イノチオホールディングス　代表取締役社長交代に関するお知らせ

イノチオホールディングス株式会社

イノチオホールディングス株式会社（本社：愛知県豊橋市、以下 当社）は、2026年6月15日付で、代表取締役副社長の石黒 信生が代表取締役社長に就任いたしましたので、ここにお知らせいたします。

なお、石黒 功は同日付で取締役会長に就任いたしました。

当社は創業以来、農業分野を中心に事業を展開し、地域・生産者の皆様とともに持続可能な農業の実現と地域社会の発展に貢献してまいりました。

本年、創業117周年を迎えた節目にあたり、次の成長ステージを見据えた新たな経営体制へ移行いたします。

新たに代表取締役社長に就任した石黒 信生は、これまで農業分野において豊富な経験と実績を重ね、当社グループの成長を牽引してまいりました。

今後は、その知見とリーダーシップのもと、事業基盤のさらなる強化を図るとともに、環境変化に柔軟に対応しながら、次代の農業・食の価値創造を推進し、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。

■ 新代表取締役社長 石黒 信生（いしぐろ のぶお）略歴

新代表取締役社長 石黒 信生

氏 名：石黒 信生（いしぐろ のぶお）

最終学歴：2002年 オハイオ州立大学大学院 農業・環境・発展経済学部 修了

経 歴：2009年 イシグロ農材株式会社 入社（現：イノチオアグリ株式会社）

2012年 イノチオホールディングス株式会社 取締役

2019年 イノチオアグリ株式会社 取締役副社長

2020年 イノチオアグリ株式会社 代表取締役社長（現職）

2022年 イノチオホールディングス株式会社 代表取締役副社長

代表挨拶に関しては、グループホームページをご覧ください。

https://www.inochio-group.jp

■ 代表取締役社長の異動

氏 名：石黒 功

新役職：取締役会長

異動日：2026年6月15日

■ 会社概要

会社名：イノチオホールディングス株式会社 所在地 ：愛知県豊橋市向草間町字北新切95

代表者：代表取締役社長 石黒 信生 事業内容：農業総合支援事業 ほか

イノチオグループ

イノチオグループは、農業分野を中心に事業を展開する企業グループとして、長年にわたり生産現場に寄り添ったサービスを提供してきました。施設園芸資材の提供や栽培支援、流通・販売までを一体で手がけることで、生産者の課題解決と農業の効率化・高度化を実現しています。

グループ各社の専門性を活かしながら、企画・開発・販売・サポートまでを一貫して行う体制により、地域や作物に応じた最適な農業ソリューションを提案。近年は環境配慮型農業や持続可能な生産体制の構築にも注力し、次世代農業の実現に取り組んでいます。

「地域で一番頼りになる農業総合支援企業を目指す」ことを使命とし、すべての関係者が成長し、やりがいを感じられる環境づくりを大切にしながら、持続可能な循環型社会の実現を目指しています。