歌手・伊達悠太が、7月29日（水）に発売する新曲『情なし』の新ビジュアルを解禁した。 伊達悠太は、飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長中の若手演歌歌手。わずか16歳で北海道・伊達市から単身上京し、下積み生活を経験。 “生粋のファッション好き”を公言しており、こだわり抜いたジャケット写真が話題に。「歌謡界のファッションリーダー」という新たなキャラクターも確立させている。 これまでも唯一無二の衣装センスでファンを魅了してきた伊達悠太。今回解禁された新たなビジュアルでは、そのスタイルの良さと大人の色気をまとった表現力にさらに磨きがかかっており、一度見たら忘れられない一枚に。 さらに、この新ビジュアルが飾る注目の新曲『情なし』が、6月20日（土）放送のHBCラジオ「いつも心に歌謡曲」（11:20～12:00）にて、初オンエアされることが決定したという。自身の出身地でもある北海道の人気番組とあって、伊達本人にとっても気合の入る瞬間。ぜひオンエアで新曲『情なし』をチェックしてほしい。 伊達悠太といえば、以前お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお扮する伝説の演歌歌手“萬みきお”にフジテレビ系列『かのサンド』のロケ中に取り上げられた際、同じ「伊達」姓であることを引き合いに猛烈なツッコミを受け、SNS等でも大きな話題を呼んだことが記憶に新しい。 伝説の歌手“萬みきお”をも唸らせるスター性と、確かな実力を武器に、また一歩次のステージへと駆け上がる伊達悠太。まずは6月20日のラジオ放送で、その新しい歌声をいち早く耳に焼き付けたい。

◆伊達悠太コメント

いつも応援ありがとうございます。 このたび、7月29日に新曲『情なし』が発売されることになりました。 そして、その発売に先駆けて、故郷・北海道のHBCラジオ「いつも心に歌謡曲」で楽曲を流していただけることになりました。お聴きいただいた皆様がどんな感想を持ってくださるのか、今からとても楽しみです。 今回の作品は、これまでにない“大人の色気”が漂う一曲に仕上がりました。楽曲の世界観にふさわしい、色気のある男性を目指して、僕自身も頑張っていきたいと思います。 北海道から全国へ――「情なし」がたくさんの皆様に愛される作品となりますように。 これからも応援よろしくお願いいたします。

■新曲『情なし』初オンエア決定！

6/20(土) 11:20～12:00 HBCラジオ「いつも心に歌謡曲」

https://www.hbc.co.jp/radio/kayokyoku/

■新曲情報

「情なし」 2026年7月29日発売 TECA-26034/CDシングル 定価：\1,700(税抜価格\1, 545） 商品内容： １．情なし 作詞：朝比奈京仔 / 作曲：杉本眞人 / 編曲：猪股義周 ２．アカシア食堂 作詞：朝比奈京仔 / 作曲：杉本眞人 / 編曲：猪股義周 ３．情なし（オリジナルカラオケ） ４．アカシア食堂（オリジナルカラオケ）

■ＨＰ

https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/date/ https://www.noreason.jp/tag/dateyuta/

■SNSほか

https://www.youtube.com/channel/UCaiEdHR4RRYWTRmD-nqEBQg https://ameblo.jp/dateyu-ta/ https://x.com/date_uta https://www.instagram.com/dateyuta1130/