第22回「女による女のためのR‐18文学賞」友近賞受賞、義井優さん『海のほとりのプラネット』、6月17日（水）発売！

株式会社新潮社

第22回「R‐18文学賞」友近賞を受賞した「ゴーヤとチーズの精霊馬」を含む6篇からなる連作短篇集『海のほとりのプラネット』（新潮社刊）が本日6月17日（水）、発売日を迎えました。

友近氏絶賛！

「ややこしい関係の中で光る魅力。冒頭から前のめりでエンジンがかかりました。」

『海のほとりのプラネット』は、鎌倉を舞台に、思いがけない出会いを通じて孤独を癒し、一歩ふみだす等身大の人々を描いた、全6篇の連作短篇集です。

母を喪い、二人で暮らしていた古い家からも出られずにいた希帆は父親から、父親の再婚相手の娘である小学六年生の穂乃花を三日間預かってほしいと頼まれます。穂乃花自ら遊びに行きたいと言ったらしいのですが、希帆には理由がわからず、どう相手をしたものか思案しているうちに、穂乃花は食事をこしらえ、お手製の割烹着を着て希帆の家の掃除までし始めます。困惑する希帆に穂乃花は「家事の先生の最終試験がある」と言うのですが……。

作家になる夢を抱き続け、「自分が心震わせてきたような物語を書きたい」と語る義井さん。

友近賞受賞作のほか、老婆に姉の「借金」の返済を迫られる希帆の叔父、自分の店に飛び込んできた高校生のネイル作りを手伝うことになる穂乃花の母など、主人公を変えながら温かく、時にユーモラスに紡がれていくみずみずしいデビュー作を、どうぞご堪能ください！

■書籍内容紹介

母を喪い、二人で暮らしていた古い家から出られずにいた希帆のもとを、会ったことのない小学生の義妹が訪れる。戸惑う希帆に彼女は「家事の先生の最終試験がある」と言い、家の掃除をし始めるが……。鎌倉を舞台に、思いがけない出会いを通じて孤独を癒し、一歩ふみ出す人々を描く、R-18文学賞友近賞受賞作など全6篇。

■著者紹介：義井優（よしい・ゆう）

1988年、神奈川県生まれ。明治大学卒業。第22回「女による女のためのR-18文学賞」友近賞を「ゴーヤとチーズの精霊馬」（「子供おばさんとおばさん子供」改題）で受賞。

■書籍データ

【タイトル】海のほとりのプラネット

【著者名】義井優

【発売日】2026年6月17日（水）

【造本】四六判ソフトカバー

【定価】（税込）2,090円

【ISBN】978-4-10-357061-5

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/357061/