【to/one(トーン)】人気のビタミンCサプリメントがブライトニング成分をプラスして数量限定発売！＜2026年7月7日(火)全国発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、ナチュラル＆オーガニックのトータルビューティーブランド「to/one（トーン)」は、2026年7月7日(火)より「ドリーム フローラ VC ショット デイ ブライトニング プラス」を全国のto/one取り扱い店舗および各WEBサイトにて数量限定で発売いたします。また、全国発売に先駆け、2026年6月24日(水)10時より、to/oneオフィシャルオンラインストアおよびMASH GO GREEN STOREにて先行予約を受け付けます。

コスメキッチン ビタミンC部門No.1*¹の人気インナーケア「ドリーム フローラ VC ショット」から、ブライトニング成分を新たに配合した“食べるVC”が新登場。毎日のビタミンC習慣で、紫外線が気になる季節のインナーケアをサポートし、夏の肌を守ります。

*¹2025年6月2日～2026年5月31日までの期間

ドリーム フローラ VC ショット

肌を思う、私をケアする。

飲むビタミンC の新提案。

トーン ドリーム フローラ VC ショット

60g（2g×30包） \4,968（税込）

好評発売中

【to/one】ドリーム フローラ VC ショット（30包） ｜to/one Website | トーン ウェブサイト

https://toonecosmetics.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649068295&bid=TO01&cat=CTY507101(https://toonecosmetics.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649068295&bid=TO01&cat=CTY507101)

忙しい毎日に欠かせないインナーケアは機能もデザインも、わたしらしく選びたい。

ストレス社会に欠かせないビタミンC 1,000mgと乳酸菌1億個に加え、フローラエキスを組み合わせた肌と体を思いやる小さなスティックを、自然由来の原料にこだわり、日本で作りました。グレープフルーツの酸味にカルダモンが潜む洗練の風味。好きな時間に1日1ショット、毎日の飲む美容液。

ドリーム フローラ VC ショット デイ ブライトニング プラス

肌を思う、新たな守りの一手。

美味しく食べるVC美容液。

トーン ドリーム フローラ VC ショット デイ ブライトニング プラス

180粒入（1日6粒／30日分） \4,968（税込）

2026年7月7日（火） 数量限定発売

人気の“飲むビタミンC”VCショットが、日差しの下でさらに輝く機能を備えて進化。

水なしで食べられるチュアブルタイプになり、日中いつでもどこでも気軽にショット。

タイムリリース処方のビタミンC 1,000mgと乳酸菌1億個、さらに日中ブライト発想の植物プラセンタや4種のポリフェノール成分も配合しました。美味しくてかわいいのに、中身は本格派。

日差しの本番も、いつだってブライトに。

共通成分

ビタミンC 1,000mgをタイムリリース処方で配合

ビタミンCは日差しを浴びたりストレスが多い日々に欠かせない栄養素ですが、水溶性のため体内で維持しにくい特性があります。そこで、体内ですぐに働く水溶性のビタミンCに加え、リポソームカプセルに内包したビタミンCと、油脂でコートした持続吸収型ビタミンCを組み合わせました。体内でビタミンCを長く留めることができます。

乳酸菌1億個配合。腸内環境をサポート

肌の状態と密接な腸内環境。

すこやかな肌を目指すために、生きて腸まで届く「有胞子性乳酸菌」を1億個配合しました。

これ1品で美しさのために多角的にアプローチ。

新成分

日中ブライト発想で選び抜いた植物エキスをプラス

日差しの下でも透明感を大切にしたい。メロンの胎座から抽出したメロンプラセンタと、ポリフェノール豊富なホワイトトマトエキス、ザクロエキス、ホワイトポリフェノール(R) 、リンゴポリフェノールを配合しました。

顆粒タイプとセットで取り入れるのもおすすめ

ビタミンCをしっかり摂取したい方は、ご好評いただいている顆粒タイプの「ドリーム フローラ VC ショット」と併せて取り入れるのもおすすめ。 顆粒タイプを1日1ショット。チュアブルタイプは、携帯して気になるときや、口寂しいときのおやつ替わりにも。

販売情報

＜予約発売＞

2026年6月24日(水) 10:00~

Web：to/one｜MASH GO GREEN STORE

＜全国発売＞※数量限定

2026年7月7日(火)※Web 10:00~

Web：to/one｜GO GREEN STORE｜ZOZO COSME｜USAGI ONLINE｜Rakuten Fashion

to/one 楽天市場｜MASH STORE｜@cosme SHOPPING

店舗：Cosme Kitchen｜Biople｜@cosme TOKYO｜@cosme STORE 金沢フォーラス店｜@cosme STORE｜TSUTAYA札幌美しが丘店｜@cosme STORE｜TSUTAYA熊本三年坂店｜Fruit GATHERING グランデュオ立川店

トーンとは

to/oneは目に見える美しさだけではなく、 素肌や心の美しさをも引き出すナチュラル&オーガニック メイクアップブランド。 潤いを抱き込み、 モロッコの砂漠を生き抜くウチワサボテンのオイル*1と、 美しく咲く花々のエッセンスを惜しみなく使用しています。

(*1 オプンチアフィクスインジカ種子油。 オーガニック認証「USDA」・「ECOCERT」W取得。)

公式WEB STORE： https://toonecosmetics.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/toonecosmetics/

公式LINE： https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=toone