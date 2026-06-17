【生産管理とDXのテクノア】が『第4回 ものづくりODM/EMS展 [東京]』に出展します

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、2026年7月1日（水）から3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくり ワールド [東京]」に出展いたします。



出展展示会

・第4回 ものづくりODM/EMS展 [東京]

出展のお知らせ(https://www.techs-s.com/event/642)

事前来場登録をする :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1674702140381567-TDJ



「ものづくり ワールド」は、IT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品などを扱う企業が世界中から出展する展示会です。製造業ユーザーの課題解決に貢献する製品・技術が集結します。



テクノアが出展する「ものづくりODM/EMS展」は、ものづくりの開発・製造ODM、EMSなどを得意とする企業が出展します。



テクノアブースでは、新たなビジネスモデルを創出する「攻めのDX」を実現する受発注マッチングサービス『プラッとものづくり』(https://platto.technoa.co.jp/)をI-OTA合同会社様と共同で展示いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/300_1_623fb889dd27240166abb1f2edfaa49f.jpg?v=202606171152 ]

事前来場登録をする :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1674702140381567-TDJ

出展製品

業務支援ソリューション：攻めのDX 新たなビジネスモデルの創出

・ものづくりの相談をしたい依頼者と製造業様をつなぐプラットフォーム『プラッとものづくり』(https://platto.technoa.co.jp/)

プラッとものづくり サービスサイト :https://platto.technoa.co.jp/

株式会社テクノア

中小製造業様を中心に、医療機関様、カスタムECサイト様に各種パッケージシステムを提供するIT企業。

IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現を支援しています。



企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする