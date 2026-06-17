【沖縄の今夏注目イベント】サウナ＆ナイトプールイベント「OKINAWA SAUNA & POOL NIGHT PARTY」を2日間限定開催 | 沖縄・ラグナガーデンホテル

明海グループ株式会社

沖縄県宜野湾市のラグナガーデンホテル(株式会社 ラグナガーデンホテル)は、2026年7月3日(金)・4日(土)の2日間限定で、サウナ&ナイトプールイベント「OKINAWA SAUNA & POOL NIGHT PARTY」を開催いたします。宿泊客・外来客を問わず入場・観覧は無料（施設利用は別途料金）。全国のサウナファンから注目を集める熱波師アイドル「なみきんぐ」のアウフグースをメインコンテンツに、ナイトプールイベントやパフォーマンスコンテンツとして。ポリネシアンダンス・ファイヤーダンス・エイサーパフォーマンス・DJパフォーマンスと沖縄ならではのライブ体験が連続。さらにライブBBQキッチン、手作り体験ブース、花火体験ブースも出店し、サウナとエンターテインメントが交差する夏の夜を2日間にわたってお届けします。

イベントコンテンツ

アウフグースイベント

今回のイベントの目玉コンテンツが、熱波師アイドル・なみきんぐによるアウフグースイベントです。

アウフグースとは、熱したサウナストーンにアロマ水をかけて発生させた蒸気を、タオルを使って参加者に送り届けるパフォーマンス型サウナ体験。演者の個性や演出とが一体となったライブ感が特徴で、近年のサウナ文化の広がりとともに全国で注目を集めています。

なみきんぐは、その圧倒的な熱量のパフォーマンスと親しみやすいキャラクターで多くのサウナファンを惹きつける熱波師。今回の舞台はラグナガーデンホテルのアウトドアサウナ。開放感のある屋外空間でのアウフグースは、室内とはまた異なる体験を生み出します。なお、アウトドアサウナは男女同伴でのご利用が可能なため、カップルや友人グループでの参加も歓迎です。

◎1回の公演を購入することで当日その他時間帯公演を追加料金なしご利用いただけます。(枠数制限有)

アウフグースイベントのご予約はコチラ :https://www.tablecheck.com/ja/shops/laguna-garden-event/reserveナイトプールイベント

ライトアップされたアウトドアプールは、昼間とはまったく異なる表情を見せ、リゾートの夜を非日常的な空間へと変えます。プールサイドで繰り広げられるライブパフォーマンスを眺めながら水に浸かる時間は、音楽・炎・夜風が重なる、この2日間だけの特別な体験です。

ナイトプールの入水は宿泊のお客様は無料、外来のお客様はプール＋アウトドアサウナ(インドサウナ・インドアプール込)のセット料金（\3,850）でご利用いただけます。水着等のレンタルは1Fさふぃスパ沖縄の受付カウンターにて対応しています。

※写真はイメージです。イベント当日はライトのカラーは変更となる場合があります。ポリネシアンダンス & ファイヤーダンス | PUAHINANO

夜のプールサイドを舞台に、ポリネシアンダンスとファイヤーダンスのステージを披露します。南国の躍動感あふれるダンスと、炎が夜空を彩るパフォーマンスは、ナイトプールの水面と相まって印象に残る演出となります。この2日間にしか出合えない、リゾートならではの非日常空間をお楽しみください。

ハワイアンオールディーズライブ | HANAHOU

南国の夜をさらに彩るのが、ハワイアンオールディーズのライブパフォーマンス。温かみのあるメロディーと心地よいリズムが、プールサイドの開放的な空気に自然と溶け込み、イベント全体にゆったりとしたリゾート感を加えます。サウナやダンスパフォーマンスの高揚感の合間に、生演奏の音楽がゲストをやさしく包み込む時間。沖縄の夜風とともに聴くハワイアンは、この場所でしか味わえない特別な余韻を残します。

エイサーパフォーマンス | 長田区青年会

沖縄の夏の風物詩として親しまれる伝統芸能・エイサーのパフォーマンスを実施します。力強い太鼓の響きとダイナミックな演舞は、沖縄の文化的な熱量をダイレクトに体感できる時間。地元の方には馴染み深く、県外・海外からのゲストには本場の夏祭り文化を肌で感じる貴重な機会となります。

DJパフォーマンス | DJ NAKAMURA

イベントを通じてDJによる音楽パフォーマンスが会場に流れ続け、プールサイドの夜を一体感のある空間へと仕上げます。ライブステージとの相乗効果により、イベント全体のテンションを支える役割を担います。

出店ブース[全て有料]

ライブBBQキッチン

目の前で豪快に調理されるライブキッチンスタイルのBBQ。プールやサウナのブレイクタイムにぴったりのメニューを取り揃え、炭火の香りと迫力ある調理シーンが、屋外ならではの食体験を演出します。

手作り体験ブース

参加型の手作り体験ブースも出店。子どもから大人まで楽しめる内容で、イベントの思い出をカタチにして持ち帰ることができます。

- フォトフレーム手作り体験 ご家族で楽しめるお好きなデコレーションでフォトフレーム作り- キラキラボディジュエリー体験 お子様に大人気の種類包な絵柄のグリッターのボディアート花火体験ブース

夏の夜を彩る手持ち花火体験ブースも登場。プールサイドで過ごす夜に、光の余韻をプラスします。

※館内販売の手持ち花火のみご利用可能となります。持ち込みご利用不可。

イベント概要

ライブBBQキッチンフォトフレーム体験手持ち花火ブース[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165726/table/252_1_289a46678b4b25c6e08b16d756f122bb.jpg?v=202606171152 ]アウフグースイベントのご予約アウフグースイベントのご予約はコチラ :https://www.tablecheck.com/ja/shops/laguna-garden-event/reserve[表2: https://prtimes.jp/data/corp/165726/table/252_2_5c8b3e97a3d195c3a30b2b506db753ee.jpg?v=202606171152 ]

◎1回の公演を購入することで当日その他時間帯公演を追加料金なしご利用頂けます。(枠数制限有)

※お支払いは当日フロントにて承ります。

※タトゥー（シール含む）がある方はすべてのサウナ施設をご利用いただけません。

※対象年齢は中学生以上（13歳以上）です。

※アウトドアサウナのご利用には水着の着用が必須です。

※水着等のレンタルは1Fさふぃスパ沖縄の受付カウンターで承っております。

ラグナガーデンホテルとは

那覇市街や北谷へのアクセスに優れ、トロピカルビーチや沖縄コンベンションセンターにも近い、シティ&リゾートホテルです。開放感にあふれたラウンジやサンセットや夜景が美しいバー、県内最大級の屋内・屋外プール、和・洋・中・網焼の４つのレストランを擁し、オーシャンビューの客室からは東シナ海を一望。那覇空港から約30分で南国リゾート気分を満喫できます。

【住所】〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1

【HP】https://www.laguna-garden.jp/

【TEL】098-897-2121

【ご宿泊のお問合せ】0570-051-510