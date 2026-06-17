演歌・歌手 おおい大輔 が自身初の配信シングル『馬鹿な男のブルース』を６月１７日にリリースした。 作曲に杉本眞人、作詞に冬弓ちひろ、そしてアレンジと演奏に憂歌団・内田勘太郎氏を擁した『馬鹿な男のブルース』は、おおい大輔の２７年の活動歴で初めての軽快で心地良いブルース・ロックに仕上がった。 「憧れの人」だった“内田勘太郎（憂歌団）”が突然「友人」になった。――― おおいは「2022年ごろに制作しストックしていた『馬鹿な男のブルース』は、アレンジの方向性で思うところもあって、内田さんにお願いしたいなと思っていました。連絡先を調べてオフィシャルページの電話番号に電話をかけたら、すぐに『本人にかわります』ってスタッフの人が取り次いでくれて、とてもびっくりしました。第一声は「（アレンジの）イメージありますか？」からでした。今年4月、空港に迎えに行ったのが初対面だったにも関わらず、数十年来の親友のような感覚になって、その後すぐに「やきとり」食べに行ったり。運命というのがあるならこういう瞬間なんだろうと思いました」と話す。 アレンジとギターで参加した内田勘太郎氏は「歌手に敬意を懐(いだ)く私、ああ音楽仲間だな、とすぐに嗅ぎつけました。だからバンド形式で一から積み上げたかった。その様になりました。大輔さんが云うには、カラオケ大会などで上手ではないけれど、何故か心に残る唄い手が居る…それが唄ですよね！！「馬鹿な男のブルース」をカラオケで唄ってくださる方、「おおい大輔バンド」と一緒にロックしましょう！」と期待を寄せた。 おおい大輔は「バンドみんなで同じブースでせーので録音、昔ながらのやり方でひとりひとりが「ここもう少しあーしようこうしよう」と意見を出しながらの楽しいレコーディングでした。何回きいても飽きのこない素晴らしい作品になったと思います。昔から好きだった勘太郎さんのスライドギターの演奏で歌えるのが嬉しすぎました。初めての配信リリースです。いろんな方法で、幅広い年齢の方達に聴いていただけると思うととても楽しみです。ぜひ聴いておぼえて楽しく歌ってください」と目を輝かせた。 不器用で人懐っこい未完の演歌歌手とブルースの神様の出会い。 おおい大輔の新作『馬鹿な男のブルース』は聴く人の耳に心地よい。

【リリース情報】

2026年6月17日リリース 配信限定シングル おおい大輔「馬鹿な男のブルース」 作詞：冬弓ちひろ 作曲：杉本眞人 編曲：内田勘太郎

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