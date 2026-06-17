メイクをお休みしたい日に！ナチュラルメイクブランド『素肌記念日』から、“24時間いつでも使える”うるおいたっぷりの「スキンケアトーンアップクリーム」発売

常盤薬品工業株式会社

2026年8月4日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社（本社：東京都港区）は、ナチュラルメイクブランド『素肌記念日』から、メイクをお休みしたい日もスキンケアしながらお肌を明るくカバーする「スキンケアトーンアップクリーム」を発売いたします。

◆発売日はメーカー出荷日となります。購入可能日は各店舗により異なります。

『素肌記念日』は、2016年に誕生し、「自分自身が使っていて心地よく、美しさも叶える」を提案するナチュラルメイクブランドです。やさしい使い心地が共感を呼び、前年比で売上129%*1と好調に推移しています。

「スキンケアトーンアップクリーム」は、約8割*2の方が日常で感じている”今日はメイクをお休みしたい！”という気持ちに寄り添う、スキンケアしながらお肌をトーンアップ※1できるクリームです。

24時間いつでも使えて洗顔いらず。スキンケア成分85％※2で、まるで保湿クリームの延長のような心地よさ。つけている間も乾燥を防いでうるおいをキープし、くすみや色ムラ、毛穴を自然にカバーして、フィルターをかけたようなつるんと明るいお肌に仕上げます。

血色感を保ちながら自然にトーンアップ※1するミルキーピンクカラー。心やわらぐアールグレイティーの香りです。

「今日はメイクをお休みしたい」「しっかりベースメイクをするのが面倒」「メイクをしない日もモチベーションは上げたい」。そんなシーンや、お泊まり、ちょっとした外出など、すっぴんを少しだけきれいに見せたいときに。肌も気分も軽やかに整え、「すっぴんよりきれい、メイクより軽い」を叶えるアイテムです。

*1 小売企業10社合算POS実績 対象：素肌記念日全品 2022年10月～2024年9月 *2 「美容に関する調査」2025年当社調べ N=500 15～59歳女性 ※1 メイク効果による ※2 保湿成分（油性・水性）、水

【ほんとはメイク休みたい！】

近年、週に2～3日以上はノーファンデや軽めのメイクで過ごす人が約60％*3にのぼることがわかりました。「今日は家から出ない」「メイクをするのが面倒」「肌が荒れているから休ませたい」など、“メイクをお休みしたい日”が週1回以上ある人は80％以上*2にものぼります。

一方で、10～20代の若い世代でも70％以上がすっぴんのときにくすみを感じると回答*4。“メイクはしたくないけれど、素肌はきれいに見せたい”というニーズが高まっています。

こうした声に応えるため、スキンケアのようなやさしさで、つけたまま眠れる、素肌を自然にトーンアップ※1して見せるクリームを開発。

メイクなしで過ごす時間も、もっと心地よく、もっと好きになれるように。そんな想いから生まれたアイテムです。

【商品特長】

メイクをお休みしたい日に！“つけたまま眠れる”うるおいトーンアップ※1クリーム１.保湿成分を贅沢配合！つけている方がお肌がうるおう処方

スキンケア成分85％※2。

スキンケア成分たっぷりのモイストベールでお肌のうるおいをしっかり閉じ込める、うるおいキープ設計。

つけている方がお肌がしっとりする、スキンケア感覚のトーンアップクリームです。

２.まるでフィルターをかけたようなつるんと明るいお肌に

くすみ補正、色ムラカバー、つるんと毛穴カバーが叶います。

自然にトーンアップするミルキーピンク

３.お肌にうれしい設計

○24時間いつでも使えて洗顔いらず

○フリー処方（鉱物油、タール系色素、石油系界面活性剤、パラベン不使用）

○ノンコメドジェニックテスト済み（すべての方にニキビのもとができないわけではありません。）

○ブルーライトカット成分※7in

○微粒子物質からお肌をまもる※8

【おすすめ使用シーン】

メイクはしたくないけれど、ちょっとキレイなお肌でいたいときに！

【おすすめ使用ステップ】

化粧水の後、これだけでOK。もう少しカバー力がほしいときはスキンケアパウダーを、

また通常のメイクの下地として、お手持ちのファンデーションを重ねていただくのもおすすめです。

【デザイン】

素肌にそっと寄り添う、吸い込まれそうな柔らかさや、思わず触れたくなるようなやさしい丸みを表現。

スキンケアのように心地よく使える、ぷにっとかわいいジャー容器です。

*2「美容に関する調査」2025年当社調べ N=500 15～59歳女性 *3 「美容に関する調査」2025年当社調べ N=600 15～59歳女性 *4 「美容に関する調査」2025年当社調べ N=375 15～49歳女性 ※1 メイク効果による ※2 保湿成分（油性・水性）、水 ※3 アスコルビルグルコシド、パルミチン酸レチノール、ピリドキシンHCl、トコフェロール ※4 セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP ※5 ジペプチドー１５ ※6 ヒアルロン酸クロスポリマーNa ※7 酸化チタン ※8 花粉やちり、ほこりなどの大気中の微粒子物質の付着を防ぐ

【企画担当者のコメント】

『素肌記念日』企画担当 河本桃子

「今日はメイクをしたくない」と思っても、すっぴんのままだと

お出かけしづらかったり、何もしないと気分が上がらなかったり…。

そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。

毎日頑張りすぎず、たまにはメイクも心も軽くしてリラックスして

もらいたいという想いから、このアイテムを企画しました。

キレイな仕上がりはもちろん、うるおいたっぷりの使い心地や香り、

容器の形も、気分がふっと上向くように細部までこだわっています。

メイクをお休みしたい日に、ぜひ手に取ってみてください！

■素肌記念日 ブランドサイト：https://www.sana.jp/suhadakinenbi/

■サナ オンラインショップ：https://noevirgroup.jp/sana/

【読者お問い合わせ先・販売店など】

■常盤薬品工業株式会社 お客さま相談室（サナ） 0120‐081‐937

■全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店 等

＊公式オンラインショップからもお買い求めいただけます。