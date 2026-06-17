「「より複雑になった在宅医療経営」我々の進む道は何処だ」と題して、医療法人社団永生会 特別顧問 中村 哲生氏によるセミナーを2026年7月18日(土)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

[SSKセミナー]

「より複雑になった在宅医療経営」我々の進む道は何処だ

[講 師]

医療法人社団永生会 特別顧問

中村 哲生 氏

[日 時]

２０２６年７月１８日（土） 午後２時～５時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

２０２６年の診療報酬改定の在宅医療は実質的にはマイナス改定です。

今回の改定は如何にしてマイナスを減らすかという点がポイントになります。

１.在宅医療充実体制加算： 実質的なマイナス 算定できる医療機関はあるのでしょうか

２.その他： ４割減算、２割減算、訪問回数制限、施設基準

上記５種類の減算が登場しました。

医療機関によっては致命的な減算となるところもあります。いかに減算を防ぎ、今後の安定経営を目指すかと言う点、そして２年後の診療報酬改定でも安定的に経営をしていけるよう、この２年間が勝負の２年間になります。この減算の流れはしばらく続くでしょう。そして診療報酬改定が出てからでは対応は難しく、これから２年間かけて、次に新たな減算が出来たとしても耐えられるよう、在宅医療の患者の集患方法を検討して行く必要があります。またクリニック、病院の在宅医療がどの方向へ進んでいくのか自分たちのゴールラインを作っていく事が必要です。

今回のセミナーでは自分たちがどのスタイルで経営していくか、その方向性を整理する為の内容に出来ればと思います。



１．在宅医療の減算について

２．在宅医療のゴールは何処へ

３．今後の集患活動は

４．目指す在宅医療によって募集する医師が違う

５．次回の診療報酬改定の行方

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

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