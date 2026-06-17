世界のスチールフレーム市場規模、2026年148206百万米ドルから2032年190797百万米ドルへ拡大
スチールフレームとは
スチールフレームは、熱間圧延形鋼、溶接H形鋼、冷間成形鋼材、鋼管、ボックス柱などを用いて構成される耐荷重建築構造システムである。柱、梁、トラス、ブレース、母屋、胴縁などの構造部材を工場で製作し、現場でボルト接合や溶接によって組み立てる方式が一般的である。
従来の鉄筋コンクリート構造と比較すると、スチールフレームは軽量でありながら高い強度を持ち、大スパン構造への対応が容易である。また、工場でのプレファブ化率が高いため、現場作業を大幅に削減できる点も大きな利点となっている。さらに解体後のリサイクル率が高く、環境負荷低減に貢献できることから、サステナブル建築の重要な構造方式として注目されている。
2025年の世界スチールフレーム需要は約8,500万トンに達すると推定され、平均工場出荷価格は1トン当たり約1,700米ドルと見込まれている。近年はプレハブ建築、物流施設、データセンター建設、BIM設計、モジュール建築が業界の主要キーワードとなっており、世界各国で進む産業インフラ整備や都市開発プロジェクトが市場拡大を後押ししている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352680/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352680/images/bodyimage2】
図. スチールフレームの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「スチールフレーム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、スチールフレームの世界市場は、2025年に144500百万米ドルと推定され、2026年には148206百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3%で推移し、2032年には190797百万米ドルに拡大すると見込まれています。
物流施設とデータセンターがスチールフレーム需要を牽引
現在のスチールフレーム市場を支える最大の成長分野は、物流施設とデータセンターである。電子商取引市場の拡大に伴い、各国で大規模倉庫や物流ハブの建設が急増している。これらの施設では大空間・高天井設計が求められるため、スチールフレームの採用率が高い。
特に過去6カ月間では、AI関連投資の拡大により北米、中東、アジア地域でデータセンター建設案件が相次いで発表されている。データセンターは短期間での建設と将来的な増設対応が求められることから、モジュール化されたスチールフレーム構造との親和性が極めて高い。
また、コールドチェーン物流施設や半導体工場、EV関連製造拠点など、高度な設備荷重に対応できる構造体としてもスチールフレームの採用が拡大している。
バリューチェーンと技術革新の進展
スチールフレーム産業の上流には鉄鉱石、原料炭、鉄スクラップ、鋼板、鋼管、溶接材料、防火・防食材料などが存在する。中流では設計、切断、穴あけ、溶接、塗装、溶融亜鉛めっきなどの加工工程を経て製品化される。下流市場は建設、物流、エネルギー、公共インフラ分野が中心である。
近年はBIM（Building Information Modeling）とCNC自動加工技術の普及が急速に進んでいる。設計データと製造設備を直接連携させることで、生産効率向上と施工精度改善が実現されている。
スチールフレームは、熱間圧延形鋼、溶接H形鋼、冷間成形鋼材、鋼管、ボックス柱などを用いて構成される耐荷重建築構造システムである。柱、梁、トラス、ブレース、母屋、胴縁などの構造部材を工場で製作し、現場でボルト接合や溶接によって組み立てる方式が一般的である。
従来の鉄筋コンクリート構造と比較すると、スチールフレームは軽量でありながら高い強度を持ち、大スパン構造への対応が容易である。また、工場でのプレファブ化率が高いため、現場作業を大幅に削減できる点も大きな利点となっている。さらに解体後のリサイクル率が高く、環境負荷低減に貢献できることから、サステナブル建築の重要な構造方式として注目されている。
2025年の世界スチールフレーム需要は約8,500万トンに達すると推定され、平均工場出荷価格は1トン当たり約1,700米ドルと見込まれている。近年はプレハブ建築、物流施設、データセンター建設、BIM設計、モジュール建築が業界の主要キーワードとなっており、世界各国で進む産業インフラ整備や都市開発プロジェクトが市場拡大を後押ししている。
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図. スチールフレームの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「スチールフレーム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、スチールフレームの世界市場は、2025年に144500百万米ドルと推定され、2026年には148206百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3%で推移し、2032年には190797百万米ドルに拡大すると見込まれています。
物流施設とデータセンターがスチールフレーム需要を牽引
現在のスチールフレーム市場を支える最大の成長分野は、物流施設とデータセンターである。電子商取引市場の拡大に伴い、各国で大規模倉庫や物流ハブの建設が急増している。これらの施設では大空間・高天井設計が求められるため、スチールフレームの採用率が高い。
特に過去6カ月間では、AI関連投資の拡大により北米、中東、アジア地域でデータセンター建設案件が相次いで発表されている。データセンターは短期間での建設と将来的な増設対応が求められることから、モジュール化されたスチールフレーム構造との親和性が極めて高い。
また、コールドチェーン物流施設や半導体工場、EV関連製造拠点など、高度な設備荷重に対応できる構造体としてもスチールフレームの採用が拡大している。
バリューチェーンと技術革新の進展
スチールフレーム産業の上流には鉄鉱石、原料炭、鉄スクラップ、鋼板、鋼管、溶接材料、防火・防食材料などが存在する。中流では設計、切断、穴あけ、溶接、塗装、溶融亜鉛めっきなどの加工工程を経て製品化される。下流市場は建設、物流、エネルギー、公共インフラ分野が中心である。
近年はBIM（Building Information Modeling）とCNC自動加工技術の普及が急速に進んでいる。設計データと製造設備を直接連携させることで、生産効率向上と施工精度改善が実現されている。