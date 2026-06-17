【夏限定】Naturecan人気フレーバー「EAA ラムネ」がリニューアル後限定復活！6月17日（火）より販売開始

■ EAA人気フレーバー「ラムネ」が夏限定で復活

Naturecan株式会社

NaturecanのEAAシリーズの中でも高い人気を誇る「ラムネフレーバー」。飲んだ瞬間口に広がる爽やかなラムネ感をUPさせ、夏季限定で復活いたします。

暑さで水分補給がおろそかになりがちな夏でも、爽やかな風味でトレーニング中のドリンクとして手軽にお楽しみいただけます。

■ EAA ラムネ

詳細を見る :https://www.naturecan-fitness.jp/collections/amino-acid/products/eaa?variant=43830613836017

■ EAA ラムネ

・内容量360g（30日分）

・EAA独特の苦みを抑えた独自処方

・９種類の必須アミノ酸

・アミノ酸スコア100

・安心の国内製造

・着色料不使用

・エネルギー46.92kcal/ 1食あたり

・タンパク質6.70g/ 1食あたり

販売価格：4,800円（税込）

予約販売開始：6/17から

商品発送：6/24から

■ 公式サイトにて発売記念プレゼントキャンペーン

詳細を見る :https://www.naturecan-fitness.jp/collections/amino-acid/products/eaa?variant=43830613836017

商品の発送に先んじて予約販売という形での販売開始となるため、予約特典としてNaturecanオリジナルのプロテインシェイカーを先着100名様にプレゼント致します。この機会にぜひご利用ください。

・安心の国内製造/BPAフリー

・500ml / 50ml毎メモリ付き

■EAAとは？

EAA（Essential Amino Acids）は、体内で合成できない9種類の必須アミノ酸の総称です。

運動時の栄養補給や、日々のコンディション維持をサポートする成分として、多くのアスリートやフィットネス愛好家から注目されています。

プロテインに比べ吸収スピードが圧倒的に速く、 筋トレ前中後や目覚めの水分補給として身体が喜ぶ成分です。

■Naturecan Fitnessについて

Naturecanは、健康的なライフスタイルをサポートする英国発のウェルネスブランドです。フィットネスサプリメントをはじめ、日々のコンディショニングを支える幅広い製品を展開しています。

■会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

公式サイト:https://www.naturecan-fitness.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/

X:https://x.com/naturecanfitjp

TikTok:https://www.tiktok.com/@naturecanfitnessjp_shop

YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanfitnessjp

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

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