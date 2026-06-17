小児医療の変革：世界の小児科向けEHR（電子健康記録）ソフトウェア市場、2035年に937億2,000万米ドルへ到達する見通し

小児医療の変革：世界の小児科向けEHR（電子健康記録）ソフトウェア市場、2035年に937億2,000万米ドルへ到達する見通し