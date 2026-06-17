SNS時代の子どもたちへ贈る、言葉とつながりの物語！人気児童文庫作家の最新シリーズ『ウタヒメは世界を滅ぼすか？』6月17日発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、児童文庫レーベル・ポプラキミノベルより『ウタヒメは世界を滅ぼすか？#1ヒミツの歌姫、キケンな配信!?』（やまもとふみ・作／明澄Mopp・絵）を6月17日に刊行いたします。

「理花のおかしな実験室」「初恋タイムリミット」シリーズで人気のやまもとふみ先生による、待望の新シリーズがスタートします！

主人公は、歌い手「Kira」として活動する中学1年生の詩（うた）。ある日、詩は「Kiraが世界を滅ぼす」と書かれた謎のノートを拾い――！？

「世界を滅ぼす」という衝撃的な言葉から始まる本作。その根底にあるテーマは、「言葉の力」です。

SNSや動画配信が身近になった今、何気ないひと言が誤解や対立を生み、人を傷つけてしまうことがあります。その一方で、言葉には誰かを励まし、人と人をつなぎ、未来を変える力もあります。

詩は、人と話すことが少し苦手で、本当は伝えたいことがあっても、自分の言葉に消しゴムをかけてしまうような女の子。しかし、歌うときだけは、自分の思いをまっすぐ歌詞に乗せることができます。

歌いたいという思い、人の心を動かす"言葉"の力、守ってくれる幼なじみとの恋模様、そして歌が連れてくる世界の運命――。本作は、言葉の力を信じて運命に立ち向かうウタヒメの、恋と勇気の物語です。

あらすじ

中学1年生の詩（うた）は、誰にも秘密で歌い手「Kira」として活動している。

ある日、詩は「Kiraが世界を滅ぼす」と書かれた謎のノートを拾う。その直後から、身の回りで危険な出来事が次々と起こりはじめる。

いったい誰がノートを書いたのか。そして、「Kiraが世界を滅ぼす」とはどういう意味なのか。

戸惑う詩を支えるのは、いつもそばで守ってくれる幼なじみの駿。やがて詩は、世界の運命を左右する出来事へと巻き込まれていく。

歌い手の少女が、自らの歌と言葉を信じて運命に立ち向かう、ドキドキが止まらない青春エンターテインメントシリーズ開幕！

あらすじ紹介動画はこちら>>>https://youtube.com/shorts/TkKAZqnUJIc

子どもたちからのコメントを一部ご紹介！

キミノベルHPには、発売前から期待の声が多数寄せられています。

ためし読みはこちら！(https://poplar.tameshiyo.me/9784591190371)

著者プロフィール

やまもとふみ／作

福岡県出身、千葉県在住。やぎ座のＡ型。主な著書に「初恋タイムリミット」シリーズ（ポプラキミノベル）、「理花のおかしな実験室」シリーズ（角川つばさ文庫）、「桜井くんはお医者さん!!」シリーズ（集英社みらい文庫）がある。

明澄Mopp（あすみもっぷ）／絵

イラストレーター。北海道出身。さそり座、О型。ミュージックビデオやアニメ用イラスト、VTuberのキャラクターデザインなどを手がける。趣味は愛犬と遊ぶこと。

書籍情報

『ウタヒメは世界を滅ぼすか？ #1ヒミツの歌姫、キケンな配信!?』

やまもとふみ／作 明澄Mopp／絵

発売年月：2026年6月

定価：803円（10％税込）

書誌ページ：https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8051142.html

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