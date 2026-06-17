熱いご要望に応え再販「銀座おのでら」×「なだ万」コラボレーション『和の饗宴弁当』期間限定販売7月１日（水）～8月20日（木）銀座の鮨店と老舗料亭の融合が、復活。

株式会社なだ万

株式会社銀座おのでら（代表取締役社長：木村 吉孝、所在地：東京都千代田区）と、株式会社なだ万（代表取締役社長：室谷 一希、所在地：東京都千代田区）は、それぞれが運営する外食ブランド「銀座おのでら」と「なだ万」がコラボレーションした弁当「和の饗宴弁当」を2026年7月1日（水）から8月20日（木）までの期間限定で復活させ、なだ万のショップとなだ万の通販サイト「お弁当配達」で販売します。

「和の饗宴弁当」イメージ外装イメージ

本コラボレーションは、ONODERA GROUPを母体とするグループ子会社である両社が運営する2大ブランド「銀座おのでら」と「なだ万」により実現。2024年に「なだ万」がONODERA GROUP傘下に入ったことを契機に、グループ内の強力なシナジーから生まれた試みとなります。本年2月に期間限定で販売した本商品は、季節の移ろいや歳時記に合わせて様々な限定弁当を展開するなだ万のラインナップの中でも、伝統の日本料理と最先端の江戸前鮨の技が融合した唯一無二の存在として、連日完売店舗が続出するなど大好評を博しました。

■名店の技の饗宴に高い評価。ご愛顧いただくお客様からの喜びの声

2026年2月の初登場の際には、多くのお客様より名店2社の技の饗宴に対する驚きや、贅沢な味わいへの喜びの声を数多く頂戴しました。販売終了後も「もう一度食べたい」という温かいご期待にお応えすべく、この度、夏休みでのイベントやお出かけ・お集まりが多くなる季節に、再販を決定いたしました。

前回実食されたお客様から寄せられた反響の一部をご紹介いたします。

「銀座おのでらの煮穴子と、なだ万の蟹御飯がこれほど合うとは驚いた。お弁当のレベルを超えている」（50代・男性）

「蓋を開けた瞬間の美しさに感動。牛すき焼や蛸柔らか煮など、一つひとつのおかずに職人の手仕事が感じられて大満足でした」（40代・女性）

「特別な日の自宅ランチに購入。２つの名店の味を一度に楽しめるなんて、本当に贅沢な体験だった」（60代・女性）

■銀座の鮨店と老舗料亭。美食の頂点へ。商品特徴と商品概要

銀座おのでら自慢のふっくらと仕上げた「煮穴子」を主役とした「ばらちらし」は、なだ万の「蟹風味御飯」と合わせ豊かな風味を引き出しています。海老や厚焼玉子、胡瓜、海老入りおぼろを色鮮やかに盛り付け、見た目にも華やかに仕上げました。なだ万特製のすきだれでじっくりと仕上げた「牛すき焼」をはじめ、うにとクリームチーズ、信州味噌が織りなすコク深い味わいの「うにスープゼリー」、低温真空調理でやわらかく炊き上げた「蛸柔らか煮」など、なだ万総料理長監修のもと、手間を惜しまない老舗の技が光る逸品を揃えました。名店の矜持が詰まった、心満たされる美食の数々をお愉しみください。

［商 品 名］「和の饗宴弁当」（わのきょうえん べんとう）

［販売価格］2,500円（税込2,700円）

［販 売 店］首都圏・関西・東海・福岡地区のショップ41店舗

通販サイト「お弁当配達」（https://www.nadaman.co.jp/catering/）

［販売期間］2026年7月1日（水）～2026年8月20日（木）の51日間

［サ イ ズ］約11.8cm×約19.8cm×高さ 約5.7cm（フタ含）

［献立］

赤魚西京焼 桜島鶏つくね焼 えんどう豆さつまあおさ揚げ 蒟蒻田舎煮

蛸柔らか煮 茄子オランダ煮 六方里芋 人参

うにスープゼリー 蟹ほぐし身 セルフィーユ

牛すき焼 玉葱 焼豆腐 さや隠元 彩人参

ばらちらし 蟹風味御飯 煮穴子 海老

厚焼玉子 胡瓜 海老入りおぼろ 刻み海苔

※一部内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【「銀座おのでら」運営元：株式会社銀座おのでらについて】

株式会社銀座おのでらが運営する「銀座おのでら」は、「銀座から世界へ」をコンセプトに、鮨・天ぷら・鉄板焼・薪焼・麺・海鮮丼といった伝統の日本食を世界へ伝えていくことを目的としております。そのネットワークは３カ国27店舗に広がり、一部の店舗ではミシュランガイドの星を獲得。より多くの方々に「本物」の味を楽しんでいただくべく、さらなる精進を重ねてまいります。

●所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル19階

●代表者：代表取締役社長 木村 吉孝

●URL：https://onodera-group.com/(https://onodera-group.com/)

【「なだ万」 運営元：株式会社なだ万について】

なだ万の歴史は、江戸時代の天保元年 1830年に初代・灘屋萬助が料亭「灘萬」の母体というべき料理屋を大阪で創業したことに始まります。1919年（大正8年）、3代目の灘屋萬助がパリ講和会議に西園寺公望公の訪欧随行料理人として渡欧、1986年（昭和61年）には民間施設初となる東京サミット公式晩餐会が「なだ万本店 山茶花荘」で開催されました。2005年（平成17年）の愛知万博では日本料理の代表として出店しました。現在3カ国30店舗のレストランを展開。弁当・惣菜販売のショップは44店舗。天保から令和まで190余年に渡り、日本料理の伝統を守りながらも時代やお客様の嗜好に合わせて進化し、日本国内のみならず、世界各国の方々に日本料理を届けてきたことから、現在も日本料理店の老舗として多くのお客様にご愛顧いただいています。

●所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル19階

●代表者：代表取締役社長 室谷 一希

●URL：https://www.nadaman.co.jp/

【ONODERA GROUPについて】

ONODERA GROUP は全国3,000カ所以上で食事提供を行う株式会社LEOC をはじめ、フードサービス、ヒューマンリソース＆テクノロジー、メディカル、ファーマ、スポーツなど、多様な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を」「パートナーに成長と幸福を」「社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります。

●代表者：グループ代表CEO 小野寺 裕司

●URL：https://www.onodera-group.jp/