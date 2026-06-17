重荷重AGV市場規模分析レポート：2026年は2240百万米ドルに到達予測
重荷重AGVとは
重荷重AGVは、バッテリーまたは内燃機関を動力源とする無人搬送車であり、高出力モーター、減速機、ステアリング制御装置を備えることで、大重量物の安定搬送と高精度走行を実現するインテリジェント搬送設備である。
主な機能には、速度制御、昇降補正、車両ブレーキ、全方向操舵（オムニステアリング）、自由経路計画、自動誘導、オンライン急速充電、さらに複数台協調運転（フリート制御）が含まれる。中央制御システムによる統合管理により、工場全体の搬送最適化が可能となっている。
近年では、マルチセンサーフュージョンによるナビゲーション精度向上や、AIベースの動的経路最適化が進展しており、複雑な製造環境や混在物流環境への適応能力が大幅に向上している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352683/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352683/images/bodyimage2】
図. 重荷重AGVの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「重荷重AGV―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、重荷重AGVの世界市場は、2025年に2051百万米ドルと推定され、2026年には2240百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）10.2%で推移し、2032年には4011百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場規模と産業需要構造の変化
2025年の世界新規販売台数は約7,196台、平均取引価格は約28万5,000米ドル、業界平均粗利益率は約35％と推定されている。特に2トン以上の重荷重AGV市場は本格的な普及段階に入りつつあり、構造的成長フェーズへ移行している。
近6カ月の業界動向では、以下の3点が顕著である：
EV・電池工場の新設に伴う重量搬送需要の急増
半導体・データセンター関連設備搬送の自動化投資拡大
港湾・鉄鋼・重機製造分野におけるレトロフィット需要の増加
これらにより、従来の単体AGV導入から、工場全体を統合するスマート物流システムへの移行が加速している。
サプライチェーンと地域別競争構造
重荷重AGVのバリューチェーンは、駆動モーター、制御システム、リチウム電池、センサー、減速機などの上流部品から構成される。中流では車体設計、ソフトウェア統合、フリート管理システム構築が行われ、下流は自動車、鉄鋼、港湾、航空、建機などの産業分野に広がる。
地域別では、中国が最大の生産・需要拠点として機能しており、産業サプライチェーンの完備性を背景に高い二桁成長を維持している。欧州では労働力不足と高コスト構造を背景に自動化需要が強く、北米ではEV・航空宇宙分野の投資拡大が市場を牽引している。
技術進化：AGVから統合物流OSへ
重荷重AGV市場は現在、「搬送機器」から「統合物流システム」への構造転換期にある。従来のルート搬送機能に加え、以下の技術進化が競争力の中核となっている：
AIベースのフリートスケジューリング最適化
リアルタイム障害回避アルゴリズム
急速充電・自動充電インフラ連携
デジタルツインによる工場内物流シミュレーション
これにより、AGVは単なる搬送機器ではなく、生産ライン全体を制御する「物流OS」としての役割を持ち始めている。
競争環境と主要プレイヤー動向
主要企業にはKUKA、ABB、Daifuku、Dematic、SSI SCHAEFER、ROFA Industrial Automation Groupなどのグローバル企業に加え、中国勢のSiasun、Hikrobotics、Guozi Roboticsなどが存在する。
重荷重AGVは、バッテリーまたは内燃機関を動力源とする無人搬送車であり、高出力モーター、減速機、ステアリング制御装置を備えることで、大重量物の安定搬送と高精度走行を実現するインテリジェント搬送設備である。
主な機能には、速度制御、昇降補正、車両ブレーキ、全方向操舵（オムニステアリング）、自由経路計画、自動誘導、オンライン急速充電、さらに複数台協調運転（フリート制御）が含まれる。中央制御システムによる統合管理により、工場全体の搬送最適化が可能となっている。
近年では、マルチセンサーフュージョンによるナビゲーション精度向上や、AIベースの動的経路最適化が進展しており、複雑な製造環境や混在物流環境への適応能力が大幅に向上している。
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図. 重荷重AGVの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「重荷重AGV―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、重荷重AGVの世界市場は、2025年に2051百万米ドルと推定され、2026年には2240百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）10.2%で推移し、2032年には4011百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場規模と産業需要構造の変化
2025年の世界新規販売台数は約7,196台、平均取引価格は約28万5,000米ドル、業界平均粗利益率は約35％と推定されている。特に2トン以上の重荷重AGV市場は本格的な普及段階に入りつつあり、構造的成長フェーズへ移行している。
近6カ月の業界動向では、以下の3点が顕著である：
EV・電池工場の新設に伴う重量搬送需要の急増
半導体・データセンター関連設備搬送の自動化投資拡大
港湾・鉄鋼・重機製造分野におけるレトロフィット需要の増加
これらにより、従来の単体AGV導入から、工場全体を統合するスマート物流システムへの移行が加速している。
サプライチェーンと地域別競争構造
重荷重AGVのバリューチェーンは、駆動モーター、制御システム、リチウム電池、センサー、減速機などの上流部品から構成される。中流では車体設計、ソフトウェア統合、フリート管理システム構築が行われ、下流は自動車、鉄鋼、港湾、航空、建機などの産業分野に広がる。
地域別では、中国が最大の生産・需要拠点として機能しており、産業サプライチェーンの完備性を背景に高い二桁成長を維持している。欧州では労働力不足と高コスト構造を背景に自動化需要が強く、北米ではEV・航空宇宙分野の投資拡大が市場を牽引している。
技術進化：AGVから統合物流OSへ
重荷重AGV市場は現在、「搬送機器」から「統合物流システム」への構造転換期にある。従来のルート搬送機能に加え、以下の技術進化が競争力の中核となっている：
AIベースのフリートスケジューリング最適化
リアルタイム障害回避アルゴリズム
急速充電・自動充電インフラ連携
デジタルツインによる工場内物流シミュレーション
これにより、AGVは単なる搬送機器ではなく、生産ライン全体を制御する「物流OS」としての役割を持ち始めている。
競争環境と主要プレイヤー動向
主要企業にはKUKA、ABB、Daifuku、Dematic、SSI SCHAEFER、ROFA Industrial Automation Groupなどのグローバル企業に加え、中国勢のSiasun、Hikrobotics、Guozi Roboticsなどが存在する。