ポーラスカーボンの世界市場規模：2026年は5422百万米ドルに達する見込み
ポーラスカーボンとは
ポーラスカーボンは、多孔質構造を有する炭素材料の総称であり、細孔径や比表面積を精密に制御できることが最大の特徴である。優れた化学的安定性、耐熱性、導電性を備えるほか、表面官能基の導入による機能化が容易であるため、多様な産業用途に適用されている。
現在のポーラスカーボン市場では、活性炭、活性炭繊維、炭素分子ふるい、ナノポーラスカーボンなどが主要製品として流通している。なかでも活性炭は依然として最大の市場シェアを占める一方、高付加価値分野ではナノ構造制御技術を活用した先端ポーラスカーボンの需要が急速に拡大している。
過去6カ月間では、スーパーキャパシタやリチウムイオン電池向け電極材料としてのポーラスカーボン開発が加速しており、エネルギー分野での投資が活発化している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352677/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352677/images/bodyimage2】
図. ポーラスカーボンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ポーラスカーボン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ポーラスカーボンの世界市場は、2025年に5194百万米ドルと推定され、2026年には5422百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9%で推移し、2032年には7217百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ポーラスカーボン産業チェーンと供給構造
ポーラスカーボン産業の上流には石炭、ココナッツ殻、木材、樹脂原料、石油化学由来炭素材料などが位置する。中流では活性化処理、炭化処理、テンプレート法による細孔形成などの高度加工技術が競争力を左右する。
下流市場では、水処理、食品・飲料、空気浄化、化学工業、電子材料、エネルギー貯蔵など幅広い用途が存在する。特に世界的な水資源問題への対応として、水処理向けポーラスカーボン需要は安定した成長を続けている。
近年はPFAS（有機フッ素化合物）除去や産業排ガス浄化など、高度環境処理分野での採用が増加しており、従来の吸着材市場から高機能分離材料市場への転換が進んでいる。
地域別市場動向と競争環境
ポーラスカーボン市場ではアジア太平洋地域が最大市場となっており、世界需要の約47％を占めている。中国は最大の生産拠点であり、生産シェアは約45％に達する。豊富な原材料供給網と大規模な製造基盤を背景に、世界市場における供給中心地としての地位を確立している。
一方、北米市場は約23％、欧州市場は約21％のシェアを占めており、環境規制強化やクリーンエネルギー投資の拡大が需要を支えている。特に欧州ではカーボンニュートラル政策に伴う産業排出削減技術への需要が高く、高性能ポーラスカーボン製品の採用が増加している。
主要企業としてはKuraray、Ingevity、Osaka Gas Chemicalsを中心に市場が形成されており、上位3社で約25％の市場シェアを保有している。今後の競争は生産規模ではなく、細孔制御技術や高付加価値用途への対応能力が鍵になると考えられる。
エネルギー貯蔵分野が牽引する新たな成長機会
ポーラスカーボン市場における最大の成長機会はエネルギー貯蔵分野にある。特にスーパーキャパシタ、ナトリウムイオン電池、水素貯蔵システムなどの次世代エネルギー技術において、ポーラスカーボンは重要な機能材料として位置付けられている。
ポーラスカーボンは、多孔質構造を有する炭素材料の総称であり、細孔径や比表面積を精密に制御できることが最大の特徴である。優れた化学的安定性、耐熱性、導電性を備えるほか、表面官能基の導入による機能化が容易であるため、多様な産業用途に適用されている。
現在のポーラスカーボン市場では、活性炭、活性炭繊維、炭素分子ふるい、ナノポーラスカーボンなどが主要製品として流通している。なかでも活性炭は依然として最大の市場シェアを占める一方、高付加価値分野ではナノ構造制御技術を活用した先端ポーラスカーボンの需要が急速に拡大している。
過去6カ月間では、スーパーキャパシタやリチウムイオン電池向け電極材料としてのポーラスカーボン開発が加速しており、エネルギー分野での投資が活発化している。
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図. ポーラスカーボンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ポーラスカーボン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ポーラスカーボンの世界市場は、2025年に5194百万米ドルと推定され、2026年には5422百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9%で推移し、2032年には7217百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ポーラスカーボン産業チェーンと供給構造
ポーラスカーボン産業の上流には石炭、ココナッツ殻、木材、樹脂原料、石油化学由来炭素材料などが位置する。中流では活性化処理、炭化処理、テンプレート法による細孔形成などの高度加工技術が競争力を左右する。
下流市場では、水処理、食品・飲料、空気浄化、化学工業、電子材料、エネルギー貯蔵など幅広い用途が存在する。特に世界的な水資源問題への対応として、水処理向けポーラスカーボン需要は安定した成長を続けている。
近年はPFAS（有機フッ素化合物）除去や産業排ガス浄化など、高度環境処理分野での採用が増加しており、従来の吸着材市場から高機能分離材料市場への転換が進んでいる。
地域別市場動向と競争環境
ポーラスカーボン市場ではアジア太平洋地域が最大市場となっており、世界需要の約47％を占めている。中国は最大の生産拠点であり、生産シェアは約45％に達する。豊富な原材料供給網と大規模な製造基盤を背景に、世界市場における供給中心地としての地位を確立している。
一方、北米市場は約23％、欧州市場は約21％のシェアを占めており、環境規制強化やクリーンエネルギー投資の拡大が需要を支えている。特に欧州ではカーボンニュートラル政策に伴う産業排出削減技術への需要が高く、高性能ポーラスカーボン製品の採用が増加している。
主要企業としてはKuraray、Ingevity、Osaka Gas Chemicalsを中心に市場が形成されており、上位3社で約25％の市場シェアを保有している。今後の競争は生産規模ではなく、細孔制御技術や高付加価値用途への対応能力が鍵になると考えられる。
エネルギー貯蔵分野が牽引する新たな成長機会
ポーラスカーボン市場における最大の成長機会はエネルギー貯蔵分野にある。特にスーパーキャパシタ、ナトリウムイオン電池、水素貯蔵システムなどの次世代エネルギー技術において、ポーラスカーボンは重要な機能材料として位置付けられている。