【6月17日発売】ミラーレス一眼カメラの使い方、写真の基礎知識、撮影テクニックまで30日でマスター！　カメラビギナー必携の1冊

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）は、2026年6月17日（水）に「ミラーレス一眼カメラ30日でマスター」（定価2200円・税込）を発売します。誰にでもわかりやすい初心者向けのカメラ入門書。ミラーレス一眼カメラの基礎知識から応用テクニックまで、「1日1テーマ」のステップアップ方式でやさしく解説しています。30日で、ひととおりのことがマスターできるように構成。スマホから初めてカメラにチャレンジする人、写真の基本から身につけたい人にピッタリの１冊です。しっかり理解できるように、作例写真や図版・イラストを多用して丁寧に解説しています。ミラーレスカメラデビューの方へのプレゼントにも！



コンパクトデジカメや一眼レフとの違い、ミラーレスカメラの操作方法が理解できる

初めてミラーレス一眼カメラを使う人が知りたい情報、知っておくべきことを、わかりやすく丁寧に解説。コンパクトデジカメやスマートフォンのカメラ機能とは何が違うのか？ どんなメリットがあるのかを入門編「第1日目」で説明しています。レンズ交換の楽しさ、カメラはどのクラスを選べばいいのか、そして撮影前のカメラの初期設定方法も写真を添えて詳しく解説。難しいと思われがちなカメラ操作部の説明や機能の役割は、図解でビジュアル的に理解できます。最初は花撮影を例に挙げ、「角度・距離・構図の＜3つのK＞を意識する」など、キーワードで知識が身につく工夫も凝らしています。

絞りやシャッター速度の決め方、写真の仕上げ方や保存方法まで丁寧に解説

写真撮影の基本である「絞り」と「シャッター速度」の効果とその選び方を、シーンや状況に応じた豊富な作例で解説。露出の明暗をコントロールする露出補正は、黒はマイナス補正、白はプラス補正が基本として「クロマイ・シロップ」と覚えるなど、本書ならではの説明で自然と頭に入ってきます。また、写真の色味を変えるホワイトバランス機能、色合いやコントラストを調整する仕上がり機能は、カメラのメニューの設定方法を図解で解説。撮影後の写真を調整する画像処理ソフトの使い方も、ビギナーに限らずカメラユーザーは知っておきたい知識です。

写真の豆知識や楽しみ方のヒント集「ミラーレス一眼の基本Q&A」も収録

30日間の集中講座では説明しきれなかったこと、カメラビギナーが疑問に思うことをQ&A形式でまとめています。データ量を示す「メガ」と「ギガ」の違い、スマートフォンと連携してできること、RAWデータとはなにか？ デジタルカメラで撮影した動画の楽しみ方など、素朴な疑問にわかりやすく回答。オススメの撮影アクセサリーやプリント用紙も紹介しています。

【商品概要】

ミラーレス一眼カメラ30日でマスター

著者：森村 進

定価：2,200円 (税込)

発売日：2026年6月17日(水)

判型：A4判変型

ISBN：9784651205977

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4651205976

・楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18537250

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107715943