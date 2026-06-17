学び×体験で夏を満喫！「夏のわくわくキッズフェス2026」に4回目の参加／東京ドームシティ、日本橋エリアと初の二会場出展で体験価値を拡大／花飾りと江戸風鈴ワークショップを開催

第一園芸株式会社

花と緑に関する事業を展開する第一園芸株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山村勝治、三井不動産グループ）は、東京都文京区東京ドームシティ プリズムホール7月18日（土）・19日（日）、日本橋エリア7月24日（金）～26日（日）で開催される「夏のわくわくキッズフェス2026」（主催：三井不動産株式会社、代表取締役社長：植田俊）に4回目の出展をいたします。

※第一園芸の日本橋エリアの出展は7月24日（金）のみ

- 多様な企業が出展、夏休みの自由研究や楽しみながら親子でSDGsについても学べるイベント

本イベントは、「SDGsを親子で楽しく学ぶ」体験型イベントです。親子で楽しみながらSDGsについて学ぶきっかけの場として、各企業の取り組みをテーマにしたワークショップなどを通じて、お子さまが実際に体験できる特別な機会をご提供します。

夏休みの親子での思い出づくりに加え、お子さまが未来の仕事に興味を持ち、SDGsの取り組みを自分ごととして捉えるきっかけとなる学びの場を目指しています。

4回目となる今年は、より多くのお子さまに楽しく学んでいただくため、東京ドームシティ プリズムホール会場に加え、日本橋エリアにも初めての出展をし、二つの会場で展開いたします。

- 第一園芸出展内容のご紹介

【東京ドームシティ プリズムホール会場出展内容】

東京ドームシティ プリズムホールのブースでは、茎が折れてしまったり、花びらが欠けてしまったりと、さまざまな理由で商品として販売できなくなった生花をドライフラワーに加工し、再活用するワークショップを開催します。

ワークショップでは、カラフルなドライフラワーをボトル型の容器に詰め込み、長く楽しめるオリジナルの花飾りを制作します。一度は使えなくなってしまった素材も、手を加え工夫することで新たな価値を生み出し、暮らしや環境を豊かにできることを体験しながら学んでいただけます。

完成した作品はお持ち帰りいただけるため、夏の自由研究としてもお楽しみいただけます。

またブース内では、第一園芸のSDGsへの取り組みをパネルでご紹介するほか、アーティフィシャルフラワーで彩られたフォトスポットも予定しています。

お子さまの豊かな発想を育み、未来へとつながる学びの機会を、ぜひこの機会にご体験ください。

※当社のワークショップは事前予約制のため、定員になり次第受付が終了となります。

オリジナルデザインの花飾りイメージ豊かな発想で世界に一つだけの花飾りを

【日本橋エリア】

日本橋エリアでは、日本の夏の風物詩として親しまれている「江戸風鈴」の絵付け体験をご用意します。

老舗篠原風鈴本舗の職人文化に触れながら、子供たちが楽しく絵付けのデザインを学べる体験型のワークショップとなっています。

ガラスの内側から絵を描く江戸風鈴ならではの技法を体験しながら、「なぜ内側から描くの？」といった学びの要素も盛り込み、ものづくりの楽しさと日本の伝統文化への理解を深めていただけます。

本ワークショップは、お子さま向けに分かりやすく進行し、初めての方でも安心してご参加いただける内容になっています。完成した風鈴はそのままお持ち帰りいただけるので、夏の思い出づくりにもぴったりです。

世界に一つだけのオリジナル江戸風鈴を作りながら、「作る・感じる・学ぶ」特別なひとときを体験してみてください。

※「江戸風鈴」は、有限会社篠原風鈴本舗の登録商標です。

絵付けイメージ江戸風鈴イメージ

- 「夏のわくわくキッズフェス2026」概要

1. 東京ドームシティ プリズムホール会場

【日時】2026年7月18日（土）、19日（日）1部・2部入替制

1部11:00～14:00 ／2部14:30～17:30

【会場】東京ドームシティ プリズムホール (東京都文京区後楽1-3-61)

【申込・参加費】

〇対象の三井不動産グループサービス会員(※)

申込：公式HP経由で予約受付中

参加費：無料（会員１名あたり同伴者７名まで）

(※) &BIZ会員・WORK STYLING会員・&well会員・三井のすまいLOOP会員・三井ショッピング

パークポイント会員・MGH Rewards Club会員・TDポイント会員

〇一般

申込：公式HP経由で予約受付中

参加費：2,000円 / 1グループ(8名まで) ※定員に達した場合販売終了

【公式HP】https://and-biz.jp/kids-festival/2026/

【問い合わせ先】夏のわくわくキッズフェス in 東京ドームシティ 事務局

visitors-info@sdgs-fes.com

2. 日本橋エリア会場

【日時】2026年7月24日(金)・25日(土)・26日(日)11:00~/14:00~/16:30~

※第一園芸株式会社出展は、7月24日（金）のみ

【会場】日本橋エリアの各所（江戸桜通り地下歩道、日本橋三井タワーアトリウム 他）

※受付場所：江戸桜通り地下歩道（COREDO室町1 地下1階「日本橋案内所」付近）

【申込・参加費】

〇対象の三井不動産グループサービス会員(※)

申込：公式HP経由で予約受付中

参加費：無料

(※) &BIZ会員・WORK STYLING会員・&well会員・三井のすまいLOOP会員・三井ショッピング

パークポイント会員・MGH Rewards Club会員・TDポイント会員

〇一般

申込：公式HP経由で予約受付中

参加費：500円 / 1ワークショップ

※ 全プログラム事前予約制です。 一部参加費のほかに材料費を頂戴するプログラムがございます。

【公式HP】https://and-biz.jp/kids-festival/2026/

【問い合わせ先】夏のわくわくキッズフェス in 日本橋 事務局

https://form.run/@sdgs-fes-nihonbashi

- 第一園芸株式会社 概要

第一園芸は、花と緑のプロフェッショナルとして創業128年を迎える、三井不動産グループの企業です。店舗やオンラインショップでの個人/法人向け商品の販売、婚礼装花、オフィスビルや商業施設などの都市緑化や公園・庭園などの造園・管理を手がける緑化事業、季節の空間装飾事業など、幅広い事業を展開しています。今後も第一園芸は花と緑に囲まれ豊かで潤いのある、そして持続可能な社会の実現を目指して挑戦しつづけます。

所在地：東京都品川区勝島1丁目5番21号 三井物産グローバルロジスティクス勝島20号館

代表者：代表取締役社長 山村勝治

創業：1898年（設立1951年）

資本金：4億8千万円

株主：三井不動産株式会社（100％）

URL: https://www.daiichi-engei.jp/(https://www.daiichi-engei.jp/)

- 三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/

・「＆ EARTH for Nature」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/

《本件に関する報道関係からのお問い合わせ》

第一園芸株式会社 広報課 岡本

Tel：03-6404-1501

Mail：info_pr@daiichi-engei.co.jp