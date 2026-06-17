サイバー脅威インテリジェンスのグローバルリーダーであるKELA株式会社（本社：東京都港区）は、2026年7月22日（水）から24日（金）までグランドニッコー東京 台場で開催される「ガートナー セキュリティ ＆ リスク・マネジメント サミット 2026」（主催：ガートナー ジャパン株式会社）に出展いたします。 また、最終日の7月24日（金）には、弊社西野が「AI時代のレジリエンス」をテーマに、攻撃者のスピードを凌駕する「能動的サイバー防御」と、経営層による的確な判断の必要性について、ランチョンセッションで講演します。 昨今、生成AIの急速な普及はビジネスを加速させる一方で、サイバー犯罪者による攻撃の高速化・高度化という深刻な副作用をもたらしています。従来の受動的な防御策（リアクティブな対応）だけでは、AIを駆使する攻撃者のスピードに対抗することが極めて困難になっています。 本サミットにおいてKELAは、ダークネットから得られる脅威インテリジェンスを活用し、攻撃者の一歩先を行く「能動的防御（Active Defense）」の重要性と、それを実現するための実践的なアプローチを提示いたします。

■ 登壇セッション概要 日時： 2026年7月24日（金）13:15 ～ 13:45 セッションタイトル：AI時代のレジリエンス 攻撃者のスピードを凌駕する「能動的サイバー防御」と経営判断 登壇者： KELA株式会社 Senior Sales Engineer 西野 佑介 講演内容： AIを悪用するサイバー犯罪者の最新動向を分析。組織が直面する脅威をリアルタイムに特定し、攻撃者が行動を起こす前に先制して防御（能動的防御）するための具体的な戦略と、サイバーレジリエンスの強化手法について解説します。

■ 出展概要 KELAのブースでは、ダークネットやサイバー犯罪エコシステムから収集した膨大なデータを解析する、最新の脅威インテリジェンス・プラットフォームのデモンストレーションを行います。専門スタッフが、各組織の環境に合わせたサイバーリスクの可視化と対策についてご案内いたします。 ※本イベントへのご参加・詳細につきましては、公式ウェブサイトをご覧ください。 https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/security-risk-management-japan GARTNER is a trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

■KELAについて https://www.kelacyber.com/ja/ サイバー脅威インテリジェンス企業として数々の受賞歴を誇る KELA(KELA Research and Strategy)の使命は、サイバー犯罪のアンダーグラウンドからの脅威に関して、実用的なインテリジェンスを提供し、サイバー攻撃の防止と無力化をサポートすることです。 2009年に設立されたKELAは、独自の自動化テクノロジーと、高度な技術を持つサイバーインテリジェンスのアナリストを擁しており、数々の成功を収めています。世界中で信頼を得ているKELAのテクノロジーは、隠れたアンダーグラウンドに侵入し、脅威を徹底的に監視、追跡、調査することで、実際のリスクを明らかにし、プロアクティブな保護を可能にします。KELA の革新的なソリューションは、攻撃者の目から見た、高度にコンテキスト化されたインテリジェンスを顧客に提供し、プロアクティブなネットワーク防御、ならびにブラインドスポットの排除を実現します。KELAの日本法人は、2019年に設立されました。 ※KELAグループのULTRA RED、SLINGの詳細は以下をご参照ください。 https://www.ultrared.ai/jp/home https://slingscore.jp/ 【本件に関するお問い合わせ先】 KELA株式会社 マーケティング担当：池田 Mail: jp-pr@ke-la.com