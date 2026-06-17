世界ドラッグ低減剤市場、2032年に11.8億ドルへ - 年平均成長率（CAGR）8.5％で成長（2026～2032年）

世界ドラッグ低減剤市場、2032年に11.8億ドルへ - 年平均成長率（CAGR）8.5％で成長（2026～2032年）