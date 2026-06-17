世界の植物性飲料市場、爆発的な成長へ――2035年には977億4,000万米ドルに達する見通し
世界の植物性飲料市場は力強い拡大期に入っており、市場規模は2025年の371億4,000万米ドルから2035年には977億4,000万米ドルへと急増し、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は10.16%に達すると見込まれています。この目覚ましい成長は、従来の乳製品に代わる、より健康的で持続可能、かつ植物由来の選択肢を求める消費者の嗜好の高まりによって牽引されています。
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健康志向の高まりが需要を促進
世界中の消費者が、コレステロールや乳糖の含有量が少なく、栄養価の高い、大豆、アーモンド、オーツ麦、米などの植物性飲料に関心を寄せています。健康やウェルネスへの意識が高まる中、植物性飲料は特にミレニアル世代やZ世代の消費者の間で主流の選択肢となりつつあります。ビタミン、ミネラル、プロバイオティクスを配合した機能性飲料へのシフトも、市場での普及をさらに後押ししています。
持続可能性と環境への配慮が市場の魅力を向上
環境の持続可能性は、植物性飲料市場における重要な推進力であり続けています。二酸化炭素排出量の削減、水使用量の抑制、環境に配慮した製造プロセスといった要素が、環境意識の高い消費者に植物性飲料の魅力をアピールしています。企業は原材料の持続可能な調達を積極的に進め、植物性飲料を健康と地球環境の双方にとって責任ある選択肢として訴求しています。
技術革新と製品の多様化
加工技術、風味の改善、栄養強化技術の進歩により、企業はより幅広い種類の植物性飲料を開発できるようになっています。ブレンドされた植物性ミルク、タンパク質を強化した飲料、バリスタ品質の代替ミルクといった革新的な製品が、メーカーによる製品ラインナップの拡充に寄与しています。また、透明性や自然な原材料を求める消費者の高まる需要に応えるため、添加物を最小限に抑えた「クリーンラベル」製品への投資も行われています。
地域別市場の動向
北米と欧州は、高い認知度と確立された流通網を背景に、依然として植物性飲料の消費を主導しています。しかし、都市化の進展、可処分所得の増加、欧米の食生活トレンドへの関心の高まりを背景に、アジア太平洋地域が急成長地域として台頭しています。中南米や中東でも普及が進んでおり、グローバル企業や地域企業にとって有望なビジネスチャンスとなっています。
植物性飲料市場の主要企業
● Blue Diamond Growers
● Califia Farms LLC
● Coca-Cola HBC
● Danone
● Vitasoy International Holdings Ltd
● Drink Koia Online
● Harmless Harvest
● Noumi Ltd.
● PureHarvest
● Ripple Foods
● SunOpta
● その他主要企業
このレポートのカスタマイズ: -https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/plant-based-beverages-market
市場セグメンテーションの概要
原材料別
● ココナッツ
● 大豆
● アーモンド
● 米
● オーツ麦
● ヘンプ（麻）
● その他
種類別
● 植物性ミルク
● ジュース
● 茶・コーヒー
● その他
製品別
● プレーン
● フレーバー付き
流通チャネル別
● ハイパーマーケット・スーパーマーケット
● 専門店
● オンラインストア
● その他
機能別
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健康志向の高まりが需要を促進
世界中の消費者が、コレステロールや乳糖の含有量が少なく、栄養価の高い、大豆、アーモンド、オーツ麦、米などの植物性飲料に関心を寄せています。健康やウェルネスへの意識が高まる中、植物性飲料は特にミレニアル世代やZ世代の消費者の間で主流の選択肢となりつつあります。ビタミン、ミネラル、プロバイオティクスを配合した機能性飲料へのシフトも、市場での普及をさらに後押ししています。
持続可能性と環境への配慮が市場の魅力を向上
環境の持続可能性は、植物性飲料市場における重要な推進力であり続けています。二酸化炭素排出量の削減、水使用量の抑制、環境に配慮した製造プロセスといった要素が、環境意識の高い消費者に植物性飲料の魅力をアピールしています。企業は原材料の持続可能な調達を積極的に進め、植物性飲料を健康と地球環境の双方にとって責任ある選択肢として訴求しています。
技術革新と製品の多様化
加工技術、風味の改善、栄養強化技術の進歩により、企業はより幅広い種類の植物性飲料を開発できるようになっています。ブレンドされた植物性ミルク、タンパク質を強化した飲料、バリスタ品質の代替ミルクといった革新的な製品が、メーカーによる製品ラインナップの拡充に寄与しています。また、透明性や自然な原材料を求める消費者の高まる需要に応えるため、添加物を最小限に抑えた「クリーンラベル」製品への投資も行われています。
地域別市場の動向
北米と欧州は、高い認知度と確立された流通網を背景に、依然として植物性飲料の消費を主導しています。しかし、都市化の進展、可処分所得の増加、欧米の食生活トレンドへの関心の高まりを背景に、アジア太平洋地域が急成長地域として台頭しています。中南米や中東でも普及が進んでおり、グローバル企業や地域企業にとって有望なビジネスチャンスとなっています。
植物性飲料市場の主要企業
● Blue Diamond Growers
● Califia Farms LLC
● Coca-Cola HBC
● Danone
● Vitasoy International Holdings Ltd
● Drink Koia Online
● Harmless Harvest
● Noumi Ltd.
● PureHarvest
● Ripple Foods
● SunOpta
● その他主要企業
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市場セグメンテーションの概要
原材料別
● ココナッツ
● 大豆
● アーモンド
● 米
● オーツ麦
● ヘンプ（麻）
● その他
種類別
● 植物性ミルク
● ジュース
● 茶・コーヒー
● その他
製品別
● プレーン
● フレーバー付き
流通チャネル別
● ハイパーマーケット・スーパーマーケット
● 専門店
● オンラインストア
● その他
機能別