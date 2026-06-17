ミニメイド・サービス株式会社、神奈川県「家事支援外国人受入事業」適合事業者として認定

ミニメイド・サービス株式会社

家事代行サービスを提供するミニメイド・サービス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤貴身、以下ミニメイド・サービス）は、国家戦略特区制度に基づく「家事支援外国人受入事業」において、神奈川県より適合事業者として認定されましたのでお知らせいたします。

当社は2026年2月に東京都での認定を取得しており、今回の神奈川県認定により、首都圏における家事支援外国人受入事業の対応エリアを大幅に拡大することとなります。

認定取得の背景と意義

神奈川県は横浜・川崎をはじめ多くの共働き世帯が集積しており、家事支援サービスへのニーズが年々高まっています。一方で、サービスを担う人材の確保は業界全体での課題となっています。

当社は1985年の創業以来40年以上にわたり、「家事代行サービスは、暮らしの質を高める専門サービスである」という考えのもと、独自の研修プログラムや品質管理体制を構築してまいりました。今回の神奈川県認定は、これらの取り組みが公的基準に照らしても適切であると認められた結果です。

「家事支援外国人受入事業」とは

本事業は、国家戦略特区制度のもと、家事支援分野における人材不足の解消や、女性の就労促進、共働き世帯支援などを目的として創設された制度です。

適合事業者として認定されるためには、

・適正な雇用契約と労働条件の整備

・外国人材への十分な研修および生活支援体制

・利用者保護のための管理監督体制

・苦情対応および法令遵守体制の整備

など、厳格な基準を満たす必要があります。

当社は、これまで日本人スタッフに対して実施してきた教育・品質管理体制を基盤とし、外国人材に対しても同等水準の研修およびサポート体制を整備。これらの取り組みが評価され、東京都より正式に認定を受けました。

◆内閣府 国家戦略特区 家事支援外国人受入事業

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/kajishien.html

当社の研修・サポート体制

来日する外国人スタッフは、フィリピン政府公認機関TESDA（技術教育技能開発庁）での研修を修了した家事のプロフェッショナルです。来日後は当社の独自研修プログラムにより、日本語・日本の生活文化・清掃技術・接遇マナーを習得します。

日本人スタッフと同等水準の教育・品質管理体制を外国人スタッフにも適用することで、「安心・安全・高品質」なサービスを神奈川県のお客様にもお届けしてまいります。

1．多様な人材が活躍できる家事支援の仕組みづくり

国籍やバックグラウンドを問わず、専門職として誇りを持って働ける環境を整備し、持続可能な人材育成モデルを確立します。

2．サービス品質のさらなる高度化

40年で培った品質基準を標準化・体系化し、「安心・安全・高品質」をより明確に打ち出します。外国人材に対しても同一水準の技術・接遇教育を実施し、サービスレベルの均質化を図ります。

3．社会課題解決への貢献

家事支援を通じて、 ・共働き世帯の生活の質向上

・女性のキャリア継続支援

・高齢者世帯の安心な暮らしの実現

・地域社会の活性化

に貢献し、「家事支援が当たり前に選択される社会」の実現を目指します。

今後の展望

当社は東京都・神奈川県での適合事業者認定を足がかりに、首都圏における家事代行サービスの提供体制をさらに強化してまいります。多様なバックグラウンドを持つ人材が専門職として誇りを持って働ける環境を整備しながら、共働き世帯・高齢者世帯・女性のキャリア継続など、多様化する社会課題の解決に貢献してまいります。

「品質で選ぶ家事代行サービスといえば、ミニメイドサービス」と多くのお客様にご実感いただけるよう、今後も品質向上とサービス拡充・成長に取り組んでまいります。

ミニメイド・サービスが選ばれる理由

・90%のスタッフが資格保有者（収納アドバイザーやクリンネストなど）

・2025年3月で40周年を迎える日本初の家事代行サービス提供会社

・高い満足度で、1年以上の利用継続率96%

ミニメイド・サービス株式会社

代表者 ：加藤 貴身

設立年月 ：1985年03月

所在地 ：東京都渋谷区笹塚2-26-2 いちご笹塚ビル９Ｆ

対応家事：お部屋掃除｜キッチン掃除｜トイレ掃除｜お風呂掃除｜洗濯｜片付け｜料理｜お買い物

Webサイト：https://www.minimaid.co.jp/

スタッフ採用サイト：https://recruit.minimaid.co.jp/

ミニメイド・サービス株式会社のロゴ

【本リリースに関する問い合わせ先】

ミニメイド・サービス株式会社 広報担当：遠藤（えんどう）まで

TEL：03-3465-3232(平日9:00～18:00) e-mail：main@minimaid.co.jp