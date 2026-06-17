ガスタービン業界動向：2026年の市場規模は20410百万米ドル見込み
ガスタービンとは
ガスタービンは、燃料に蓄積されたエネルギーを回転エネルギーへ変換する高効率な熱機関である。吸入した空気を圧縮し、燃料と混合して燃焼させることで高温高圧ガスを生成し、その膨張エネルギーによってタービンブレードを回転させる仕組みを持つ。さらに、排熱を蒸気発電へ活用するコンバインドサイクル発電では総合効率60％超を実現できることから、ガスタービンは現代の高効率発電システムの中核技術として位置付けられている。
従来の石炭火力と比較して二酸化炭素排出量が少なく、起動時間も短いため、再生可能エネルギー導入拡大による電力需給変動を補完する柔軟な電源としての役割が拡大している。近年はガスタービン、発電設備、コンバインドサイクル発電（CCGT）、水素混焼技術、エネルギー転換が業界の重要キーワードとなっており、電力・石油ガス・産業インフラ分野において戦略的重要性が高まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352678/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352678/images/bodyimage2】
図. ガスタービンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ガスタービン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ガスタービンの世界市場は、2025年に19050百万米ドルと推定され、2026年には20410百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.0%で推移し、2032年には32320百万米ドルに拡大すると見込まれています。
発電分野が牽引するガスタービン需要
用途別では、発電向けガスタービンが最大市場を形成している。世界各国で老朽化した石炭火力発電所の更新が進む中、天然ガスを活用した高効率ガスタービン発電設備への投資が加速している。
特にアジア太平洋地域では、中国やインドを中心に大規模な電源開発計画が進行しており、電力安定供給と環境負荷低減を両立するガスタービンへの需要が急増している。近年公表された複数の大型発電プロジェクトでは、高効率CCGT設備が標準仕様として採用されており、ガスタービン市場の成長を支えている。
また、データセンターやAIインフラ向け電力需要の急拡大も新たな追い風となっている。過去6カ月間では、北米や中東地域を中心に大規模データセンター向け自家発電設備への投資が活発化しており、高出力ガスタービンの受注増加につながっている。
製品別市場と技術革新の方向性
製品別では、大型ガスタービン（Heavy Duty Gas Turbine）が依然として市場の中心であり、主に大規模発電用途で採用されている。一方で、航空機エンジン技術を応用した航空転用型ガスタービン（Aeroderivative Gas Turbine）は、高効率・軽量・迅速起動という特長を持ち、分散型発電や石油・ガス産業向けで高い成長率を示している。
近年の技術革新では、高温耐熱合金、セラミックコーティング、先進冷却構造、デジタルツインによる予知保全技術が注目されている。特にAIを活用した状態監視システムは、設備稼働率向上と保守コスト削減を実現する重要技術として導入が進んでいる。
業界関係者の間では、今後の競争軸は単なる発電効率ではなく、ライフサイクル全体の運用最適化能力へ移行するとみられている。
水素対応ガスタービンが切り開く次世代市場
ガスタービンは、燃料に蓄積されたエネルギーを回転エネルギーへ変換する高効率な熱機関である。吸入した空気を圧縮し、燃料と混合して燃焼させることで高温高圧ガスを生成し、その膨張エネルギーによってタービンブレードを回転させる仕組みを持つ。さらに、排熱を蒸気発電へ活用するコンバインドサイクル発電では総合効率60％超を実現できることから、ガスタービンは現代の高効率発電システムの中核技術として位置付けられている。
従来の石炭火力と比較して二酸化炭素排出量が少なく、起動時間も短いため、再生可能エネルギー導入拡大による電力需給変動を補完する柔軟な電源としての役割が拡大している。近年はガスタービン、発電設備、コンバインドサイクル発電（CCGT）、水素混焼技術、エネルギー転換が業界の重要キーワードとなっており、電力・石油ガス・産業インフラ分野において戦略的重要性が高まっている。
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図. ガスタービンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ガスタービン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ガスタービンの世界市場は、2025年に19050百万米ドルと推定され、2026年には20410百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.0%で推移し、2032年には32320百万米ドルに拡大すると見込まれています。
発電分野が牽引するガスタービン需要
用途別では、発電向けガスタービンが最大市場を形成している。世界各国で老朽化した石炭火力発電所の更新が進む中、天然ガスを活用した高効率ガスタービン発電設備への投資が加速している。
特にアジア太平洋地域では、中国やインドを中心に大規模な電源開発計画が進行しており、電力安定供給と環境負荷低減を両立するガスタービンへの需要が急増している。近年公表された複数の大型発電プロジェクトでは、高効率CCGT設備が標準仕様として採用されており、ガスタービン市場の成長を支えている。
また、データセンターやAIインフラ向け電力需要の急拡大も新たな追い風となっている。過去6カ月間では、北米や中東地域を中心に大規模データセンター向け自家発電設備への投資が活発化しており、高出力ガスタービンの受注増加につながっている。
製品別市場と技術革新の方向性
製品別では、大型ガスタービン（Heavy Duty Gas Turbine）が依然として市場の中心であり、主に大規模発電用途で採用されている。一方で、航空機エンジン技術を応用した航空転用型ガスタービン（Aeroderivative Gas Turbine）は、高効率・軽量・迅速起動という特長を持ち、分散型発電や石油・ガス産業向けで高い成長率を示している。
近年の技術革新では、高温耐熱合金、セラミックコーティング、先進冷却構造、デジタルツインによる予知保全技術が注目されている。特にAIを活用した状態監視システムは、設備稼働率向上と保守コスト削減を実現する重要技術として導入が進んでいる。
業界関係者の間では、今後の競争軸は単なる発電効率ではなく、ライフサイクル全体の運用最適化能力へ移行するとみられている。
水素対応ガスタービンが切り開く次世代市場