メディア業界の変革が加速し、デジタルエンゲージメント基盤が年平均成長率7.9％市場における成長機会を再定義する
メディア消費は、デジタル基盤、没入型形式、進化する広告モデルによって、視聴者がコンテンツと関わる方法が再定義される中で急速に変化しています。こうした変化は、業界全体の収益構造と成長機会の双方を変えています。市場動向と収益化傾向を評価することで、長期的な価値がどこで生まれているのかについての洞察が得られました。
顧客が直面していた事業課題とは何か
しかし、その成長の裏側では、価値創出の仕組みが急速に変化しています。数十年にわたり、メディア分野での成功は主に視聴者への到達範囲とコンテンツ配信によって支えられてきました。現在では、成長は、各基盤が利用者の関心をどれだけ効果的に獲得し、関与を促進し、データに基づく洞察を生み出し、複数の経路にわたるデジタル上のやり取りを収益化できるかに、ますます結び付いています。
世界のメディア市場は拡大を続けており、市場全体の価値は2025年に2兆5,838億ドルに達し、2035年まで年平均成長率7.9％で成長すると予測されています。表面的には、これらの数値は健全で安定的に成長している業界であることを示しています。
顧客は重要な戦略的課題を理解したいと考えていました。それは、成長を続ける市場において、どの傾向が本当に長期的な価値を生み出しており、どの傾向が単なる短期的な勢いに貢献しているだけなのかという点でした。
この問いに答えるには、消費者行動、広告支出、基盤経済、そして新興技術が業界をどのように再構築しているのかについて、より深く理解する必要がありました。
なぜこの課題の解決は困難だったのか
メディア分野では、複数の変革が同時に進行しています。
消費者の関心は、動画配信サービス、交流型基盤、検索サービス、ゲーム環境、制作者エコシステム、双方向型デジタル体験などにますます分散しています。その結果、従来の視聴者規模を測る指標だけでは、市場機会の一部しか把握できなくなっています。
同時に、収益モデルも進化しています。
定額利用型サービスは引き続き重要ですが、多くの基盤では定額利用と広告を組み合わせた複合型サービスを導入しています。広告主も測定可能な成果や視聴者への的確な到達をより重視するようになり、予算のより大きな割合をデジタル経路へ振り向けています。
技術はさらに複雑性を加えています。人工知能、拡張現実、仮想現実、ライブ販売、双方向型コンテンツ形式は、新たな機会を創出する一方で、長期予測をより困難にしています。
これらの重なり合う変化により、今後10年間の市場成長に最も大きな影響を与える要因を特定することが困難になっていました。
完全な調査分析はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/global-forecast
ビジネスリサーチ会社はどのように問題へ取り組んだのか
調査は、構造的な変革と短期的な市場変動を区別することを目的として設計されました。
市場規模の予測だけに焦点を当てるのではなく、デジタル化がメディア企業によるコンテンツの作成、配信、収益化の方法をどのように変えているかを分析しました。
このプロジェクトは、三つの重要な問いを中心に進められました。
● 現在、市場価値を生み出している分野は何か
● 消費者の関与パターンはどのように変化しているのか
● 将来の投資判断に最も影響を与える可能性が高い長期的傾向は何か
これらの問いに答えるため、市場構造、広告動向、技術導入、デジタル消費パターン、地域別成長動向を評価しました。
目的は、現在どこに成長が存在するかだけでなく、なぜその成長が起きているのか、そして今後どのように進化する可能性があるのかを理解することでした。
顧客が直面していた事業課題とは何か
しかし、その成長の裏側では、価値創出の仕組みが急速に変化しています。数十年にわたり、メディア分野での成功は主に視聴者への到達範囲とコンテンツ配信によって支えられてきました。現在では、成長は、各基盤が利用者の関心をどれだけ効果的に獲得し、関与を促進し、データに基づく洞察を生み出し、複数の経路にわたるデジタル上のやり取りを収益化できるかに、ますます結び付いています。
世界のメディア市場は拡大を続けており、市場全体の価値は2025年に2兆5,838億ドルに達し、2035年まで年平均成長率7.9％で成長すると予測されています。表面的には、これらの数値は健全で安定的に成長している業界であることを示しています。
顧客は重要な戦略的課題を理解したいと考えていました。それは、成長を続ける市場において、どの傾向が本当に長期的な価値を生み出しており、どの傾向が単なる短期的な勢いに貢献しているだけなのかという点でした。
この問いに答えるには、消費者行動、広告支出、基盤経済、そして新興技術が業界をどのように再構築しているのかについて、より深く理解する必要がありました。
なぜこの課題の解決は困難だったのか
メディア分野では、複数の変革が同時に進行しています。
消費者の関心は、動画配信サービス、交流型基盤、検索サービス、ゲーム環境、制作者エコシステム、双方向型デジタル体験などにますます分散しています。その結果、従来の視聴者規模を測る指標だけでは、市場機会の一部しか把握できなくなっています。
同時に、収益モデルも進化しています。
定額利用型サービスは引き続き重要ですが、多くの基盤では定額利用と広告を組み合わせた複合型サービスを導入しています。広告主も測定可能な成果や視聴者への的確な到達をより重視するようになり、予算のより大きな割合をデジタル経路へ振り向けています。
技術はさらに複雑性を加えています。人工知能、拡張現実、仮想現実、ライブ販売、双方向型コンテンツ形式は、新たな機会を創出する一方で、長期予測をより困難にしています。
これらの重なり合う変化により、今後10年間の市場成長に最も大きな影響を与える要因を特定することが困難になっていました。
完全な調査分析はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/global-forecast
ビジネスリサーチ会社はどのように問題へ取り組んだのか
調査は、構造的な変革と短期的な市場変動を区別することを目的として設計されました。
市場規模の予測だけに焦点を当てるのではなく、デジタル化がメディア企業によるコンテンツの作成、配信、収益化の方法をどのように変えているかを分析しました。
このプロジェクトは、三つの重要な問いを中心に進められました。
● 現在、市場価値を生み出している分野は何か
● 消費者の関与パターンはどのように変化しているのか
● 将来の投資判断に最も影響を与える可能性が高い長期的傾向は何か
これらの問いに答えるため、市場構造、広告動向、技術導入、デジタル消費パターン、地域別成長動向を評価しました。
目的は、現在どこに成長が存在するかだけでなく、なぜその成長が起きているのか、そして今後どのように進化する可能性があるのかを理解することでした。