即効性のある能力増強策（デボトルネッキング）として位置づけられていることに起因する。
成長を牽引する第一の要因は、原油・精製製品の生産量増加や輸送需要の変動に伴い、既存パイプラインの能力限界が顕在化した際に、DRAが長年の認証・建設期間を必要とせずに即座に対応できる点である。第二に、エネルギーコスト最適化とポンプステーションでの制約緩和に対する運用ニーズの高まりがある。平坦な需要環境下であっても、DRAは電力消費削減やスケジューリングの柔軟性向上に寄与する。第三に、バッチ界面や異なる粘度の製品を同一システムで輸送する際の円滑な処理を支援し、設備の過負荷運転を回避する間接的なメンテナンス戦略としての価値も認識されつつある。地域別では、長距離幹線が多く、かつ新規インフラ建設が続く北米・アジア・中東が主要市場として先行している。
図. ドラッグ低減剤世界総市場規模
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図. 世界のドラッグ低減剤市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：
世界のドラッグ低減剤市場では、LiquidPower Specialty Products、Flowchem、Baker Hughes、CNPC、Innospecなどといった企業群が売上上位を占めている。LP Informationの調査によると、2025年時点で上位5社の売上ベース市場シェアは合計約65.0%に達し、比較的集中した競争構造を示している。
これはドラッグ低減剤に関する市場が単なる化学品供給ではなく、注入スキッドの提供、現地フィールドテクニシャンによるサービス、物流、性能モニタリング、トラブルシューティングを含む関係性・サービス性の特性を持つためである。その結果、確立されたサプライヤーは自社の配合技術と中流分野でのプレゼンスを強みに、長期契約を基盤とした顧客関係を構築している。一方、Oil Flux Americas、Sino Oil King Shine Chemical、NuGenTec、DESHI、The Zoranoc Oilfield Chemicalなどの後続企業群は、特定地域でのカバレッジやニッチな性能要求、あるいはより広範な生産化学品ポートフォリオとの統合によって差別化を図っている。