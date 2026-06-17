ネットワーク復号行列の世界市場2026年、グローバル市場規模（標準解像度対応製品、高解像度対応製品）・分析レポートを発表
2026年6月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ネットワーク復号行列の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ネットワーク復号行列のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
ネットワーク復号行列市場は、2024年に3億9700万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には7億3000万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は9.2％と高く、映像監視システムや統合指令センターの高度化を背景に急速な成長が期待されています。
ネットワーク復号行列は、ネットワーク経由で送信される複数の映像信号を受信し、復号処理を行った上で複数の表示装置へ分配するシステムです。異なる形式の映像ストリームを同時に処理できるため、多数の映像ソースを一元管理しながらリアルタイム監視を実現することが可能です。
本システムは高精細映像から超高精細映像まで対応しており、4Kや8K映像の復号処理も可能です。また、通信プロトコルを利用した遠隔制御や柔軟な映像切替機能を備えているため、大規模映像管理システムにおいて重要な役割を果たしています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、映像監視システムの高度化です。公共施設、交通インフラ、商業施設、工場などにおいて監視カメラの設置台数が増加しており、大量の映像データを効率的に管理するシステムへの需要が高まっています。
また、スマートシティ構想の推進も市場拡大を後押ししています。都市管理や防災対策、交通監視などにおいて、多数の映像情報を統合管理する必要性が高まっています。
さらに、4K・8K映像の普及による高解像度映像処理需要の増加も重要な成長要因です。従来よりも高品質な映像表示が求められる中で、高性能な復号処理装置への投資が拡大しています。
市場では高解像度対応能力の向上、低遅延処理、多画面表示機能の強化、遠隔管理機能の高度化が主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、標準解像度対応製品と高解像度対応製品の2種類に分類されています。
標準解像度対応製品は一般的な監視システムや映像管理用途で利用されており、コスト効率に優れています。
高解像度対応製品は4Kや8K映像の復号処理に対応しており、指令センターや高度監視システムなど高品質映像が求められる用途で採用されています。今後は高解像度対応製品の需要拡大が市場成長を牽引すると予想されています。
用途別では、映像監視、指令・統制センター、放送・映像配信、映像会議、その他用途に分類されています。
映像監視分野は市場最大の用途となっており、公共安全や施設管理用途で広く利用されています。指令・統制センターでは多数の映像情報を統合管理するために活用されています。放送・映像配信分野では映像切替や管理機能が重視されています。映像会議分野では高品質な映像伝送と表示管理を実現するために導入が進んでいます。
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競争環境
市場には映像制御機器メーカーや映像通信ソリューション企業が多数参入しており、技術力や処理性能を中心とした競争が展開されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ネットワーク復号行列の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ネットワーク復号行列のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
ネットワーク復号行列市場は、2024年に3億9700万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には7億3000万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は9.2％と高く、映像監視システムや統合指令センターの高度化を背景に急速な成長が期待されています。
ネットワーク復号行列は、ネットワーク経由で送信される複数の映像信号を受信し、復号処理を行った上で複数の表示装置へ分配するシステムです。異なる形式の映像ストリームを同時に処理できるため、多数の映像ソースを一元管理しながらリアルタイム監視を実現することが可能です。
本システムは高精細映像から超高精細映像まで対応しており、4Kや8K映像の復号処理も可能です。また、通信プロトコルを利用した遠隔制御や柔軟な映像切替機能を備えているため、大規模映像管理システムにおいて重要な役割を果たしています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、映像監視システムの高度化です。公共施設、交通インフラ、商業施設、工場などにおいて監視カメラの設置台数が増加しており、大量の映像データを効率的に管理するシステムへの需要が高まっています。
また、スマートシティ構想の推進も市場拡大を後押ししています。都市管理や防災対策、交通監視などにおいて、多数の映像情報を統合管理する必要性が高まっています。
さらに、4K・8K映像の普及による高解像度映像処理需要の増加も重要な成長要因です。従来よりも高品質な映像表示が求められる中で、高性能な復号処理装置への投資が拡大しています。
市場では高解像度対応能力の向上、低遅延処理、多画面表示機能の強化、遠隔管理機能の高度化が主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、標準解像度対応製品と高解像度対応製品の2種類に分類されています。
標準解像度対応製品は一般的な監視システムや映像管理用途で利用されており、コスト効率に優れています。
高解像度対応製品は4Kや8K映像の復号処理に対応しており、指令センターや高度監視システムなど高品質映像が求められる用途で採用されています。今後は高解像度対応製品の需要拡大が市場成長を牽引すると予想されています。
用途別では、映像監視、指令・統制センター、放送・映像配信、映像会議、その他用途に分類されています。
映像監視分野は市場最大の用途となっており、公共安全や施設管理用途で広く利用されています。指令・統制センターでは多数の映像情報を統合管理するために活用されています。放送・映像配信分野では映像切替や管理機能が重視されています。映像会議分野では高品質な映像伝送と表示管理を実現するために導入が進んでいます。
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競争環境
市場には映像制御機器メーカーや映像通信ソリューション企業が多数参入しており、技術力や処理性能を中心とした競争が展開されています。