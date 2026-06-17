キャリア自律と人材流動化を支援する副業マッチングサービス『lotsful』、サービス開始7周年

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 lotsful Company（本社：東京都港区、lotsful Company代表：田中 みどり）が運営する副業人材マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』（ https://lotsful.jp/ ）は、2026年6月17日で、サービス開始から7周年を迎えました。

こうして無事に7周年の節目を迎えられましたのは、これまで「lotsful」を信じて挑戦を共にしてくださった副業人材の皆様、そして変化を恐れず新たな人材活用に踏み出してくださった企業の皆様の支えがあったからこそです。心より深く感謝申し上げます。

■7年間の歩みと、確かな変化の兆し

2019年のサービス開始以来、私たちは一貫して「個人のキャリアの可能性を広げ、企業の成長を加速させる」ための副業マッチングと、その先にある本質的な人材流動化に向き合ってまいりました。この7年間で、日本の副業を取り巻く環境は大きく変化しました。かつては一時的なスポット案件や、スキルの一部分を切り出すような活用が主流でしたが、現在では企業のコアな課題解決や、中長期的な組織変革に伴走するパートナーとしての副業活用が着実に広がっています。これまでの歩みの中で、私たちは数多くの変化の瞬間に立ち会うことができました。

日本郵政グループ様における4年間にわたる“戦略的副業”の推進

4年の取り組みを経て、大規模組織のカルチャー変革や「新サービス実現チャレンジ制度」の改善など、新規事業創出に副業人材が深くコミットする体制が定着しつつあります。

大田区（大田区商店街連合会）様における継続的な伴走支援

インバウンド需要を“自走する力”に変えるための仕組みづくりやSNS活用、地域事業者のDX推進など、民間企業の最前線で培われた知見が行政や地域の現場へと流動し、確かな成果をもたらしています。単なる「人材不足の穴埋め」ではなく、外部のプロフェッショナルな知見を組織に還元し、共に成長していく。こうした「人材流動化を自社の力に変える」先進的な企業・組織が、今や一過性のブームではなく、日本の新しいスタンダードとして徐々に、しかし着実に増えてきています。

企業の副業活用・導入事例一覧はこちら(https://lotsful.jp/biz/case)

■顧客事例とデータから見る「副業活用」のいま

私たちが実施してきた調査や、日々生まれている顧客事例からも、副業がもたらす価値は業務の完遂に留まらないことが証明されています。

lotsfulが実施した『専任不在ポジションにおける副業活用実態調査（ https://lotsful.jp/news/482 ）』では、専門人材が不足しがちな領域において、副業人材を活用した企業の「8割以上が成果を実感した」という結果も出ています。また、最新の『副業と転職の因果関係調査（ https://lotsful.jp/news/525 ）』では、副業が個人のキャリア自律を促すだけでなく、企業にとっても「多様な人材を惹きつけ、組織を活性化させるカギとなる」など、副業は企業と個人が互いに価値を発揮しながら、未来を切り拓くための強力な「成長エンジン」へと進化しています。

lotsful 過去の調査レポート一覧はこちら(https://lotsful.jp/news?category=4)

■ これからの「lotsful」が目指すもの

日本には、まだまだ埋もれている素晴らしい個人の才能や、外部の知見を必要とし、それらと交わることで発展する魅力的な企業・地域がたくさんあります。

その一つひとつに丁寧に寄り添い、事例を積み重ね、世の中にその価値を発信し続けていくことで、日本のはたらき方、そして組織のあり方を、もっと自由で、もっとワクワクするものへ。単に人と企業をマッチングすることにとどまらず、誰もが自由に選択と挑戦ができる文化を引き続き創ってまいります。これからも、lotsfulの挑戦にどうぞご期待ください。

■利用企業数は2,700社超！5万件以上の案件を支援してきた副業人材サービス『lotsful』の特徴※2026年3月時点

＜副業人材へのメリット＞https://lotsful.jp/

『lotsful』は企業側の副業受け入れに関する啓蒙を積極的に行っています。事業開発、営業、マーケティング、人事、広報、経営企画など、ビジネス職を中心に多様な案件を取り揃えています。これまでの実績やスキルについて、専任のタレントプランナーが無料カウンセリングを実施するため、副業未経験者も安心してチャレンジが可能です。原則リモートでチャレンジできる案件がほとんどのため、週に1回・4時間からなど、柔軟なはたらき方で副業をスタートすることが可能です。

＜副業受け入れ企業側へのメリット＞ https://lotsful.jp/brand/lp

スキルアップや事業貢献を目的にした豊富な経験や実績を持つ人材をターゲットにしているため、社内のリソースでは不足している分野に関して、領域ごとに確立・洗練された事業運営ノウハウを活用できます。タレントの業務委託費用のみで、業務切り出しのサポートから、副業スタート時の煩雑な契約周りまでパーソルグループの豊富な人材支援ノウハウを活かしたオンボーディングサポートを実施し、契約関連・労務管理等、副業人材活用の仕組み構築まで支援します。（契約形態は業務委託となります。）

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的に、2019年4月に事業を開始しました。世の中で見過ごされてきた“誰かが解くべき”はたらく領域の課題に向き合っています。まずは、フロントラインワーカー向けの転職/採用支援に取り組むべく若年層・未経験者向け転職支援サービス『ピタテン』やドライバーに特化した転職エージェントに注力します。また、約10万件の求人情報を人材紹介会社に開放する求人データベース事業『HITO-Linkエージェント』など業界のパラダイムシフトとなるようなサービスも展開していきます。今後も新たな価値創出を通じて、はたらくの常識をアップデートし続けてまいります。

■『lotsful』サービスご利用に関するお問い合わせは、以下メールアドレスからお願いいたします

support@lotsful.jp