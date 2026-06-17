株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、乾燥による皮むけ対策のためのシュガースクラブ入りリップバーム『シュガーリップスクラブバーム』を2026年8月20日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

『シュガーリップスクラブバーム』は、体温でとろけて唇になじむ天然由来のシュガースクラブを配合。スティック状のバームをなじませるだけで、古い角質をやさしくからめ取り、唇をなめらかに整えます。さらに、保湿成分スクワラン、ヒアルロン酸Naなど、厳選したうるおい成分が乾燥による縦ジワや荒れをケア。ふっくらとしたプルプル唇へ導きます。





『シュガーリップスクラブバーム』 2,200円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ：シュガーリップスクラブバーム

容量・価格：3.9g 2,200円(税込)

商品特長 ：

◎体温でとろけて唇になじむ天然由来のシュガースクラブを配合。スティック状のバームをクルクルとなじませるだけで古い角質をやさしくからめ取り、唇をなめらかに整えます。

◎スクワラン、ヒアルロン酸Na、トリプルローズエキス※2などの保湿成分配合で、乾燥による縦ジワや荒れをケア。ふっくらとしたプルプル唇へ導きます。

◎洗い流し不要。リップクリーム代わりにいつでも手軽に使えます。





テクスチャー：とろけるスクラブでやさしい使い心地





使用方法：

◎1～2mm程度繰り出してクルクルとマッサージするように唇に伸ばし、上下の唇を合わせてなじませます。

◎スクラブは体温で溶けるので、洗い流しやふき取りは不要です。

※スクラブ目的として砂糖の粒子を配合しておりますが、唇の状態によって刺激に感じられる可能性がございますのでご注意ください。

※強くこすると刺激を感じることがあります。こすりすぎないように注意してください。





※なくなり次第、終了となります。





※1 スクロース(保湿成分)

※2 カニナバラ果実/(センチフォリアバラ/ダマスクバラ)花エキス









＜無添加主義(R)＞

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





＜SNS公式アカウントで情報発信中！＞

LINE公式アカウント： https://www.haba.co.jp/f/h-005006001

Instagram ： https://www.instagram.com/haba_jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/HABA_JP

Facebook ： https://www.facebook.com/habatown

YouTube ： https://www.youtube.com/user/habaJP









■お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/