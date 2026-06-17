女性100年の歴史を辿る アーカイブズ所蔵展示「昭和100年 アーカイブズ資料に見る女性活躍のあゆみ展」開催

１.会期

２.展示資料紹介

（１）参第一號候補者公認證書（1947）

1947年4月20日に行われた第１回参議院議員通常選挙の候補者公認證書。1947年3月31日、衆議院解散とともに貴族院が停会し、この選挙で参議院がスタートした。

奥むめおは女性初の参議院議員として当選し、昭和40年（1965）まで3期18年間議員を務めた。議員活動の傍ら、昭和23年（1948）年には粗悪な配給マッチに対して「不良マッチ退治主婦大会」を開き、優良マッチとの無料交換を実現した。多くの女性たちが集まったこの運動をきっかけに、1948年に暮らしを守る消費者団体として主婦連合会が結成され、会長に就任した。

（２）家庭科の男女共修をすすめる会発足時の資料（1974）

1974年、女子のみ必修とされていた家庭科の男女共修を目指して、市川房枝ら13人が発起人となり活動を始めた。発足時の提言文書では、公害・資源不足を背景に、男女とも“生活についてのしっかりした知識・技術・考え方”を身に付ける必要性を訴えた。

（３）人々の暮らしを変えた昭和30～40年代の家電、2DKの団地模型などの資料

３.公式ウェブサイト

URL：https://www.jgepa.go.jp/program/information/archives/tenji/2026/showa100/index.html