2026年7月1日より第2期が放送開始となるTVアニメ「花ざかりの君たちへ」のキービジュアルを解禁いたしました。あわせて、MBS・CBCテレビ・RKB毎日放送の放送情報も解禁。瑞稀の転入から一年を経て、中が深まった３人の様子が窺える爽やかなビジュアルとともに、青春を彩る学園生活と、揺れ動く恋愛模様をぜひお楽しみに。

第2期KV解禁！

◆放送情報 2026年7月1日（水）より各局にて順次放送開始！ TOKYO MX：7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ とちぎテレビ：7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ 群馬テレビ：7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ BS11：7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ RKB毎日放送：7月1日(水)より 毎週水曜27:00～ MBS：7月2日(木)より 毎週木曜25:59～ CBCテレビ：7月3日(金)より 毎週金曜26:23～ ※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。

作品概要

☆放送情報 2026年7月1日（水）より各局にて順次放送開始！ TOKYO MX：7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ とちぎテレビ：7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ 群馬テレビ：7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ BS11：7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ RKB毎日放送：7月1日(水)より 毎週水曜27:00～ MBS：7月2日(木)より 毎週木曜25:59～ CBCテレビ：7月3日(金)より 毎週金曜26:23～ ☆配信情報 2026年7月1日(水)25:00よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信！ ※第2期第1話のみ、地上波放送終了後に第2話と共に配信 ※放送・配信日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。 ☆スタッフ 原作：中条比紗也「花ざかりの君たちへ」（白泉社・花とゆめコミックス） 監督：竹村菜月 監督補佐：うえだしげる シリーズ構成：吉岡たかを キャラクターデザイン：蘇 詩宜 プロップデザイン：原 由知 色彩設計：伴 夏代 CG監督：西牟田祐禎 美術監督：市倉 敬 撮影監督：魚山真志 編集：柴田香澄 音楽：横山 克 音響監督：明田川仁 アニメーション制作：シグナル・エムディ ☆キャスト 芦屋瑞稀：山根 綺 佐野 泉：八代 拓 中津秀一：戸谷菊之介 難波 南：梅原裕一郎 梅田北斗：福山 潤 中央千里：川島零士 萱島大樹：内山昂輝 関目京悟：駒田 航 野江伸二：古屋亜南 天王寺恵：水中雅章 九条威月：榎木淳弥 姫島正夫：子安武人 神楽坂真言：日野 聡 ☆主題歌 第2期オープニングテーマ：Omoinotake「FLASHBULB」 第2期エンディングテーマ：Omoinotake「花束」 ☆公式サイト：https://hanakimi-anime.com/ ☆公式SNS X（旧Twitter）：@hanakimi_anime (https://x.com/hanakimi_anime) Instagram：@hanakimi_anime（https://www.instagram.com/hanakimi_anime/） TikTok：@hanakimi_anime（https://www.tiktok.com/@hanakimi_anime） ☆コピーライト：©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会 ※画像ご使用の際は必ずご記載ください。 ☆原作情報 「花とゆめ」（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1,700万部を突破している少女漫画。憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された「花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～」をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。