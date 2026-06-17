福岡市博多区の福岡サンパレス ホテル＆ホールは、ホテル9階『旬菜和食 銀河(ぎんが)』にて、2026年7月1日から8月30日まで、鰻を贅沢に堪能するプレミアム会席「鰻香(うなぎこう)」を提供いたします。

鰻を堪能出来る夏会席を初開催

https://www.f-sunpalace.com/restaurant/ginga/ginga_dinner/

旬菜和食 銀河（ぎんが）では、四季折々の食材を活かした『季節のプレミアム会席』をご提供しており、多くのお客様にご愛顧いただいております。 2026年7月・8月は、銀河として初めて鰻を主役にした夏限定会席「鰻香（うなぎこう）」が登場します。 香ばしい鰻をはじめ、夏の味わいを存分にお楽しみいただける内容です。

**「鰻香（うなぎこう）～鰻を贅沢に堪能するプレミアム会席～」は、** **香ばしい鰻の魅力を軸に、夏の味わいを丁寧に重ねた特別な会席です。** うざくをはじめとする三種の小鉢に始まり、御造り、旬菜の炊き合わせと続き、 香り高い鰻の蒲焼きや鰻ともずく酢、雲丹の玉地蒸し、和牛ロース網焼きと、旨味が広がる品々をご用意しました。 お食事には鰻の蒸籠蒸しとお味噌汁をお召し上がりいただき、最後は胡麻の香りがふわりと広がるバニラアイスで、涼やかな締めくくりをお楽しみいただけます。 一品一品に込めた味わいを、ゆっくりとご堪能ください。

記念日やお祝いの席にもふさわしいロケーション

全席窓側の旬菜和食 銀河は、ご旅行中のお食事や普段使いだけでなく、お誕生日や結婚記念日などの大切なお祝いの席としても多くのお客様にご利用いただいております。 銀河には、ホールケーキと花束が付いた「和のアニバーサリーコース」（お一人様10,000円）をご用意しており、記念日のお食事として大変ご好評をいただいています。 また、「鰻香（うなぎこう）～鰻を贅沢に堪能するプレミアム会席～」をはじめとする和会席でも、事前にご相談いただければ、デザートプレートへのメッセージ（無料／画像上）や、ホールケーキ（3,000円・苺のショートケーキ／チョコレートケーキ／苺とシャンパンのハート型ムースケーキ）をご用意することが可能です。どうぞお気軽にお申し付けください。

鰻香(うなぎこう) ～鰻を贅沢に堪能するプレミアム会席～

**料金**：お一人様 8,000円 **提供店舗**：旬菜和食 銀河（福岡サンパレス ホテル＆ホール 9階） **提供時間**：17:00～21:00 **開催期間**：7月1日(水)～8月30日(日) **定休日**：毎週月曜（祝日を除く） **ご予約・お問い合わせ**：092-272-1485（9:00～18:30） **※「鰻香（うなぎこう）～鰻を贅沢に堪能するプレミアム会席～」と「お子様御膳」は、前日の18時までにご予約をお願いいたします。** **※デザートプレートへのメッセージ（無料）やホールケーキ（3,000円）のご要望も、前日18時までにお申し付けください。**

https://www.f-sunpalace.com/restaurant/ginga/ginga_dinner/

旬菜和食 銀河 (ぎんが)について

福岡サンパレス ホテル＆ホールの9階に位置する旬菜和食 銀河（ぎんが）は、美しい博多の街並みや博多湾を一望できる全席窓側のレストランです。夜景を眺めながら、素材にこだわった和会席や博多水炊き、御膳などをゆっくりとお楽しみいただけます。 普段使いはもちろん、ご旅行中のお食事、デート、接待、お誕生日や記念日などの特別なひとときにもご利用いただいております。スタッフ一同、心を込めておもてなしさせていただきます。

福岡サンパレス ホテル＆ホールについて

福岡市博多区のベイサイドエリアに位置し、九州最大規模を誇るコンサートホールをはじめ、宴会場や会議室、客室、レストランなど充実した設備を備えたホテルです。年間を通してグルメフェアやスイーツフェアを開催しており、幅広いお客様にご利用いただいております。 ・公式サイト https://www.f-sunpalace.com ・Instagram https://www.instagram.com/fukuokasunpalace/

【お客さまのお問い合わせ先】

福岡サンパレス ホテル＆ホール 電話：092-272-1485（9:00～18:30）