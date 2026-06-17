LiFiサービス市場分析レポート（2026年）：2032年332百万米ドル到達予測
LiFiサービス世界総市場規模
LiFiサービスとは、LEDなどの光源を利用してデータ通信を行う無線通信サービスです。Wi-Fiが電波を使用するのに対し、LiFiは可視光通信（VLC）技術を活用するため、高速通信、低遅延、高いセキュリティ性を実現できます。電波干渉の影響を受けにくいことから、病院、航空機、工場、オフィスなどの環境での活用が期待されており、次世代通信インフラとして注目されています。
図. LiFiサービスの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352684/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352684/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルLiFiサービスのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
LiFiサービス市場分析：次世代光無線通信が切り拓く高セキュリティ通信インフラの展望
LiFiサービスが注目される次世代無線通信市場
LiFiサービスは、可視光、赤外線、紫外線を利用してデータ伝送を行う光無線通信技術です。従来のWi-Fiが電波を利用するのに対し、LiFiサービスはLEDなどの光源を活用して高速かつ安全な通信環境を実現します。特に電波利用が制限される医療施設、航空機、工場、防衛施設などで導入が進んでおり、無線通信の新たな選択肢として期待されています。
YH Researchによると、グローバルLiFiサービス市場は2025年の2億5,300万米ドルから2032年には3億3,200万米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は4.0％と予測されています。市場規模は比較的小さいものの、高セキュリティ通信や高密度接続環境への需要拡大を背景に着実な成長が見込まれています。
LiFiサービスの技術的優位性と導入メリット
LiFiサービスの最大の特徴は、光を利用した通信による高いセキュリティ性能です。光は壁を透過しないため、通信範囲を物理的に限定でき、外部からの不正アクセスリスクを低減できます。また、電波干渉の影響を受けないため、多数の無線機器が稼働する環境でも安定した通信品質を維持できます。
近年のLiFiサービスでは、高速データ伝送技術や低遅延通信技術の進歩により、企業ネットワークや産業IoT用途への適用範囲が拡大しています。特に直近6か月では、スマートオフィスやスマートファクトリー向けの実証プロジェクトが増加し、実用化段階への移行が進んでいます。
LiFiサービス市場を支える主要アプリケーション
LiFiサービス市場では、Indoor Communicationが最大の用途分野として成長しています。オフィスビル、病院、教育施設、研究機関などでは、高速通信と情報セキュリティを両立できるソリューションとして評価されています。
さらに、Outdoor Communication分野ではスマートシティ構想と連携した街路灯通信ネットワークへの活用が検討されています。また、LiFiサービスは水中でも利用可能であるため、Underwater Communication市場においても新たな応用が期待されています。海洋調査や港湾インフラ監視など、従来の無線通信が利用しにくい環境での需要拡大が見込まれています。
LiFiサービス市場における技術課題と普及の壁
LiFiサービスの普及にはいくつかの課題も存在します。最も大きな課題は通信範囲の制約です。光通信は見通し環境への依存度が高く、遮蔽物による通信断が発生しやすいという特性があります。
LiFiサービスとは、LEDなどの光源を利用してデータ通信を行う無線通信サービスです。Wi-Fiが電波を使用するのに対し、LiFiは可視光通信（VLC）技術を活用するため、高速通信、低遅延、高いセキュリティ性を実現できます。電波干渉の影響を受けにくいことから、病院、航空機、工場、オフィスなどの環境での活用が期待されており、次世代通信インフラとして注目されています。
図. LiFiサービスの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352684/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352684/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルLiFiサービスのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
LiFiサービス市場分析：次世代光無線通信が切り拓く高セキュリティ通信インフラの展望
LiFiサービスが注目される次世代無線通信市場
LiFiサービスは、可視光、赤外線、紫外線を利用してデータ伝送を行う光無線通信技術です。従来のWi-Fiが電波を利用するのに対し、LiFiサービスはLEDなどの光源を活用して高速かつ安全な通信環境を実現します。特に電波利用が制限される医療施設、航空機、工場、防衛施設などで導入が進んでおり、無線通信の新たな選択肢として期待されています。
YH Researchによると、グローバルLiFiサービス市場は2025年の2億5,300万米ドルから2032年には3億3,200万米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は4.0％と予測されています。市場規模は比較的小さいものの、高セキュリティ通信や高密度接続環境への需要拡大を背景に着実な成長が見込まれています。
LiFiサービスの技術的優位性と導入メリット
LiFiサービスの最大の特徴は、光を利用した通信による高いセキュリティ性能です。光は壁を透過しないため、通信範囲を物理的に限定でき、外部からの不正アクセスリスクを低減できます。また、電波干渉の影響を受けないため、多数の無線機器が稼働する環境でも安定した通信品質を維持できます。
近年のLiFiサービスでは、高速データ伝送技術や低遅延通信技術の進歩により、企業ネットワークや産業IoT用途への適用範囲が拡大しています。特に直近6か月では、スマートオフィスやスマートファクトリー向けの実証プロジェクトが増加し、実用化段階への移行が進んでいます。
LiFiサービス市場を支える主要アプリケーション
LiFiサービス市場では、Indoor Communicationが最大の用途分野として成長しています。オフィスビル、病院、教育施設、研究機関などでは、高速通信と情報セキュリティを両立できるソリューションとして評価されています。
さらに、Outdoor Communication分野ではスマートシティ構想と連携した街路灯通信ネットワークへの活用が検討されています。また、LiFiサービスは水中でも利用可能であるため、Underwater Communication市場においても新たな応用が期待されています。海洋調査や港湾インフラ監視など、従来の無線通信が利用しにくい環境での需要拡大が見込まれています。
LiFiサービス市場における技術課題と普及の壁
LiFiサービスの普及にはいくつかの課題も存在します。最も大きな課題は通信範囲の制約です。光通信は見通し環境への依存度が高く、遮蔽物による通信断が発生しやすいという特性があります。