【夏限定】Naturecan人気フレーバー「EAA ラムネ」がリニューアル後限定復活！6月17日（火）より販売開始
■ EAA人気フレーバー「ラムネ」が夏限定で復活
NaturecanのEAAシリーズの中でも高い人気を誇る「ラムネフレーバー」。飲んだ瞬間口に広がる爽やかなラムネ感をUPさせ、夏季限定で復活いたします。
暑さで水分補給がおろそかになりがちな夏でも、爽やかな風味でトレーニング中のドリンクとして手軽にお楽しみいただけます。
詳細を見る :
https://www.naturecan-fitness.jp/collections/amino-acid/products/eaa?variant=43830613836017
■ EAA ラムネ
■ EAA ラムネ
・内容量360g（30日分）
・EAA独特の苦みを抑えた独自処方
・９種類の必須アミノ酸
・アミノ酸スコア100
・安心の国内製造
・着色料不使用
・エネルギー46.92kcal/ 1食あたり
・タンパク質6.70g/ 1食あたり
販売価格：4,800円（税込）
予約販売開始：6/17から
商品発送：6/24から
詳細を見る :
https://www.naturecan-fitness.jp/collections/amino-acid/products/eaa?variant=43830613836017
■ 公式サイトにて発売記念プレゼントキャンペーン
商品の発送に先んじて予約販売という形での販売開始となるため、予約特典としてNaturecanオリジナルのプロテインシェイカーを先着100名様にプレゼント致します。この機会にぜひご利用ください。
・安心の国内製造/BPAフリー
・500ml / 50ml毎メモリ付き
■EAAとは？
EAA（Essential Amino Acids）は、体内で合成できない9種類の必須アミノ酸の総称です。
運動時の栄養補給や、日々のコンディション維持をサポートする成分として、多くのアスリートやフィットネス愛好家から注目されています。
プロテインに比べ吸収スピードが圧倒的に速く、 筋トレ前中後や目覚めの水分補給として身体が喜ぶ成分です。
■Naturecan Fitnessについて
Naturecanは、健康的なライフスタイルをサポートする英国発のウェルネスブランドです。フィットネスサプリメントをはじめ、日々のコンディショニングを支える幅広い製品を展開しています。
■会社概要
会社名:Naturecan株式会社
代表取締役:中島沙紀
お問い合わせ:info-jp@naturecan.com
公式サイト:https://www.naturecan-fitness.jp/
Instagram:https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/
X:https://x.com/naturecanfitjp
TikTok:https://www.tiktok.com/@naturecanfitnessjp_shop
YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanfitnessjp
楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/
Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial
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