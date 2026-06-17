ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ（ANA InterContinental Beppu Resort & Spa/大分県別府市）では、タイ発のウェルネスブランドHARNN（ハーン）と、大分県別府市在住のアーティスト・姫野 暁氏による特別なコラボレーションソープセットを発売いたします。

本ソープセットは、ホテル内「HARNN Heritage Spa」にて約3年にわたり開催してきたアートプロジェクト「The Beauty of Diversity」から生まれました。大分県ゆかりのアーティストによる作品展を通じて地域とのつながりを育み、多様な価値観や文化を尊重しながら、持続可能で豊かなコミュニティづくりを目指してきた取り組み。その中で生まれた出会いと創造性が、ひとつのプロダクトとして誕生いたしました。 HARNN（ハーン）が大切にする自然由来のウェルネスという哲学と、姫野氏の自由で繊細な感性が融合したソープセットは、日常使いのスキンケアアイテムでありながら、アートピースのような存在感を放ちます。 自然由来の成分や植物エキスを配合したクリーン処方は、肌をやさしく洗い上げ、健やかで輝く印象へと導きます。グリセリンを豊富に配合したマイルドな処方がうるおいを保ち、SLS・SLES・パラベンは不使用。さらに、ホワイトティーを配合したボタニカル・アンチオキシダント・エリクサーブレンドが外的ストレスから肌を守り、ツバキ種子油（カメリアオイル）が深いうるおいを与えながら肌を穏やかに整えます。すべての肌タイプに寄り添うやさしい使い心地とともに、手に取るたびにアートと自然の美しさを感じられる、唯一無二のコレクションです。 地域に根ざした創造性と、世界へとつながる感性が出会い生まれたこの特別なソープセットを通して、日常に新たなインスピレーションと心満たされるひとときをお届けします。 ■ 料金:5,500円

https://anaicbeppu.com/seasonalparfait-summer/

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパについて

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ【地上4階/客室数89室/6つのレストラン＆バー/2つの宴会場】は、別府の温泉文化と世界最大級のラグジュアリーホテルブランド「インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツ」との融合により、これまでになかった究極の癒しをもたらすリゾートエクスペリエンスをご提供いたします。 Facebook： https://www.facebook.com/ANAInterContinentalBeppu Instagram：https://www.instagram.com/anaintercontinentalbeppu/

https://anaicbeppu.com/

インターコンチネンタル®ホテルズ&リゾーツについて

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツは、世界70カ国以上に242軒、77,027室を擁する、世界初にして最 大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空の創立者であるファン・トリッペによ り誕生して以来、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じてきました。「魅惑的な世界への扉を開 く」ブランドとして、インターコンチネンタルは、現代のラグジュアリートラベラーにふさわしい新しい旅の体 験を提案しています。自由さと心地よさを大切にしながらも、心を満たす文化的な体験をお届けし、親しみを感 じられる上質なラグジュアリーというブランドの伝統を受け継いでいます。 詳細は、ブランド公式サイトhttps://www.intercontinental.com その他SNSサイトwww.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinentalをご覧ください。

IHGホテルズ＆リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級の ロイヤリティプログラム IHG ワンリワーズを有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100 万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。 ・ラグジュアリー &ライフスタイル：シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ ・プレミアム：ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ • エッセンシャルズ：ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ • スイーツ：Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ • エクスクルーシブパートナーズ：イベロスター ビーチフロント リゾーツ InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されて います。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客 様をお迎えしています。 ※2026年3月30日現在 IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japan LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/