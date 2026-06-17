「脱ぎ履き一秒。」を体験。fitfit初のハンズフリーPOP UP STOREを名古屋で開催

株式会社fitfit

朝の忙しい時間。

荷物が多い日。

通勤や旅行先で移動が続く日。

毎日の中で何度も繰り返すその動作を、もっとラクにできたら。

fitfitが提案するハンズフリーシューズは、かがまず、手を使わず、立ったまま履ける「脱ぎ履き一秒。」の快適さで、日常の小さなストレスを軽減します。

婦人靴ブランドfitfit（株式会社fitfit）は、ブランド初となる「ハンズフリー商品限定POP UP STORE」をジェイアール名古屋タカシマヤにて開催いたします。

会場では、SNS総再生300万回を突破した「撥水ハンズフリースニーカー651」をはじめ、人気のハンズフリーシリーズを取り揃え、実際にお試しいただけます。

■「脱ぎ履き一秒。」が毎日の暮らしを少し豊かにする

ハンズフリーシューズの魅力は、単に靴を履く手間を省くことではありません。

かがむ / 靴べらを使う / かかとを整える

これまで当たり前だった動作を減らすことで、日常の小さなストレスを軽減し、毎日の暮らしに少しだけ余裕を生み出してくれます。

fitfitでは、この快適さをより多くの方に体験していただくため「脱ぎ履き一秒。」というメッセージとともにハンズフリーシリーズを提案しています。

■fitfitの魅力は、履いて初めてわかる

靴は、写真だけでは伝わらない商品です。

fitfitは足の構造や歩行時の体重移動を研究し、人間工学に基づいたラストやソールを開発しています。

そのため、

「履いた瞬間にラクさを感じる」

「長時間歩いても疲れにくい」

「一度履くと他の靴に戻れない」

というお声を多くいただいています。

今回のPOP UP STOREでは、実際に履き比べながら、ご自身の足に合う一足を見つけていただけます。

スタッフがお客様の足やお悩みに合わせて商品選びをお手伝いします。

ぜひこの機会に、「脱ぎ履き一秒。」の快適さと、fitfitならではの履き心地をご体感ください。

＜開催概要＞

fitfit ハンズフリー POP UP STORE

会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ4階ローズパティオ

期間：2026年6月26日（金）～7月7日（火）

営業時間：施設営業時間に準ずる

■SNS総再生300万回突破

「撥水ハンズフリースニーカー651」

※オンラインサイトおよび全国店舗にて販売中

https://fitfit.jp/commodity/SFIT0841D/FI5856BW011070/

Instagramリールで累計300万回再生を突破した人気モデル。

手を使わずに履けるハンズフリー設計に加え、撥水仕様を採用しているため、梅雨時期や突然の雨にも対応します。旅行や通勤など、歩く時間が長い日にも活躍する一足です。

【特長】

・ハンズフリー設計

・撥水仕様

・インヒールでスタイルアップ

・軽量設計

・3Eでも細身見えデザイン

■夏のお出かけにおすすめ

「ハンズフリーグリッターサンダル651」

※オンラインサイトおよび全国店舗にて販売中

https://fitfit.jp/commodity/SFIT0841D/FI5856BW011292/

夏の装いを華やかに彩る人気サンダル。

上品なグリッター素材を採用しながら、手を使わずに履ける快適さも兼ね備えています。

旅行やレジャーはもちろん、普段のコーディネートにも取り入れやすいデザインです。

【特長】

・ハンズフリー設計

・スニーカーソールで安定感抜群

・上品なグリッター素材

・旅行やレジャーにもおすすめ

・夏の足元を華やかに演出

fitfitについて



fitfitは足の構造から靴を設計します。

外側アーチで衝撃を受け止め、自然な体重移動を支える設計思想。

さらに、全国店舗の約3分の1のスタッフがシューフィッター資格を有し、

専門的なフィッティング調整を行っています。

ご購入時だけでなく、ご購入後も、お客様の足に合わせたフィッティングサービスをご体験いただけるブランドです。



公式サイト：https://corp.fitfit.jp/