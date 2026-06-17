小児医療の変革：世界の小児科向けEHR（電子健康記録）ソフトウェア市場、2035年に937億2,000万米ドルへ到達する見通し
世界の小児科向け電子カルテ（EHR）ソフトウェア市場は、堅調な成長が見込まれています。市場規模は2025年の434億1,000万米ドルから2035年には937億2,000万米ドルへと急拡大し、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は8%に達すると予想されています。この拡大は、デジタルヘルスケアソリューションの導入拡大、効率的な小児患者管理へのニーズ、および電子記録の利用を促進する政府の取り組みによって牽引されています。
無料サンプルレポートをダウンロード:https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/pediatric-electronic-health-records-software-market
**小児科特化型EHRソリューションへの需要の高まり**
医療提供者は、年齢に応じた医療データ、予防接種スケジュール、成長の記録、患者の病歴などを管理するために、小児科に特化したEHRシステムをますます重視するようになっています。汎用的なEHRプラットフォームとは異なり、小児科向けソリューションは、乳幼児、小児、および青年期にある患者一人ひとりに合わせた、より精密な医療の提供を可能にします。こうした専門性の高さが、世界中の病院、診療所、遠隔医療サービスにおけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させています。
**市場成長を牽引する技術の進歩**
クラウドコンピューティング、AI支援による分析、モバイル端末との相互運用性といった技術の進歩が、小児科向けEHRソフトウェアの機能を向上させています。医療提供者はリアルタイムで患者情報にアクセスし、臨床上の意思決定を改善し、予約管理を効率化できるようになりました。さらに、遠隔医療機能の統合により、小児科医は病院の枠を超えて医療を提供できるようになり、業務効率と患者エンゲージメントの向上が図られています。
**政府の取り組みと医療政策が導入を促進**
公衆衛生政策や、電子カルテの利用を促進する政府主導の取り組みが、市場拡大の重要な要因となっています。相互運用可能なEHRシステム導入へのインセンティブや、小児医療における規制遵守基準の厳格化に伴い、医療機関は記録管理システムの近代化を迫られています。この傾向は、小児医療のデジタル化が急速に進んでいる北米や欧州において特に顕著です。
**データに基づく知見による患者転帰の向上**
小児科向けEHRプラットフォームは、患者の転帰（治療結果）を改善するための実用的な知見を提供します。予防接種記録、アレルギー歴、成長曲線、慢性疾患管理などのデータを追跡することで、医療従事者はデータに基づいた意思決定を行うことができます。また、強化されたレポート機能や分析機能は、若年患者の早期診断、予防医療、および個別化された治療計画の策定を支援します。
**市場セグメンテーションの概要**
市場は、導入形態、エンドユーザー、地域によって区分されています。クラウド型小児科向けEHRソリューションは、拡張性、初期費用の低さ、遠隔地からのアクセス性といった利点から人気を集めています。病院や小児科専門クリニックが依然として最大のエンドユーザーであり、導入の大部分を占めています。北米が引き続き市場シェアで首位を占めており、これに欧州およびアジア太平洋地域が続いています。特にアジア太平洋地域では、デジタルヘルスケアの導入拡大が成長を後押ししています。
小児科向け電子カルテ（EHR）ソフトウェア市場の主要企業
無料サンプルレポートをダウンロード:https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/pediatric-electronic-health-records-software-market
**小児科特化型EHRソリューションへの需要の高まり**
医療提供者は、年齢に応じた医療データ、予防接種スケジュール、成長の記録、患者の病歴などを管理するために、小児科に特化したEHRシステムをますます重視するようになっています。汎用的なEHRプラットフォームとは異なり、小児科向けソリューションは、乳幼児、小児、および青年期にある患者一人ひとりに合わせた、より精密な医療の提供を可能にします。こうした専門性の高さが、世界中の病院、診療所、遠隔医療サービスにおけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させています。
**市場成長を牽引する技術の進歩**
クラウドコンピューティング、AI支援による分析、モバイル端末との相互運用性といった技術の進歩が、小児科向けEHRソフトウェアの機能を向上させています。医療提供者はリアルタイムで患者情報にアクセスし、臨床上の意思決定を改善し、予約管理を効率化できるようになりました。さらに、遠隔医療機能の統合により、小児科医は病院の枠を超えて医療を提供できるようになり、業務効率と患者エンゲージメントの向上が図られています。
**政府の取り組みと医療政策が導入を促進**
公衆衛生政策や、電子カルテの利用を促進する政府主導の取り組みが、市場拡大の重要な要因となっています。相互運用可能なEHRシステム導入へのインセンティブや、小児医療における規制遵守基準の厳格化に伴い、医療機関は記録管理システムの近代化を迫られています。この傾向は、小児医療のデジタル化が急速に進んでいる北米や欧州において特に顕著です。
**データに基づく知見による患者転帰の向上**
小児科向けEHRプラットフォームは、患者の転帰（治療結果）を改善するための実用的な知見を提供します。予防接種記録、アレルギー歴、成長曲線、慢性疾患管理などのデータを追跡することで、医療従事者はデータに基づいた意思決定を行うことができます。また、強化されたレポート機能や分析機能は、若年患者の早期診断、予防医療、および個別化された治療計画の策定を支援します。
**市場セグメンテーションの概要**
市場は、導入形態、エンドユーザー、地域によって区分されています。クラウド型小児科向けEHRソリューションは、拡張性、初期費用の低さ、遠隔地からのアクセス性といった利点から人気を集めています。病院や小児科専門クリニックが依然として最大のエンドユーザーであり、導入の大部分を占めています。北米が引き続き市場シェアで首位を占めており、これに欧州およびアジア太平洋地域が続いています。特にアジア太平洋地域では、デジタルヘルスケアの導入拡大が成長を後押ししています。
小児科向け電子カルテ（EHR）ソフトウェア市場の主要企業