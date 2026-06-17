株式会社カワキタ(所在地：大阪府東大阪市、代表取締役：河北 一朗)は、愛犬とのおでかけをもっと快適にする新発想の2WAY仕様おでかけバッグ「N/ORN PET(ノルンペット)」を開発し、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて先行販売を2026年6月24日(水)から7月31日(金)までおこないます。





▼プロジェクトURL

https://camp-fire.jp/projects/939841/view

公開期間：2026年6月24日(水)～7月31日(金)





また、実際に商品を体験できる「抱っこバッグ開発発表会＆体験会」を6月28日(日)・7月15日(水)に東京都内で開催いたします。





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■開発の背景｜ペットは家族になった。しかし移動環境はまだ追いついていない

近年、犬や猫を「ペット」ではなく「家族の一員」と考える人が増えています。





愛犬と旅行へ出かける。

カフェで一緒に過ごす。

ショッピングを楽しむ。





こうしたライフスタイルが広がる一方で、多くの愛犬家が移動時の悩みを抱えています。





「歩かなくなったので抱っこしたい」

「キャリーバッグに入るのを嫌がる」

「長時間抱っこすると腕や肩が痛くなる」

「シニア犬になり移動が大変になった」





特に小型犬やシニア犬を飼育する家庭では、愛犬との外出時の負担軽減が大きな課題となっています。

昭和21年創業の株式会社カワキタは、こうした愛犬家の悩みを解決するため、新たなペットバッグの開発に挑戦しました。





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■バッグと抱っこの“いいとこ取り”新発想の「N/ORN PET」

今回開発した「N/ORN PET」は、バッグとして使えるだけでなく、必要な時だけ愛犬を“ちょい抱っこ”できる新発想のおでかけバッグです。

抱っこバッグブランド「N/ORN」で培ったノウハウを活かし、愛犬と飼い主双方の快適性を追求しました。





【特徴1】

必要な時だけ“ちょい抱っこ”

歩き疲れた時や人混みの中でも、愛犬をサッと抱っこ。

飼い主の腕や肩への負担軽減を目指しました。





【特徴2】

おしゃれな2WAY仕様

ペット用品らしさを抑えたシンプルで上質なデザイン。

カフェや旅行先、日常のおでかけにも自然に馴染みます。





【特徴3】

小型犬・シニア犬との外出をサポート

移動に不安のある愛犬とのおでかけを快適にサポートします。





【特徴4】

創業80年企業のものづくり、昭和21年創業。

子どもを抱っこできる抱っこバッグブランド「N/ORN(ノルン)」はシリーズ累計11,800個以上販売しております。

長年培った企画・製造ノウハウを活かし、安全性と使いやすさを追求しています。





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■なぜペット事業に挑戦したのか

株式会社カワキタは創業以来、「消費者の立場に立ったモノづくり」を理念に事業を展開してきました。

キャラクター雑貨や文房具などのOEM事業を中心に成長し、近年は抱っこバッグブランド「N/ORN」を展開しています。

その中で多く寄せられたのが、「愛犬も家族だから快適に過ごしてほしい」という声でした。

子ども向け抱っこバッグの開発経験を活かしながら、愛犬との暮らしをより豊かにする商品開発に挑戦。

試作と改良を繰り返しながら、今回の「N/ORN PET」が誕生しました。





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■代表取締役 河北 一朗 コメント

私たちは創業以来、「使う人の立場に立ったモノづくり」を続けてきました。

今回目指したのは、単なるペットバッグの開発ではありません。

愛犬も家族であるという価値観が広がる中、愛犬と飼い主がもっと快適に外出できる社会をつくりたいと考えました。

愛犬とのおでかけ時間が、もっと楽しく、もっと自由になる。

そんな未来を目指して、このプロジェクトを進めています。





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■開発者から直接話が聞ける

「抱っこバッグ開発発表会＆体験会」開催

クラウドファンディング開始を記念し、実際の商品を体験できるイベントを開催します。

当日は開発者である株式会社カワキタ代表・河北 一朗が登壇。

開発の背景や苦労、商品への想いを直接語ります。

さらに、実際の抱っこバッグを試着しながら使用感を体験いただけます。





【抱っこバッグ開発発表会＆体験会】

開催日 ： 2026年6月28日(日)

2026年7月15日(水)

開催時間 ： 13:00～14:00

15:00～16:00

会場 ： BestiesTokyo 2階

所在地 ： 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩2-15-10

アクセス ： JR新小岩駅徒歩4分

参加費 ： 無料

定員 ： 各回20名(先着順)

お申込フォーム： https://forms.gle/UfYCt5FgnSBfvzK19





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■商品概要

商品名 ： N/ORN PET(ノルン ペット)(仮称)

対象 ： 小型犬(～約5kg)

耐荷重 ： カラー：ベージュ・グレージュ・ダークグレー

品目寸法 ： (376 x 470 x 160)長さ x 幅 x マチ mm

商品の重量： 約800 グラム

原産国 ： 中国もしくはミャンマー









■同時開催

「愛犬との暮らしを楽しむ お楽しみブース」

開催時間： 11:00～16:00

会場 ： BestiesTokyo テラス

(雨天時は1階カフェ)

内容 ： ・アニマルコミュニケーション

・霊視カウンセリング

・わんこ用品販売





愛犬と一緒に楽しめる体験型イベントとして開催いたします。









■クラウドファンディング概要

プロジェクト名：

【新発想】ワンちゃんの“ちょい抱っこ”が叶う2WAY仕様おでかけバッグ誕生

実施プラットフォーム： CAMPFIRE

プロジェクトURL ： https://camp-fire.jp/projects/939841/view

公開期間 ： 2026年6月24日(水)～7月31日(金)









■株式会社カワキタ 会社概要

昭和21年の創業以来、消費者の立場に立ったモノづくりを行っています。





本社所在地 ： 大阪府東大阪市荒川2-4-6

代表者名 ： 河北 一朗

事業内容 ： キャラクター雑貨、文房具などのOEM、

抱っこバッグ「N/ORN」の企画・製造・販売

コーポレートサイト： https://www.k-kawakita.com









【クラウドファンディングやイベントについてのお問い合わせ先】

ノルン公式LINEよりお問合せください。

https://r.qrqrq.com/KaUmz24z