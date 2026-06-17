【夏限定】Naturecan人気フレーバー「EAA ラムネ」がリニューアル後限定復活！6月17日（火）より販売開始

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Naturecan株式会社

■ EAA人気フレーバー「ラムネ」が夏限定で復活

NaturecanのEAAシリーズの中でも高い人気を誇る「ラムネフレーバー」。飲んだ瞬間口に広がる爽やかなラムネ感をUPさせ、夏季限定で復活いたします。



暑さで水分補給がおろそかになりがちな夏でも、爽やかな風味でトレーニング中のドリンクとして手軽にお楽しみいただけます。


詳細を見る :
https://www.naturecan-fitness.jp/collections/amino-acid/products/eaa?variant=43830613836017

■ EAA ラムネ



■ EAA ラムネ


・内容量360g（30日分）


・EAA独特の苦みを抑えた独自処方


・９種類の必須アミノ酸


・アミノ酸スコア100


・安心の国内製造


・着色料不使用


・エネルギー46.92kcal/ 1食あたり


・タンパク質6.70g/ 1食あたり



販売価格：4,800円（税込）


予約販売開始：6/17から


商品発送：6/24から


詳細を見る :
https://www.naturecan-fitness.jp/collections/amino-acid/products/eaa?variant=43830613836017

■ 公式サイトにて発売記念プレゼントキャンペーン

商品の発送に先んじて予約販売という形での販売開始となるため、予約特典としてNaturecanオリジナルのプロテインシェイカーを先着100名様にプレゼント致します。この機会にぜひご利用ください。




・安心の国内製造/BPAフリー


・500ml / 50ml毎メモリ付き




■EAAとは？

EAA（Essential Amino Acids）は、体内で合成できない9種類の必須アミノ酸の総称です。


運動時の栄養補給や、日々のコンディション維持をサポートする成分として、多くのアスリートやフィットネス愛好家から注目されています。


プロテインに比べ吸収スピードが圧倒的に速く、 筋トレ前中後や目覚めの水分補給として身体が喜ぶ成分です。



■Naturecan Fitnessについて

Naturecanは、健康的なライフスタイルをサポートする英国発のウェルネスブランドです。フィットネスサプリメントをはじめ、日々のコンディショニングを支える幅広い製品を展開しています。



■会社概要

会社名:Naturecan株式会社


代表取締役:中島沙紀


お問い合わせ:info-jp@naturecan.com


公式サイト:https://www.naturecan-fitness.jp/


Instagram:https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/


X:https://x.com/naturecanfitjp


TikTok:https://www.tiktok.com/@naturecanfitnessjp_shop


YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanfitnessjp


楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/


Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial



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