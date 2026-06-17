【生産管理とDXのテクノア】が『第38回 設計・製造ソリューション展 [東京]』に出展します
株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、2026年7月1日（水）から3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくり ワールド [東京]」に出展いたします。
出展展示会
・第38回 設計・製造ソリューション展 [東京]
出展のお知らせ(https://www.techs-s.com/event/643)
事前来場登録をする :
https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1704218356671667-EAI
「ものづくり ワールド」は、IT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品などを扱う企業が世界中から出展する展示会です。製造業ユーザーの課題解決に貢献する製品・技術が集結します。
テクノアが出展する「設計・製造ソリューション展」では、CAD、CAE、ERP、生産管理システムなどの製造業向けITソリューションが一堂に会します。
テクノアブースでは、「守りのDX」の代表格である、中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)をはじめとする生産管理ソリューションと、AIを活用した業務プロセスの変革や新たなビジネスモデルを創出する「攻めのDX」を実現するソリューションをご案内いたします。
7月2日（木）には、出展社セミナー「人財不足でも成果を出す、中小製造業のDX」(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/conference/ex-presentation/session-details.html.4974.268982.%E4%BA%BA%E8%B2%A1%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E3%81%A7%E3%82%82%E6%88%90%E6%9E%9C%E3%82%92%E5%87%BA%E3%81%99%E3%80%81%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD%E3%81%AEdx.html)も開催します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/303_1_42166520d3caa53fdfe75b357df3be70.jpg?v=202606171152 ]
事前来場登録をする :
https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1704218356671667-EAI
出展社セミナー
【日時】2026年7月2日（木）11:00～11:30
【会場】セミナー会場C（西1ホール）
【演題】人財不足でも成果を出す、中小製造業のDX(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/conference/ex-presentation/session-details.html.4974.268982.%E4%BA%BA%E8%B2%A1%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E3%81%A7%E3%82%82%E6%88%90%E6%9E%9C%E3%82%92%E5%87%BA%E3%81%99%E3%80%81%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD%E3%81%AEdx.html)
【講師】株式会社テクノア 中小企業診断士 中川淳一朗
出展製品
おかげさまで、生産管理システム『TECHS』シリーズが「生産管理 SaaS/PaaS部門」で、「2024年度出荷本数No.1」を獲得いたしました。
（株式会社富士キメラ総研 2025年7月22日発刊 最新市場調査レポート「ソフトウェアビジネス新市場2025年版」より）
▶詳細はこちら(https://www.techs-s.com/news/819)
中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ
生産管理ソリューション：守りのDX 情報のデジタル化と業務効率の向上
・中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)
・250万円から導入可能な多品種少量生産に対応した生産スケジューラ『Seiryu』(https://www.techs-s.com/product/seiryu)
AI・IoTソリューション：攻めのDX AIを活用した業務プロセスの変革
・AI画像認識による工場の見える化システム『A-Eyeカメラ』(https://www.techs-s.com/product/a-eye-camera)
・AIで蓄積された図面や文書を瞬時に検索。中小製造業様のための図面検索・管理システム『AI類似図面検索』(https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji)
業務支援ソリューション：攻めのDX 新たなビジネスモデルの創出
・受発注業務を効率化するWeb受発注システム『BtoBプラットフォーム 受発注 for製造業』(https://www.techs-s.com/product/b2b)
・中小製造業様の売上・利益向上を図る伴走型IT経営支援サービス『IT経営コンサルティング』(https://www.techs-s.com/product/it-keiei)
中小製造業様向けDXソリューションサイト :
https://www.techs-s.com
ITツールと導入時の伴走型支援で、業務の効率化・生産性向上をサポートします。
株式会社テクノア
中小製造業様を中心に、医療機関様、カスタムECサイト様に各種パッケージシステムを提供するIT企業。
IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現を支援しています。
企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする