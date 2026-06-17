株式会社アミック、基幹業務システムに「ZAC」を採用
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351930/images/bodyimage1】
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社アミック（ 静岡県 代表取締役 柴田雅博、以下アミック ）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
アミックは、国内・海外における製造業の業務管理システムに関するパッケージ商品企画／開発、導入・運用に伴うコンサルティング・支援・教育、顧客向けソフトウェア開発、システムインテグレーションサービス、システム保守、技術サポートを行うオージス総研グループ企業です。
同社では、旧システムの老朽化に伴い、バージョンアップが可能で永続的に利用できるシステムの検討をしていました。選定にあたっては、ZACによる個別原価計算の強化、業務の一元化が可能な点が評価されました。
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【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
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オロは今後もシステム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社アミック（ 静岡県 代表取締役 柴田雅博、以下アミック ）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
アミックは、国内・海外における製造業の業務管理システムに関するパッケージ商品企画／開発、導入・運用に伴うコンサルティング・支援・教育、顧客向けソフトウェア開発、システムインテグレーションサービス、システム保守、技術サポートを行うオージス総研グループ企業です。
同社では、旧システムの老朽化に伴い、バージョンアップが可能で永続的に利用できるシステムの検討をしていました。選定にあたっては、ZACによる個別原価計算の強化、業務の一元化が可能な点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
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オロは今後もシステム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
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株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
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