メイクをお休みしたい日に！ナチュラルメイクブランド『素肌記念日』から、“24時間いつでも使える”うるおいたっぷりの「スキンケアトーンアップクリーム」発売

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常盤薬品工業株式会社

2026年8月4日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社（本社：東京都港区）は、ナチュラルメイクブランド『素肌記念日』から、メイクをお休みしたい日もスキンケアしながらお肌を明るくカバーする「スキンケアトーンアップクリーム」を発売いたします。


◆発売日はメーカー出荷日となります。購入可能日は各店舗により異なります。





　『素肌記念日』は、2016年に誕生し、「自分自身が使っていて心地よく、美しさも叶える」を提案するナチュラルメイクブランドです。やさしい使い心地が共感を呼び、前年比で売上129%*1と好調に推移しています。



　「スキンケアトーンアップクリーム」は、約8割*2の方が日常で感じている”今日はメイクをお休みしたい！”という気持ちに寄り添う、スキンケアしながらお肌をトーンアップ※1できるクリームです。



　24時間いつでも使えて洗顔いらず。スキンケア成分85％※2で、まるで保湿クリームの延長のような心地よさ。つけている間も乾燥を防いでうるおいをキープし、くすみや色ムラ、毛穴を自然にカバーして、フィルターをかけたようなつるんと明るいお肌に仕上げます。


　血色感を保ちながら自然にトーンアップ※1するミルキーピンクカラー。心やわらぐアールグレイティーの香りです。



　「今日はメイクをお休みしたい」「しっかりベースメイクをするのが面倒」「メイクをしない日もモチベーションは上げたい」。そんなシーンや、お泊まり、ちょっとした外出など、すっぴんを少しだけきれいに見せたいときに。肌も気分も軽やかに整え、「すっぴんよりきれい、メイクより軽い」を叶えるアイテムです。



*1 小売企業10社合算POS実績 対象：素肌記念日全品　2022年10月～2024年9月　*2 「美容に関する調査」2025年当社調べ N=500 15～59歳女性 ※1 メイク効果による ※2 保湿成分（油性・水性）、水



【ほんとはメイク休みたい！】

　近年、週に2～3日以上はノーファンデや軽めのメイクで過ごす人が約60％*3にのぼることがわかりました。「今日は家から出ない」「メイクをするのが面倒」「肌が荒れているから休ませたい」など、“メイクをお休みしたい日”が週1回以上ある人は80％以上*2にものぼります。



　一方で、10～20代の若い世代でも70％以上がすっぴんのときにくすみを感じると回答*4。“メイクはしたくないけれど、素肌はきれいに見せたい”というニーズが高まっています。







　こうした声に応えるため、スキンケアのようなやさしさで、つけたまま眠れる、素肌を自然にトーンアップ※1して見せるクリームを開発。


　メイクなしで過ごす時間も、もっと心地よく、もっと好きになれるように。そんな想いから生まれたアイテムです。






【商品特長】

メイクをお休みしたい日に！“つけたまま眠れる”うるおいトーンアップ※1クリーム
１.保湿成分を贅沢配合！つけている方がお肌がうるおう処方

スキンケア成分85％※2。


スキンケア成分たっぷりのモイストベールでお肌のうるおいをしっかり閉じ込める、うるおいキープ設計。


つけている方がお肌がしっとりする、スキンケア感覚のトーンアップクリームです。





２.まるでフィルターをかけたようなつるんと明るいお肌に

くすみ補正、色ムラカバー、つるんと毛穴カバーが叶います。






自然にトーンアップするミルキーピンク


３.お肌にうれしい設計

○24時間いつでも使えて洗顔いらず


○フリー処方（鉱物油、タール系色素、石油系界面活性剤、パラベン不使用）


○ノンコメドジェニックテスト済み（すべての方にニキビのもとができないわけではありません。）


○ブルーライトカット成分※7in


○微粒子物質からお肌をまもる※8




【おすすめ使用シーン】

メイクはしたくないけれど、ちょっとキレイなお肌でいたいときに！




【おすすめ使用ステップ】

化粧水の後、これだけでOK。もう少しカバー力がほしいときはスキンケアパウダーを、


また通常のメイクの下地として、お手持ちのファンデーションを重ねていただくのもおすすめです。




【デザイン】

素肌にそっと寄り添う、吸い込まれそうな柔らかさや、思わず触れたくなるようなやさしい丸みを表現。


スキンケアのように心地よく使える、ぷにっとかわいいジャー容器です。





*2「美容に関する調査」2025年当社調べ N=500 15～59歳女性 *3 「美容に関する調査」2025年当社調べ N=600 15～59歳女性 *4 「美容に関する調査」2025年当社調べ N=375 15～49歳女性　※1 メイク効果による　※2 保湿成分（油性・水性）、水　※3 アスコルビルグルコシド、パルミチン酸レチノール、ピリドキシンHCl、トコフェロール　※4 セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP　※5 ジペプチドー１５　※6 ヒアルロン酸クロスポリマーNa　※7 酸化チタン　※8 花粉やちり、ほこりなどの大気中の微粒子物質の付着を防ぐ



【企画担当者のコメント】


『素肌記念日』企画担当　河本桃子

「今日はメイクをしたくない」と思っても、すっぴんのままだと


お出かけしづらかったり、何もしないと気分が上がらなかったり…。


そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。



毎日頑張りすぎず、たまにはメイクも心も軽くしてリラックスして


もらいたいという想いから、このアイテムを企画しました。


キレイな仕上がりはもちろん、うるおいたっぷりの使い心地や香り、


容器の形も、気分がふっと上向くように細部までこだわっています。


メイクをお休みしたい日に、ぜひ手に取ってみてください！







■素肌記念日　ブランドサイト：https://www.sana.jp/suhadakinenbi/


■サナ　オンラインショップ：https://noevirgroup.jp/sana/




【読者お問い合わせ先・販売店など】


■常盤薬品工業株式会社　お客さま相談室（サナ）　0120‐081‐937


■全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店　等


＊公式オンラインショップからもお買い求めいただけます。