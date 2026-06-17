《WE LOVE HOKKAIDO & FIGHTERS 2026 supported by マルナカ相互商事》期間限定！じゃがいもメニュー登場！道民の孫、山縣秀選手によるASMR動画も公開！

株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

北海道ボールパークFビレッジでは、6月27日(土)～7月16日(木)までの《WE LOVE HOKKAIDO & FIGHTERS 2026 supported by マルナカ相互商事》の開催中、Fビレッジ内の42店舗にて、北海道の代表的な食材“じゃがいも”をテーマにした期間限定グルメを発売いたします。甘みが強く、ほっくほく食感が特徴の北海道産じゃがいもを使用し、定番のフライドポテトからここでしか味わえないオリジナルメニューまで、多彩なラインアップをご提供いたします。

また、対象商品を購入された方へ限定の選手ゴムタグを1枚ランダムでプレゼント！

さらに開催に先立ち、山縣選手による「ほっくほくの蒸しじゃがいも」を実食するスペシャル動画を公開！ぜひご覧ください！

同時開催中の《F VILLAGE BEER GARDEN supported by サッポロ クラシック》でも、じゃがいもメニューをご用意して皆さまをお待ちしております。

《WE LOVE HOKKAIDO & FIGHTERS 2026 supported by マルナカ相互商事》

特設サイトはこちら :https://www.fighters.co.jp/expansion/2026/welovehokkaido/?_gl=1*91dylu*_gcl_au*MjA1MDI3MTMxNy4xNzgwMjk3NDcw*_ga*OTY0NTI3NTU5LjE3NzI1MjAyNjE.*_ga_EFYPF1JV85*czE3ODE1MDkxMzUkbzI5NyRnMSR0MTc4MTUwOTE0MSRqNTQkbDAkaDA.

《F VILLAGE BEER GARDEN supported by サッポロ クラシック》

特設サイトはこちら :https://event.hkdballpark.com/2026/summer/beer?_gl=1*12xezhz*_gcl_au*MjA1MDI3MTMxNy4xNzgwMjk3NDcw*_ga*OTY0NTI3NTU5LjE3NzI1MjAyNjE.*_ga_EFYPF1JV85*czE3ODE1MDkxMzUkbzI5NyRnMSR0MTc4MTUwOTE0MSRqNTQkbDAkaDA.

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=05ee9lVjQ0A ]

期間限定じゃがいもメニュー紹介（価格は税込）

■エスコンフィールド 1F FIELD LEVEL

＜THE FIFTY FIFTY CLUB＞

「溢れるバター！今金男爵のじゃがボール」

日本一の男爵いも、今金男爵を蒸して裏ごしし贅沢に生地として使用。

■エスコンフィールド 2F MAIN LEVEL

＜マンマパルマ＞

「じっくり煮込んだ北海道産じゃがいもポトフ」

具材の旨みが溶け込んだ、心も身体も温まる具沢山のマンマパルマ特製ポトフ。

■エスコンフィールド 3F STAR LEVEL

＜味噌がなくては戦ができぬ＞

「はちみつとろ～り北海道チーズのクリスピーポテト」

大人気商品のクリスピーポテトに北海道産チーズとはちみつをたっぷり。贅沢な味わい。

■エスコンフィールド外

＜KUBOTA AGRI FRONT CAFE＞

「外はサクッ！中はなめらか 十勝コロッケ付き 幻のマチルダカレー」

幻のマチルダとクボタ特製カレーに、十勝男爵コロッケを添えた食べ応え満点の一皿。

詳しくはこちら :https://media.fighters.co.jp/blog/gourmet/article27/?_gl=1*1wgdvjm*_gcl_au*MjA1MDI3MTMxNy4xNzgwMjk3NDcw*_ga*OTY0NTI3NTU5LjE3NzI1MjAyNjE.*_ga_EFYPF1JV85*czE3ODE1MDkxMzUkbzI5NyRnMSR0MTc4MTUwOTUyNyRqMTEkbDAkaDA.

選手ゴムタグをプレゼント！

期間限定じゃがいもメニューを1商品購入ごとに期間限定選手ゴムタグを1枚ランダムでプレゼントします。

※画像はイメージです

ラインナップ（全12選手）

#3郡司裕也(https://media.fighters.co.jp/player/3/)、#5野村佑希(https://media.fighters.co.jp/player/5/)、#15北山亘基(https://media.fighters.co.jp/player/15/)

#16達孝太(https://media.fighters.co.jp/player/16/)、#17伊藤大海(https://media.fighters.co.jp/player/17/)、#18山崎福也(https://media.fighters.co.jp/player/18/)

#21清宮幸太郎(https://media.fighters.co.jp/player/21/)、#47柳川大晟(https://media.fighters.co.jp/player/47/)、#50五十幡亮汰(https://media.fighters.co.jp/player/50/)

#53水谷瞬(https://media.fighters.co.jp/player/53/)、#64田宮裕涼(https://media.fighters.co.jp/player/64/)、#66万波中正(https://media.fighters.co.jp/player/66/)

※ランダムでのお渡しとなります。選手はお選びいただけません

※無くなり次第、プレゼントなしでの販売となります

期間限定じゃがいもメニュー販売店舗、営業日

■《WE LOVE HOKKAIDO & FIGHTERS 2026 supported by マルナカ相互商事》期間中は期間限定じゃがいもメニューを楽しみましょう！[表: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/398_1_0d95a443c9439a9d29ebc7777ce1b132.jpg?v=202606171152 ]

※各エリアの営業時間に合わせた営業となります