日本文化を、「持ち帰りたくなる商品」へ。インバウンド向けグッズEXPOに出展

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)創業のブルーミング中西株式会社(本社 東京都中央区 取締役社長 中西一)は、2026年６月に開催される「インバウンド向けグッズEXPO」に出展いたします。

当社は140年以上にわたり培ってきた布製品の企画・製造ノウハウを活かし、ハンカチーフをはじめとするギフト雑貨のOEM、観光土産、ホテル向け商品、企業ノベルティなど幅広い商品開発を行っています。

今回の展示では、「日本文化を、“欲しくなる雑貨”へ。」をテーマに、妖怪や和柄をモチーフにしたインバウンド向け商品提案をはじめ、地域の魅力を活かした観光土産、宿泊体験を商品化するホテル向けOEM、記憶に残るノベルティ開発など、多様な事例をご紹介いたします。

「何か作りたいが、どこに相談したらよいかわからない」「小ロットからオリジナル商品を作りたい」といったお客様にも、企画から製造まで一貫してご提案できる体制をご紹介します。

▼招待状URL

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1687502753613472-EJ5

※上記URLから来場登録いただいた方には、ささやかですが1000円のランチ券をご用意させていただきます。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260624-inbound-expo

■第３回インバウンド向けグッズEXPO夏 開催概要

日時：2026年6月24日(水)～6月26日(金)

会場：東京ビッグサイト

住所：〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

主催：RX Japan合同会社

当社展示ブース番号：東7ホール L42-36

■展示商品一部ご紹介

■ 日本文化を、“欲しくなる雑貨”へ

訪日外国人にも人気の高い「妖怪」や和柄をテーマに、日本文化を現代のライフスタイル雑貨へ落とし込んだ商品提案を展示します。

小売店、観光施設、海外バイヤーの皆様に向けて、「日本らしさ」と「使いやすさ」を両立した商品開発事例をご紹介します。

■ 地域の魅力を、持ち帰りたくなる土産へ



桜やネモフィラなど、日本各地の風景や文化をモチーフにした大判ハンカチーフをご紹介。

大判ハンカチはファッションアイテムとしても使用できるサイズ感で、訪日外国人からも注目を集めています。日本製ならではの品質と、軽くてかさばらない実用性から、お土産需要に最適です。

自治体、観光地、空港、駅ナカ施設向けに、その土地ならではの魅力を伝える商品づくりをご提案します。

【会場実演】

一枚で何役も！大判ハンカチーフ活用法

～How to Enjoy a Large Handkerchief～

大判ハンカチーフの旅先での活用法や楽しみ方を会場でデモンストレーションします

【日時】

6月24日(水) 11:00 / 13:00 /15:00

6月25日(木) 11:00

6月26日(金) 11:00 / 13:00 /15:00

※開催日時は変更になることがございます

■ 泊まった記憶を、持ち帰れる体験へ

ホテルや旅館向けに、館内着やパジャマ、タオル、ベッドリネンなど、宿泊体験を商品化するOEM提案を行います。

施設の世界観を反映した商品開発により、宿泊後も続くブランド体験を創出します。

帯の位置に和柄をパッチワーク風にあしらった浴衣風室内着。裏面には富士山の柄。襟、ポケット、結び紐の和柄がアクセントの館内着上下セット。

観光施設や小規模事業者の皆様にも取り組みやすい、小ロット対応のOEM事例をご紹介します。

企画立案からデザイン、製造までワンストップで対応し、オリジナル商品の開発をサポートします。

是非当社ブースへお立ち寄りください。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260624-inbound-expo

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ https://classics-the-small-luxury.com/