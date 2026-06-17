【期間限定】「PRESS BUTTER SAND」×「ArtSticker」“五感で味わうお菓子体験”プロジェクト。第4弾は、アーティスト・奥村彰一氏とのコラボ商品「バターサンド〈ラムレーズン〉」

株式会社The Chain Museum

アート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker（アートスティッカー）」を運営する株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、株式会社 BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長：笠井 英一）が運営するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」が展開するプレミアムシリーズ「PRESS BUTTER SAND GALLERY」とコラボレーションし、全4回にわたり若手アーティストによる “お菓子の味を表現したアート作品” をパッケージデザインに採用する「SWEETS MEETS ART」プロジェクトを実施しています。

この度、プロジェクト第4弾として、アーティスト・奥村彰一氏とのコラボレーションパッケージによる「バターサンド〈ラムレーズン〉」を2026年7月1日（水）より全国にて販売いたします。

なお、本商品は「BAKE Membership Program」会員限定で2026年6月24日（水）より先行販売いたします。

＜最終章＞ラストを飾るのは「バターサンド〈ラムレーズン〉」

紫からピンクへの移ろいで、ラムレーズンの香りが口いっぱいに広がる様子をアートで表現

全4回にわたり、若手アーティストによる “お菓子の味を表現したアート作品” をパッケージデザインに採用する「SWEETS MEETS ART」プロジェクト。ラストを飾るのは「バターサンド〈ラムレーズン〉」です。クリームにはラムレーズンの粒を混ぜ込み、ひとくちでふわりと広がるラムの香りをお楽しみいただけます。香ばしいココアクッキーのほろ苦さをプラスして、深みのある味わいに仕上げました。

パッケージデザインを手掛けたのは、アーティストの奥村彰一氏。実際に本商品を味わった時の体験をアートとして表現しています。山水画や曼荼羅をルーツとし、古典から用いられる吉祥のモチーフに現代のオブジェクトも組み合わせた、現代における楽園を描く奥村氏ならではの表現が用いられています。

【商品概要】

● バターサンド〈ラムレーズン〉4個入

サクサクと軽やかなココアクッキーに、芳醇なラムの香りのラムレーズンバタークリームと、定番のバターキャラメルを重ねてサンドしました。

クッキーには、お菓子との相性がよく、苦味がまろやかに広がるココアを使用。クリームには、糖液で煮詰めてラム酒に浸した小粒のラムレーズンに加え、食感のバランスを高めるために、カットしたラムレーズンも使用しています。プチッと弾ける食感と芳醇な香りがひと口ごとに広がり、奥行きのある大人のバターサンドをお楽しみいただけます。

■ 価格：

1,728円（税込）

■ 販売場所：

「PRESS BUTTER SAND」全国の店舗 / 「PRESS BUTTER SAND」全国の催事会場 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-pistachio-cherry4p)」/ 楽天市場 / Yahooショッピング / Amazon / LINEギフト

※一部、取り扱いの無い店舗もございます。

■ 販売期間：

2026年7月1日（水）～9月30日（水）※なくなり次第終了

■ 先行販売について：

本商品は「BAKE Membership Program」の会員限定で、2026年6月24日（水）より公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」にて先行販売を行います。一足早くお召し上がりいただけるこの機会を、ぜひご利用ください。

先行販売期間：2026年6月24日（水）～2026年6月30日（火）

※数量限定・なくなり次第終了となります。

※最短3日後からのお届け日時指定が可能です。

※限定デザインのショッパーは、常設店舗のみで配布しております。数量限定のため、なくなり次第配布を終了いたします。また、催事店舗やオンラインショップでご購入の際は、通常のショッパーとなりますので、あらかじめご了承ください。

第4弾 アートのこだわり

食べた瞬間に広がるラムレーズンの芳醇な香りを、紫からピンクへと移ろうグラデーションで表現。紫に包まれた印象的な女性の背景には、レーズンをイメージした葡萄の木が描かれています。

右下に描かれたラム酒のボトルから立ちのぼる香りの先にいるのは、吉祥（※）のモチーフである天女や蝶、鳥。一方缶の反対側には、現代を感じさせるヘリコプターが描かれ、古典と現代のモチーフを組み合わせた、奥村氏ならではの現代における楽園が表現されています。

風を受けながらバイクで旅に出る女性の姿は、どこか異国情緒や旅情を感じさせる、ラムレーズンの芳醇で奥深い味わいを想起させます。

※吉祥：めでたい兆し。吉兆。良いことが起こる前触れ。

アーティストプロフィール

奥村彰一

東アジアの山水画や曼荼羅に表された理想郷観と、SNS時代、情報社会の中で絶えず更新され続けるトロピカルな楽園像を重ねつつ、伝統的な技法によって、吉祥図像や現代的オブジェクトを交差させた現代の桃源郷を描く。

Instagram（@shoichi_okumura(https://www.instagram.com/shoichi_okumura/)）

「プレスバターサンドギャラリー」について

「PRESS BUTTER SAND」が展開する「PRESS BUTTER SAND GALLERY」は、感性を刺激するお菓子を生み出すための、実験と実践をテーマにしたプレミアムシリーズです。ブランドを象徴する45mm×45mmの正方形に仕立てたバターサンドをキャンバスに見立て、その中で出来得る限りの表現に挑戦。“味わい” による感動に留まらず、さまざまな要素との掛け合わせにより、お客様の感動体験を最大化いたします。目指すのは、お菓子好きな方にはもちろん、これまであまりお菓子を手に取らなかった方にも響くようなお菓子。お菓子と世の中のありとあらゆるモノゴトとの掛け合わせに可能性を見出し、五感や感性に響く “お菓子体験” を設計してまいります。

PRESS BUTTER SANDとは

2017年に東京駅構内に誕生して以降、百貨店への出店を広げ、全国に留まらず海外にも店舗を展開する、バターサンド専門店です。バターサンドのクッキーは、和菓子の「はさみ焼き」の技術で焼き上げる事で余分な油分を抜き、食感と風味のベストバランスを実現。材料もシンプルに、バター本来の風味を生かしたバタークリームとバターキャラメルをサクサクのクッキー生地に挟んだ、2層仕立てに仕上げています。

ArtStickerについて

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。

▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

アートの導入を検討されている法人の皆様

The Chain Museumでは、アートコーディネーションを中心に、アートを活用した企画・プロモーション、ブランディングまで、ご依頼内容に応じたアートコンサルティングを行っています。お役に立てることがございましたら、以下をご覧の上、お気軽にお問合せください。

▼アートコンサルティングに関するお問い合わせはこちら

https://www.t-c-m.art/services/coordination

▼オフィス空間にもアートを導入しやすい、レンタルという選択肢のお問い合わせはこちら

https://kadowsan.co.jp/

株式会社The Chain Museum概要

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/