1Swatch、Swatch Art Peace Hotelの15周年を記念し、アートとクリエイティビティを称える世界的イベントを開催

スウォッチグループジャパン株式会社

これは、私たちとクリエイティビティとの長いラブストーリーにおいて、ひときわ輝く節目となる瞬間です。

2011年11月1日に誕生したSwatch Art Peace Hotelは、アーティストが暮らし、制作し、そして何より完全な自由のなかで創造できる場所として構想されました。その背景には、アートに対するSwatchの深い情熱と、「アーティストは世界をより良い場所にする存在である」というシンプルで前向きな信念があります。開業以来、このレジデンシーは61カ国から600人以上のアーティストを招き入れ、アトリエや「第二の家」となる空間、そして昼夜を問わずアイデアが湧き出る活気あふれる多分野コミュニティを提供してきました。

「15年前、Swatchはアートへの愛と、それを生み出す人々への想いに導かれ、あるビジョンを掲げました。クリエイティビティに制限がなく、アイデアが自由に巡り、ぶつかり合い、羽ばたいていく場所を思い描たのです。以来、Swatch Art Peace Hotelは、芸術表現、文化的対話、イノベーションの拠点として国際的に認知されています。この周年は、15年間にわたる創造の旅であり、ここで花開いたすべてのもの、すべてのアーティスト、そしてこれから花開こうとしているすべてのものを祝うものです」と、Swatch Art Peace HotelのCEO、Carlo Giordanettiは述べています。

中国において特別な文化的意義を持つこの特別な節目を記念し、Swatchは年間を通じた記念イベントを開始しました。このレジデンシーが創設当初から培ってきた精神、進化、そしてクリエイティブ・コミュニティを体現するイベントやクリエイティブなコラボレーションが展開されます。1月に上海で開催した「Art Journey 2026」を皮切りに、ヨーロッパおよび中国各地で、Swatch Art Peace Hotelに滞在した新旧のゲストアーティストによる作品を紹介する、厳選された文化プログラムとして展開されます。

イベントスケジュール

- PHOTOFAIRS Shanghai（中国・上海）| 2026年5月7日～10日

アジアを代表する写真とデジタルアートのアートフェアで開催されるこの特別展では、アニメーションやビデオ、ムービングイメージを扱うアーティストにスポットライトを当てます。

・Flora Fantastica（イタリア・ヴェネツィア）| 2026年5月6日～7月26日

この活気あふれる展覧会は、ヴェネツィアのRoyal Gardensで開催されます。多彩な芸術分野を融合させることで、想像力に満ちた自然の世界を生き生きと描き出します。世界でも最も著名で影響力のある美術展の一つであるBiennale Arteが同時開催される中、本展は創造性あふれるハイライトを添えるものとなっています。

- Kunsthaus Biel（スイス・ビエンヌ）| 2026年7月16日～8月30日

Swatch Art Peace Hotelが、その構想が最初に生まれた地であるビエンヌにやって来ます。レジデンシーの15年にわたる全歴史を彩ってきたアーティストが一堂に会する記念展を開催します。

- Locarno Film Festival（スイス・ロカルノ）| 2026年8月5日～15日

このアバンギャルドな映画祭が持つ限界を打ち破るエネルギーと、Swatch Art Peace Hotelの理念を融合させたこのユニークな展覧会では、既成概念に挑戦し、新たな思考を促す作品をご紹介します。

- Swatch Art Peace Hotel Celebrations（中国・上海）| 2026年秋

この周年記念イベントは、上海のSwatch Art Peace Hotelで開催される2つの特別なクロージングイベントで締めくくられます。これらのイベントをもって、15年にわたるクリエイティビティを称え、今後の新たな展開への期待を高める力強いフィナーレを飾ります。

- 15 x 15 Art Invasion（中国各地）| 通年

アニバーサリーイヤーを通じて、中国国内の厳選された会場では、中国出身のSwatch Art Peace Hotelに滞在した新旧のゲストアーティストによるポップアップ展が開催され、来場者がクリエイティブコミュニティと直接触れ合う機会を提供します。

祝祭プログラムの一環として、Swatch Art Peace Hotelのゲストアーティストである写真家のJake Homovich氏は、レジデントへのインタビューや印象的なビジュアルストーリーテリングを通じて、レジデンシーでの体験を捉えた作品『In Transit - In Translation』を制作しました。この作品は現在、上海のSwatch Art Peace Hotel内にあるSwatch Storeで展示されています。

さらに、Swatch Art Peace Hotelは、隔年発行の刊行物『Traces』の記念特別号を発行し、過去2年間で当ホテルに滞在したゲストアーティストの作品を特集しています。

Swatch Art Peace Hotelについて

Swatchは創業当初からアートを愛し、世界中のアーティストと対話を重ねてきました。

上海のSwatch Art Peace Hotelは、2011年以来、すべてのクリエイティブな人たちに開かれたアーティストのレジデンスです。創造性の拠点であり、アーティストたちがクリエイティブなプロジェクトを育み、キャリアを伸ばし、新たなアイデアを生み出すユニークな体験の場です。招待された才能あるアーティストたちが自由な環境の中で作業できる時間と空間を与えられ、並外れた才能を持った、創造的でチャレンジ精神豊かな人たちによって作られるダイナミックな国際コミュニティのなかで自分を磨いています。開設以来、このアーティストのレジデンスには61か国600人以上のアーティストが滞在し、歴史に根ざしながらも、断固として現代的で、未来に向けた環境が育まれてきました。