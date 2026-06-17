SIM3新作 日常侵蝕ゲーム『reVtuber失踪案件』、本日6月17日（水）19時公開―――すべては、あなたが犯した過ちの続きから。
株式会社SANKYO（本社:東京都渋谷区 代表取締役社長 小倉敏男）は、ARGクリエイターSIM3氏と共同制作した日常侵蝕ゲーム『reVtuber失踪案件』を、2026年6月17日（水）19時より公開いたします。
なお、本作は、SIM3氏制作のARG『Vtuber失踪案件』の続編です。プレイヤーが前作で経験した衝撃的な結末を経て、物語は新たな局面へと進みます。
『reVtuber失踪案件』とは
(C)SIM3 (C)6417
本作は、実在のWebサイトを調べながら物語の真相に迫る日常侵蝕ゲーム（ARG）です。
プレイヤーは公安調査庁から極秘案件の調査を依頼され、芸能事務所Phosと、その背後に潜む組織の実態を追っていきます。ゲーム内で用意されたハッキング支援ツール等を手がかりに、Amazonにて販売される電子書籍を使用し、ブラウザ上で物語を読み解いていきます。
作品詳細：https://sim3.net/rev/(https://sim3.net/rev/)
発端は、公安調査庁に持ち込まれた一通の調査報告書【No.001】だった。
記されていたのは、■■■が芸能活動を隠れ蓑にし、大衆へ向けた組織的な■■■および■■■を行っているという事実。
公安は■■■を食い止める為、かつてない規模の秘匿作戦を始動した。
――そして現在。
暗闘が続く水面下で、作戦に関する新たな機密案件が「あなた」の元へと届けられた。
画面越しに突きつけられるのは、傍観者であることを許さない調査の要請。
貴方に、真実の裏側に潜む深淵を覗き込む覚悟はあるだろうか。
なお、本作は、前作『Vtuber失踪案件』のクリアを前提とした続編です。未プレイの方は、先に前作をお楽しみください。
前作ゲームスタートページ：https://note.com/sim/n/n9ccec3c0a871
調査資料
本作のプレイには、公安調査庁による資料をまとめた電子書籍『reVtuber失踪案件 秘匿作戦概要』が必要となります。
100ページを超える資料では、数々の公文書を確認することができ、プレイヤーは資料を手掛かりに■■■の闇に迫ることができます。
プレイに必要な資料はもちろんのこと、作戦の裏側や関係者のドラマを描いた短編集も収録しており、プレイ前後を通じて世界観に浸れる構成となっています。
表紙
極秘資料の数々
黒塗りされた個人調書
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141077/table/131_1_4b52929eb47ee722d51f4990e38f1474.jpg?v=202606171152 ]
作品概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141077/table/131_2_77938d2f9ed120f1305349ed751ea5cc.jpg?v=202606171152 ]
※ゲーム機やゲームアプリは使用せず、ブラウザのみでプレイいただけます。
※本作品はゲームであり、内容はフィクションです。登場する人物・団体・名称等は全て架空であり、実在の人物・団体・名称等とは一切関係ありません。
SIM3とは
「SIM3」は、Webを舞台に「知覚としての物語体験」を設計するクリエイティブユニットです。
代表“SIMさん”を中心に、企画から開発、運営までを一貫して手がけ、参加者が物語の一部となる体験を創出します。
『Vtuber失踪案件』や『紙岡聖子（仮）に関する考察』などの作品を通じて、「知覚としてのミステリー」と「没入する物語」をテーマに、社会と物語をつなぐ新しい遊びの形を提案しています。
公式Xアカウント：https://x.com/SIM3_ARG
公式サイト：https://www.sim3.net/
6417とは
「6417」とは、SANKYOによるコンテンツIP創出ブランドです。
主に日常の中の違和感や小さなドラマから物語へ踏み込む体験を、様々なクリエイターと共に製作しています。
ARGなど新しいジャンルでの展開に積極的に挑戦し、ジャンルや形式にとらわれない新しいエンターテイメントを創出していきます。
主なコンテンツ
SIM3：「紙岡聖子（仮）に関する考察」
第四境界：「かがみの特殊少年更生施設」「人のゲームカセット」
Cosmic Magic：「Cordelia JAZZ&COFFEE」
チーム「本館三階一号」：マーダーミステリー「ワンフォーオール・オールフォーマーダー」「きっと犯人じゃない」
PDF版はこちらから :
https://prtimes.jp/a/?f=d141077-131-99c7fbbfb8b8f78c93f9a396fa6669da.pdf