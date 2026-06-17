『わからないを30日でわかるにかえる　3年間の中学英語』予約販売開始

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社文理（東京・品川／代表取締役社長：田子由和）は、2026年6月2日（火）より、『わからないを30日でわかるにかえる 3年間の中学英語』（2026年7月24日（金）発売予定）のオンライン書店での予約を開始しました。

基本からよくわかる超基礎問題集として定評のある『わからないをわかるにかえる』シリーズに、大人の「英語の学び直し」に最適な1冊が加わりました。3ステップ方式で、1日30分、30日で「中学英語」を学び直し、「使える英語」にするためのテキストです。

■ステップ1 覚える 文法説明のページ

中学で学習する英文法にフォーカス。文法の説明と演習問題で構成しています。

文法の説明は、中学学習参考書での人気超基礎シリーズ『わからないをわかるにかえる』と同様、わかりやすい図解と解説で、重要ポイントをおさえることができます。すべての基本文と問題に音声が付いています。

演習問題では、説明部分の内容の理解度を確認でき、着実に文法事項が身につきます。同じページの下に解答が掲載されており、覚える→問題で確認＆解答チェック、の流れがスムーズです。

〈覚える 文法説明のページの紙面〉

■ステップ2 刷り込む 音声レビュー

ステップ1で学んだ文法の重要事項をチャンツの音で定着させることができます。チャンツの楽しいリズムにのって英語を繰り返し口に出すことで、自然と英語が口に出てくるようになります。

ステップ 1でインプットを行ったあと、ステップ2でアウトプットを行うことで、「使える英語」へ一歩近づくことができます。

〈刷り込む 音声レビューのページの紙面〉

■ステップ3 刷り込む 即興トレーニング

ステップ1と2で学習した内容をふまえて、即興トレーニングで会話練習をすることができます。アウトプットの最後の仕上げです。見開き2ページの構成で、左ページで会話練習、右ページで会話練習の答えを確認することができます。

会話練習は身近な場面を設定しており、日本語の部分を英語にしたり、会話の人物になって英語で発話したりして、「話す力」を身につけることができます。

また、自己表現練習のコーナーや会話の場面に関連した単語コーナーで、話すための力がさらに身につき、知識として知っている英語が「使える英語」になります。

〈使う 即興トレーニングの紙面〉

■監修者の紹介

佐藤久美子

津田塾大学大学院博士課程修了。ロンドン大学大学院博士課程留学。

NHKラジオ「基礎英語」講師を8年間務めるほか、2012年よりNHKEテレ「えいごであそぼ」総合指導を担当。子どもの音声言語獲得や言語発達の研究に長年取り組み、その科学的知見に基づく「英語を引き出すメソッド」を確立。数多くの教材開発や執筆にも従事している。全国の教育委員会や小中学校での講演・研修講師も多数務める。主な教材・著書は『話したいから、英文法！』（朝日出版）、『アーニャとかんたん英会話』（集英社）、『新レインボー小学英語辞典』（Gakken）『マーフィーのケンブリッジ英文法』（シリーズ監修、Cambridge University Press）、など多数。

■商品概要

『わからないを30日でわかるにかえる 3年間の中学英語』

定価：1,760円（税込）

発売予定日：2026年7月24日（金）

判型：A5判

頁数：192ページ

ISBN：978-4-581-11179-9

発行所：株式会社文理

電子版：あり

ご購入・予約について：全国の書店・オンライン書店にて販売予定

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/458111179X/楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18607576/

■文理について

https://www.bunri.co.jp/

1950年創業の教育系出版社。「なるほど！をつくる」を合言葉に、教科書に沿った「教科書準拠」の教材をはじめとした学習コンテンツを制作しています。主な事業内容は、市販の学習参考書・塾専用教材・学校採用図書教材等の出版・販売、アセスメント事業、デジタルコンテンツ事業です。小学生・中学生向けを中心に、近年は幼児・高校・大人の学び直しにも範囲を広げ、すべての人の「なるほど！をつくる」教材の開発に取り組んでいます。

■株式会社学研ホールディングスについて

https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。